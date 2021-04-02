Теперь легально: как меняется статус марихуаны в США

Верхняя палата законодательного собрания штата Нью-Йорк 31 марта приняла законопроект о легализации продажи марихуаны для рекреационного использования, сообщает телеканал CNBC. Законопроект принят 40 голосами против 23.

Губернатор штата Эндрю Куомо уже выразил поддержку этому решению и подтвердил, что Нью-Йорк станет 16-м регионом (включая федеральный округ Колумбия), где легализовано потребление каннабиса в подобном назначении.

Власти Нью-Йорка могли решить легализовать каннабис из-за накопившихся проблем, говорит политолог-американист Малек Дудаков.

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«Оттуда сейчас идет массовый отток населения из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19 и растущей преступности. А легализация марихуаны также может мотивировать людей оставаться или возвращаться в штат. Я боюсь, что это приведет к обратным последствиям: уезжает в основном средний класс, а остаются малообеспеченные слои населения, более склонные к криминалу. Это скорее путь куда-то в сторону печально известного Детройта», — считает эксперт.

По предварительным подсчетам, за год прибавка в бюджет штата Нью-Йорка составит, как минимум, $350 млн. Это, по словам Куомо, может восстановлению экономики от последствий пандемии.

По новым правилам, в Нью-Йорке также будут аннулированы записи о ранее судимых за хранение марихуаны. В штате также создадут специальное управление, которое, начиная с 2022 года, будет выдавать лицензии на выращивание марихуаны и ее продажу. Резиденты смогут легально хранить до 85 г каннабиса или до 24 г концентрата.

Представители организаций, лоббировавших идею легализации, акцентировали внимание на том, что теперь в Нью-Йорке перестанут подвергаться уголовному преследованию тысячи американцев, преимущественно принадлежащих к бедной цветной молодежи, которые имели проблемы с законом из-за дел с запрещенной травой.

В похожем стиле выступила и чернокожая прокурор штата Летиция Джеймс. «Легализация марихуаны — императив расовой и уголовной справедливости, и сегодняшнее голосование решающий шаг на пути к более честной и справедливой системе. Слишком долго цветные несоразмерно страдали от устаревшего и недальновидного запрета на марихуану, и нам пора было исправить эту ошибку», — сказала она.

Американцы за

На данный момент использование каннабиса в медицинских целях допустимо в 38 из 50 штатов США, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.

Опросы прошлого года зафиксировали рекордное число американцев, выступающих за легализацию марихуаны — 68% взрослого населения. Это в два раза больше, чем в 1999 году.

Борцом за легализацию легких наркотиков в ходе своей кампании называла себя вице-президент Камала Харрис. Более того, политик сама призналась в одном из интервью в употреблении каннабиса. Такое поведение вызвало публичную критику отца вице-президента. Дональд Харрис, профессор экономики Стэнфордского университета, заявил, что его семья не поддерживает высказывания дочери, сделанные в гонке за политической идентичностью. Позиция Камалы, по его мнению, лишь подыгрывает стыдным стереотипам о выходцах с Ямайки.

Однако в ее прошлом можно найти несколько фактов, которые, как минимум, противоречат нынешней позиции. Под ее руководством прокуратура добилась более 1900 обвинительных приговоров за преступления, связанные с марихуаной. Более того, Харрис выступила в 2016 году против закона о легализации каннабиса в Калифорнии.

Присоединившись к штабу Байдена, Харрис избрала более либеральную риторику, зная, что Байден выступает за декриминализацию, о чем он заявлял, еще будучи кандидатом на пост президента. При этом следует подчеркнуть, что глава Белого дома выступал не за легализацию — политик говорил, что пока нет достаточных доказательств, что трава не является «входными воротами к употреблению других наркотиков».

За и против

Американские консерваторы апеллируют к запрету, обращаясь как к экономическому ущербу, так и к негативным социальным последствиям. Исследования показывают, что у подростков, потребляющих каннабис, падает способность концентрироваться на учебе и увеличивается тревожность.

То, что легализация марихуаны может вести и к обратному от ожидаемого эффекту, показывают и данные штата-первопроходца Колорадо, где за это проголосовали в 2012 году. Ученые из медицинской клиники Колорадского университета в 2019 году рассказали, что со времени легализации марихуаны число пациентов, поступивших в больницы в тяжелом состоянии, вызванное длительным приемом этого наркотика, возросло в три раза.

«В Колорадо вместо спада преступности общество получило резкий рост числа ДТП. Другая проблема — распространение более рискованных типов каннабиса в последние годы с высокой концентрацией тетрагидроканнабинола, которое довольно сильно воздействуют на нервную систему и на мозг», — говорит политолог Дудаков.

Скорее поздно, чем никогда

В 2020 году палата представителей Конгресса уже голосовала за декриминализацию марихуаны по всей стране. Но в итоге инициатива на этом этапе и остановилась, законопроект даже не был представлен в верхней палате из-за доминирования на тот момент в ней республиканцев.

В начале 2021 года ситуация поменялась, и теперь демократы говорят о подготовке нужного голосования в сенате. По мнению лидера демократов в сенате Чака Шумера, законопроект важен, так как «жизни многих американцев разрушаются из-за криминализации марихуаны».

При этом демократы решили отказаться от термина «легализация», а просто попытаются добиться исключения марихуаны из списка запрещенных веществ.

«Большинство республиканцев настроены против. А без их голосов законопроект не удастся протащить в сенате, так как там нужно 60 голосов для преодоления филибастера (тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем растягивания споров — подробнее об этом ранее писала «Газета.Ru»). Это, скорее, инициатива демократов на будущее», — дает прогноз Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru».

То, что законопроект на федеральном уровне не будет утвержден в ближайшее время, согласен и эксперт Российского международного совета по международным делам, американист Алексей Наумов.

При этом эксперт полагает, что рано или поздно республиканцы смирятся с двумя аргументами. «Во-первых, легализацию уже поддерживает большинство избирателей. Сейчас даже в ряде республиканских штатов идет этот процесс. А во-вторых, важно, что деньги от такого шага пойдут только в местные бюджеты», — говорит эксперт.