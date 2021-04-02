КГБ причислил Тихановскую к террористам

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии расширил список лиц и организаций, которых считает причастными к террористической деятельности. В числе прочих в перечне указаны имена оппозиционных лидеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

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На сайте комитета отмечается, что Тихановская, которая находится на данный момент в Литве, и Латушко, проживающий в Польше, обвиняются в покушении на преступление (ч.1 ст. 14 УК Белоруссии) и в совершении «акта терроризма» в соответствии с ч.3 ст. 289 белорусского УК.

В КГБ также отметили, что было возбуждено уголовное дело против участников оппозиционной инициативы BYPOL (в сообщество входят бывшие белорусские силовики, которые ушли в оппозицию и уехали из страны) из-за подготовки Вячеславом Малейчуком актов терроризма в городах Борисове и Минске.

«Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении.

Параллельно с этим белорусские правоохранители объявили фигурантов в международный розыск и подготовили документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из европейских стран.

Что касается Малейчука, о его задержании сообщили 26 марта. По данным сотрудников МВД, 35-летний мужчина собирался совершить два теракта: один в воинской части в Печах (Минская область), другой — в Минске.

Эти преступления были пресечены — правоохранители нашли и обезвредили самодельные взрывные устройства. Полицейские считают, что Малейчук поддерживал связь с BYPOL. По их данным, представитель группы дал Малейчуку указание организовать взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

В августе прошлого года в Белоруссии начались массовые акции протеста. Сторонники оппозиции выступали против избрания на очередной президентский срок Александра Лукашенко. Первые демонстрации были жестоко подавлены силовиками, что спровоцировало негативную реакцию мировой общественности. Протестные акции не обошлись без жертв — сами власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в первые же дни протестов уехала за границу. Оттуда она до сих пор призывает своих сторонников не сдаваться. Политик регулярно обращается к европейским странам с требованием вводить как можно больше санкций против белорусских властей.

В ответ на жестокое подавление выступлений протестующих ЕС ввел ограничения против белорусских чиновников, в том числе Лукашенко. Как отмечали в Евросоюзе, санкции наложены на тех, кого сочли виновным в избиениях оппозиционеров и фальсификации выборов.

В конце марта этого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск намерен вводить ответные санкции точечно.

«Мы в этом плане будем более чистоплотными, если можно так выразиться, потому что западные партнеры применяют санкционные дубинки налево и направо, не разбираясь, оказывая тем самым давление на всю страну», — его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что ранее президент республики подписал указ, согласно которому правительство может ввести ответные меры против тех, кто «применяет неправомерные санкции экономического порядка к Беларуси и к конкретным предприятиям». Белорусский кабмин определяет тех, кто войдет в этот список.

Ответные санкции Белоруссии заключаются в запрете на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), которые выполняют юридические и физические лица государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.