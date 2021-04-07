Идеи Трампа живы: США могут возобновить строительство стены на границе

Одним из первых решений Джо Байдена на посту президента США была заморозка строительства стены на границе с Мексикой, которая стала одним из главных объектов для критики Дональда Трампа со стороны Демократической партии. Вскоре после этого указа также было отменено чрезвычайное положение на границе — еще одно решение экс-президента по контролю потока эмигрантов на южной границе Соединенных Штатов.

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Однако уже спустя пару месяцев стало понятно, что далеко не все, что что оппоненты Трампа называли «сумасшествием» и «безумием», на самом деле было таковым.

Накануне появилась информация, что администрация Байдена может частично продолжить дело Трампа и возобновить возведение стены на южных рубежах страны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание The Washington Times. По крайней мере, о подобных планах проговорился на совещании с пограничниками министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По его словам, властям придется как минимум устранить существующие в стене дыры. При этом министр подчеркнул, что решение еще не утверждено, а власти рассматривают разные проекты, представленные начальником пограничной службы.

Майоркас также заявил, что стране в ближайшем будущем грозит самый большой миграционный кризис за 20 лет.

5 марта агентство Reuters сообщило, что в феврале на границе с Мексикой американскими властями были задержаны около 100 тыс. мигрантов, и это — самый высокий показатель за февраль с 2006 года. Известно при этом, что более 9000 несовершеннолетних и семей с маленькими детьми были допущены в страну.

Подобные новости, действительно, расходятся с риторикой, которую применяли демократы в ходе избирательной гонки в 2020 году, поскольку для них вопрос отмены строительства стены был одним из самых принципиальных, говорит «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«И это несмотря на то, что политика Трампа в сфере миграции доказала свою эффективность.

Просто это яркий символ политики экс-главы Белого дома. Отнюдь не случайно, что Байден одним из первых подписал распоряжение по смягчению принятых ранее мер в этом направлении», — говорит эксперт.

Парадоксально, но последняя информация о возможном возобновлении строительства стены может быть вызвана не самим кризисом, а поведением Трампа, считают обозреватели Fox News: в последние недели он активно спекулирует на проблеме, напоминая об эффективности его политики.

Обратить нелегалов в своих избирателей

Демократы традиционно более лояльно настроены к иммигрантам. И, как считают опрошенные журналом Politico эксперты, именно этот фактор стал едва ли не главным, который привел к разразившемуся в начале 2021 года кризису.

По сути, заявления Байдена спровоцировали у желающих въехать в США людей ожидания, что с приходом президента-демократа откроются ворота для всех. Но из-за огромного потока главе Белого дома уже в марте пришлось открыто попросить не приезжать, что вызывало критику у либеральных журналистов.

Васильев объясняет политической выгодой мотивы, которыми исторически руководствовались демократы при выработке миграционной политики. Как считает собеседник «Газеты.Ru», нынешний кризис вызван исключительно политикой администрации Байдена, и проблема полностью вышла из-под контроля. Реальной же целью у демократов было впустить большое количество нелегалов, потом дать им законный статус и использовать как избирателей на выборах в 2022 и 2024 годах, добавляет эксперт.

Другой причиной нынешнего кризиса стал резкий обвал экономики и падение уровня жизни из-за пандемии COVID-19 в и без того не самых богатых Гондурасе и Гватемале.

Всего при Трампе было построено более 1000 км пограничной стены. При этом строительство финансировалось частично из бюджета США с одобрения Конгресса, и частично — за счет министерства обороны, для чего Трампу даже пришлось объявлять в стране чрезвычайное положение. Некоторые американские специалисты задавались вопросом, насколько законным можно было считать решение Байдена о приостановке строительства, когда не были освоены все выделенные из бюджета деньги.

Большая часть стены была возведена там, где уже существовали заграждения и до Трампа: они просто заменяли устаревшие конструкции или автомобильные барьеры, которые раньше не останавливали пешеходов.

Кроме стены, политика Трампа включала целый комплекс мер по противодействию нелегальной миграции. Например, в руках его администрации был весьма эффективный инструмент в виде выплат Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, которые прекращались в случае отказа работать совместно с США.

Администрация Трампа также давала четкие и ясные инструкции пограничникам об их действиях, в случае если они замечают нарушителей.

При Байдене установки поменялись: по словам Васильева, им поручено спокойно наблюдать за проникновением нелегальных мигрантов. Кроме того, при демократах массовые депортации прекратились.

По информации Fox News, каждый нелегал в среднем обходится стране в $72 тыс. в месяц (в эту стоимость входит их размещение, медобслуживание и прочие социальные расходы).

Все это привело к массовому возмущению американцев более мягкой политикой Байдена: по опросу общественного мнения, проведенного по заказу Associated Press, провал на южной границе признают уже 57% жителей США.

Владимир Васильев обращает внимание, что Байден еще 25 марта поручил вице-президенту Камале Харрис вести переговоры с руководителями южных соседей США для поиска путей выхода из кризиса.

«Но в любом случае поведение Байдена и Харрис вызывает резкую критику в южных штатах и не только — например, это заметно в Калифорнии, Техасе и Нью-Мексико. Республиканцы же предлагают выйти из сложившейся ситуации, вернувшись к проекту стены, что лишь реабилитирует Трампа. По сути, у демократов нет хорошего выхода. Этот кризис — настоящая ось расшатывания всей американской федерации», — констатирует эксперт.