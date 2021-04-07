Диалог заблокирован: экстренное заседание по Донбассу закончилось ничем

Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что экстренное заседание ТКГ, инициированное Украиной, завершилось безрезультатно. По его словам, участники встречи рассчитывали, что в ходе переговоров будут представлены конкретные шаги по реализации дополнительных мер по прекращению огня.

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«Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры», — добавил Грызлов.

Украинская сторона заблокировала конструктивные предложения представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР по механизму верификации нарушений перемирия, продолжил полпред России, они были отклонены без какой-либо аргументации.

При этом Грызлов выразил надежду, что украинские военные будут исполнять приказы, продекларированные в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте минобороны Украины. А также отметил, что Киев все же сделал первый шаг к соблюдению перемирия, правда спустя восемь месяцев после заключения договоренностей.

«Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса», — указал Грызлов, подчеркнув, что предотвращение и верификация нарушений должны проходить при взаимодействии Киева с республиками Донбасса.

Собственно, подобное заявление со стороны Украины, действительно, появилось в преддверии экстренного заседания ТКГ. Так, на сайте украинского минобороны разместили измененную версию приказа по дополнительным мерам прекращения огня в Донбассе. Теперь документ соответствует изначальным соглашениям сторон о перемирии, хотя в прошлой версии заявления указывалось, что ВСУ только «в случае необходимости» готовы действовать в соответствии с июльским алгоритмом.

По информации «Коммерсанта», именно приведение этого документа к букве изначальных договоренностей открыло путь к заседанию ТКГ, поскольку Россия и представители ДНР и ЛНР неоднократно требовали этого от Киева.

Украинский взгляд

С конца февраля в Донбассе наблюдается серьезное обострение. На линии соприкосновения возобновились столкновения между участниками конфликта — с обеих сторон сообщают о погибших и раненных. В срыве перемирия Украина обвиняет республики Донбасса, тогда как ЛНР и ДНР последовательно указывают на невыполнения договоренностей Киевом.

Ситуация накалилась до такой степени, что в Донецке уже не исключают возобновления открытого конфликта, считая, что Украина может начать наступление под конец апреля. В то же время, на Украине усилилась негативная риторика в отношении России, в Киеве отмечают «стягивание российских сил» к границам страны и говорят о готовности «дать отпор». При этом свои заявления украинская сторона активно обсуждает с западными странами, в частности, США уже пообещали «помочь» Украине.

Итоги сегодняшнего заседания ТКГ представители Киева в контактной группе оценивают несколько неоднозначно. Так, спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил «Интерфакс-Украина», что

все стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, но документально это не зафиксировали якобы из-за позиции России, ДНР и ЛНР.

«Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности [Яшаром Халитом] Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления», — сказал представитель делегации Украины.

При этом Арестович также отметил, что стороны продолжат обсуждать дополнительные меры по контролю за прекращением огня в рамках следующего заседания ТКГ, которое должно пройти 14 апреля.

Негативный фон

Впрочем, пока представители контактной группы пытались договорится о перемирии и подтвердить приверженность сторон к соблюдению режима прекращения огня. В Донбассе происходили не самые позитивные события. Как из Киева, так и из самопровозглашенных республик поступали сообщения о нарушении договоренностей.

К примеру, в ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле поселка Веселое в пригороде Донецка, а в ЛНР зафиксировали размещение украинской стороной бронетранспортера в близи жилых домов в Станице Луганской. На Украине же заявили о нарушении режима прекращения огня в около населенных пунктах Гнутово, Широкино и Водяного на Приазовье.

При этом ВСУ не только фиксировали предполагаемые нарушения, но и решили провести учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Как сообщили в пресс-центр украинского штаба Операции объединенных сил, вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120-миллиметровые мины.

«В районе отвода тяжелого вооружения подразделения отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха упражнялись в мастерстве боевой стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения новые силы и нарушать режим прекращения огня.

«Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.