Перспектива пятых выборов: в Израиле судят Нетаньяху

В Израиле 5 апреля возобновились судебные слушания по делу премьер-министра республики Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблению полномочиями.

Процесс стартовал в разгар обсуждения кандидатуры нового главы кабмина, который должен получить от президента страны Реувена Ривлина мандат на формирование коалиции по итогам парламентского голосования — четвертые внеочередные выборы подряд состоялось в конце марта.

На заседании суда в этот раз присутствовал сам Нетаньяху. В это же время представители политических партий, попавших Кнессет (израильский парламент), передавали главе государства свои рекомендации в отношении претендента на должность премьера.

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Судебные слушания проходили в Окружном суде Иерусалима, на них представители прокуратуры начали предоставлять доказательную базу предполагаемой виновности Нетаньяху.

Уголовные дела в отношении Нетаньяху носят кодовые названия 1000, 2000 и 4000. По первому премьера обвиняют в получении подарков на сумму более $280 тыс. от своих сторонников в обмен на поддержку. Второе дело связано с договором между главой правительства и газетой «Едиот ахронот» — Нетаньяху якобы устранил конкурентов издания, а взамен получил позитивные статьи о деятельности правительства.

Наиболее серьезным считается «дело 4000», по версии следствия, премьер предоставил преференции телекомпании «Безек» в обмен на положительное освещение своей деятельности. Именно по этому расследованию ему предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием общества.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает и даже сравнил расследования с «попыткой переворота». На самом заседании он присутствовал недолго и покинул суд вскоре после первого перерыва — по сути, во время опроса свидетелей его предполагаемых преступлений.

При этом покинул слушания премьер не просто так, а сославшись на занятость как раз в связи с формированием коалиции в парламенте по итогам выборов. На данный момент неизвестно, присутствовал ли Нетаньяху на встрече Ривлина с его партией «Ликуд», однако пока поступают не самые позитивные сообщения о ходе переговоров.

Как пишет The Times of Israel, в рамках встречи президент спрашивал однопартийцев премьера о наличии альтернативного кандидата в главы кабмина, ответ «Ликуда» на это не приводится,

но по итогам переговоров Ривлин объявил, что пока не видит пути к формированию коалиции в парламенте.

Коррупционный фактор

Возобновление суда против Нетаньяху в момент определения кандидата в премьеры вызывает закономерный вопрос, как разбирательство может повлиять на шансы нынешнего главы правительства по формированию новой коалиции.

По словам израильского политолога, экс-советника премьера Бенни Брискина, у Нетаньяху нет неприкосновенности, поэтому процесс будет продолжаться, однако само разбирательство грозит затянутся на несколько лет.

«Сам процесс может идти годы, там в районе 360 свидетелей и множество часов допросов. Тем более сторона защиты Нетаньяху не торопится с продвижением этого суда. Израильское законодательство не предусматривает отставки премьер-министра, который находится под следствием, поэтому суду приходится считаться с загруженным графиком Нетаньяху, что еще больше увеличит длительность процесса — судьи хотят, чтобы обвиняемый на нем присутствовал», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Никакого серьезного влияния на шансы Нетаньяху по формированию правительства этот процесс не оказывает, уверен Брискин, поскольку обвиняют его все же не в «убийствах», да и к самому делу в Израиле все давно привыкли.

«По сути, суд против премьер-министра, как и расследования до этого, только помогает ему в политическом плане. Это цементирует его электоральную базу по принципу «наших бьют» и даже те люди, которые возможно отдали бы голос лидерам других правых партий, усматривают в судебном преследовании Нетаньяху незаконный характер. В итоге это помогло ему набрать достаточно большое количество голосов в рамках четырех прошедших предвыборных кампаний», — добавил эксперт.

Нетаньяху — наиболее вероятный кандидат на получения мандата для формирования коалиции, продолжил Брискин, поскольку, очевидно, за него будет больше всего рекомендаций. Однако премьеру вряд ли удастся набрать 61 голос, что привело бы к его автоматическому назначению в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Политический кризис

По сути, ситуация с возможным формированием коалиции в парламенте Израиля находится в подвешенном состоянии. По итогам четвертых за два года выборов «Ликуд» под руководством Нетаньяху вновь удалось взять верх в избирательной кампании, но в очередной раз не удалось набрать абсолютное большинство.

Так, партия премьера получила 30 мест в парламенте, на втором месте оппозиционная «Еш Атид» (17 мандатов), следом — ультраортодоксальная ШАС (9 мест), а затем — экс-партнеры Нетаньяху по кабмину «Кахоль-Лаван» (8 мест). По 7 мандатов получили сразу четыре партии — «Наш дом Израиль», «Ямина», «Авода» и «Яхадут ха-Тора». В то же время, «Мерец», «Тиква Хадаша», «Объединенный список» и «Религиозный сионизм» заработали по 6 мест в парламенте. И, наконец, «Объединенный арабский список» получил 4 мандата.

То есть ни одна партия вновь не смогла получить достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства, поэтому без коалиционных переговоров обойтись никак нельзя. Однако как может выглядеть состав нового правительства, до сих пор неизвестно.

К примеру, The Jerusalem Post не исключает объединения «Ликуда» с «Еш Атид», «Ямина» и «Объединенным арабским списком» — но такая коалиция выглядит крайне ненадежной.

С точки зрения Бенни Брискина, на сегодняшний день наиболее реальной выглядит опция пятых выборов, потому что очень трудно представить, кто сможет собрать коалицию и какой она будет.

«У Нетаньяху, вероятно, есть шанс собрать лишь хрупкую и недолговечную коалицию. В итоге ее создание станет только перерывом между избирательными кампаниями, как получилось с прошлой коалицией «Ликуда» и «Кахоль-Лаван». Собственно, премьер должен сам взвесить, нужно ли ему это. В Израиле наблюдается тупик, выйти из которого не получится пока Нетаньяху остается на политической арене. То есть новые выборы вряд ли помогут нивелировать кризис и получить преимущество какой-либо партии. Основная беда заключается в том, что раздел между оппонентами проходит не по традиционной схема лево-право, а по системе «за Биби» и «анти-Биби», — добавил эксперт.

Впрочем, по мнению Брискина, от складывающейся подвешенной ситуации в правительстве и постоянных перевыборов Нетаньяху лишь выигрывает, поскольку он обладает практически неограниченными полномочиями как глава промежуточного кабмина.

«Внутри его правительства нет никакой оппозиции и сосредоточена абсолютная власть. То есть многое можно делать легче, чем в коалиционном кабмине, так как не нужно постоянно договариваться со своими партнерами. Не исключено, что сам Нетаньяху может выбрать такую опцию, опять вывести ситуацию на следующие выборы, оставаясь премьером с практически неограниченной властью», — резюмировал эксперт.