Маневр Пашиняна: зачем в Армении меняют избирательный кодекс

Парламент Армении 1 апреля во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении в избирательный кодекс страны изменений, в соответствии с которыми республика полностью откажется от так называемой рейтинговой системы и перейдет к пропорциональной. Это решение поддержали 82 голосами при 80 необходимых. Примечательно, что первое чтение законопроекта состоялось в тот же день и прошло всего за пару часов до финального.

Инициатива принадлежит правящему блоку премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг».

В соответствии с действовавшим до сих пор законодательством, депутаты избирались по смешанной системе, то есть по пропорциональной и так называемой рейтинговой. Кресла в парламенте распределялись в зависимости от количества полученных партиями голосов. Вместе с тем избиратели отдавали свои голоса не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. Таким образом, кресло занимал тот, кто набрал больше голосов по сравнению с конкурентами из того же перечня.

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Кроме того, новые изменения предполагают устранение ограничений на число партий, принимающих участие в формировании поствыборных коалиций, а также продление сроков их формирования. В нынешнем составе армянского парламента представлены блок «Мой шаг» с большинством мандатов и фракции оппозиционных партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

«Процветающая Армения» в знак протеста бойкотировала заседание по изменениям в избирательный кодекс страны.

В свою очередь глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил в парламенте, что принятые поправки поставили под сомнение легитимность предстоящих в Армении внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня. Он обратил внимание, что власть меняет законодательство без участия оппозиционных сил. «Официально заявляю, что легитимность выборов ставится под сомнение, если правила игры меняются», — сказал Марукян.

Он обратил внимание, что народ страны уже и так лишен права избирать президента и мэров крупных городов — Еревана, Гюмри, Ванадзора. Власти, как он добавил, считают, что если дать народу волю выбирать, они выберут преступников, поэтому хотят определять избирательные списки самостоятельно.

Депутат от фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян в ответ на это выступление напомнил Марукяну его слова, сказанные в 2018 году, о его полной поддержке идеи отказа от рейтинговой системы. Как отметил Рубинян, принятием поправок власти выполняют не только свое обязательство, но и пожелание других парламентских и внепарламентских сил.

Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов называет принятые поправки политическим маневром Пашиняна и его команды в преддверии выборов. В комментарии «Газете.Ru» он отмечает, что

в политической культуре Армении как традиционной кавказской республики сильны именно персональные симпатии, а не партийные. То есть политические блоки создаются вокруг некой сильной личности.

«Когда будут определяться симпатии в соответствии с партийным списком, то, конечно, будет выигрывать, в первую очередь, либо правящая партия, либо партия, которая имеет серьезную подпитку. Таких в Армении сейчас всего две-три, способных претендовать на серьезный успех: помимо правящей партии, неплохие шансы на попадание в новый состав парламента имеют партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», — констатировал эксперт.

Армянский политолог Грант Микаэлян также указывает на выгоду этих поправок для правящей партии, поскольку рейтинговая система была создана с учетом тех позиций, которые устраивали предыдущую правящую партию, в частности, речь идет об опоре на местных авторитетов. «В данном случае происходит полный отказ от регионального представительства», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Он подчеркивает, что власть хочет провести выборы в том формате, который для нее наиболее предпочтителен, хотя радикально ситуация не изменится.

При этом Микаэлян обращает внимание, что противостояние очень острое и ставки крайне высоки.

«Сейчас, конечно, те проценты, на которые они (оппозиция — «Газета.Ru») могли рассчитывать, будут ниже. Но дело еще и в том, что

неизвестно, какой процент получит правящая партия. Относительное большинство будет, очевидно, у нее. Но достаточно ли ей будет голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно либо в коалиции?

От этого много чего будет зависеть», — резюмирует эксперт, добавляя, что для противоборствующих сил значение будет иметь каждый процент.