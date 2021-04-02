«Нужно остудить пыл США»: в России отреагировали на обещания американцев Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что обещания США о гарантиях поддержки Киева при «конфликте с Москвой» — медвежья услуга Украине. По ее словам, все должны работать на единую цель, достижение мира в Донбассе.

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«Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договоренностей. А это противоречит решениям СБ ООН», — добавила Захарова.

Информацию о гарантированной поддержке Украины со стороны США в случае «эскалации российской агрессии» распространило украинское минобороны.

Согласно заявлению ведомства, Вашингтон поможет Киеву при возможном обострении конфликта в Донбассе, который на Украине традиционно связывают с Москвой.

Это сообщение появилось по итогам телефонных переговоров главы украинского оборонного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. В пресс-службе минобороны Украины заявили, что Таран рассказал Остину об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе и обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия.

При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что в ходе разговора глава минобороны США осудил «эскалацию российских провокаций» и подтвердил приверженность Вашингтона к выстраиванию потенциала сил Украины якобы для эффективной защиты от России. Отдельно в Пентагоне указали на то, что за последние шесть лет США выделили Киеву более $2 млрд на помощь в сфере безопасности.

Комментируя эти новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие такого сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ.

«Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — отметил представитель Кремля, также добавив, что Россия будет принимать все необходимые меры в такой ситуации.

«Абсолютная провокация»

С точки зрения вице-спикера Совфеда, главы комитета по международным делам Константина Косачева, американцы реализуют тщательно продуманный план, конечная цель которого — не дать решить украинские внутренние проблемы путем прямых контактов с жителями Донбасса.

«Именно такое решение позволило бы всем комфортно проживать в рамках единого, целостного государства. Это в теории отвечает интересам Украины. Но, к сожалению, нынешние украинские власти так не думают. И этот план точно не отвечает конечным целям США, которые исходят из принципа «разделяй и властвуй». Происходит постоянное нагнетание слухов о некой военной активности России, хотя все что с нашей стороны происходит — происходит на территории нашей страны в качестве ответной меры на действия Украины», — сказал сенатор «Газете.Ru».

По словам Косачева, в настоящее время Украина стягивает серьезные вооруженные силы и вооружения к зоне конфликта, а американцы просто подливают масло в огонь, подкидывая Киеву очередную порцию военной помощи.

«Американцы напрямую поощряют Украину на силовой сценарий урегулирования конфликта. Это чистой воды провокация и двойные стандарты.

Напомню, что именно американцы бомбили в свое время и [бывшего президента Югославии Слободана] Милошевича, и [бывшего президента Ирака Саддама] Хуссейна, и [бывшего лидера Ливии Муаммара] Каддафи, а сейчас бомбят [президента Сирии Башара] Асада за применение военной силы в отношении своего гражданского населения. Сейчас же они поощряют Украину на применение силы, и понятно, что эта сила будет применяться существенным образом против гражданского населения Юго-Востока», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что США обещают военную поддержку всем. По его словам, также Вашингтон действовал в отношении Грузии в 2008 году и во многих других конфликтах.

«Пусть поддерживают. Это же Украина сама готовится к каким-то военным действиям. Россия никогда ни на кого не нападала и не собирается.

Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Пусть они поддерживают и подбадривают друг друга, рассказывают об огромном военном сотрудничестве. Это не поможет Украине восстановить свою государственность без России. Без России никакой Украины нет. Поддержка американцев не спасет молодое, несостоявшееся украинское государство», — указал депутат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также обратил внимание на длительную поддержку Украины со стороны США. По его мнению, именно Вашингтон стоял за организацией государственного переворота в республике в 2014 году и запуском конфликта в Донбассе.

«То есть в заявлении о поддержке ничего удивительного нет, так как это соответствует реальности сегодняшнего дня. США хотят продолжения конфликта в Донбассе и противостояния между Украиной и Россией.

Другое дело, что американские войска на украинской территории в каком-либо конфликте участвовать не будут.

Все это будет проходить в том русле, которое складывается на сегодняшний день — поставках оружия и поддержке в заявлениях», — резюмировал сенатор.

«Надо остудить пыл США»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сказала «Газете.Ru», что Украина получила определенный бюджет на некое противостояние с Россией, поэтому под это можно придумывать все что угодно.

«Однако в Донбассе российская сторона не ведет никаких активных действий, это же не наша территория. Украинская армия по большому счету борется со своими собственными гражданами, то есть это внутренний конфликт. Насколько в этом должны участвовать США неизвестно, учитывая, что Украина не входит в НАТО.

Не очень понятно, какое международное разрешение должен получить Вашингтон для вмешательства в эти процессы, поскольку это не миротворческая операция.

Также неизвестно, почему они считают, что должно быть какое-то обострение отношений, если они сами не будут его провоцировать и бомбить своих граждан», — добавила депутат.

В то же время первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что Украина может рассчитывать на полную моральную поддержку со стороны США, а также на то, что на их территории американская сторона будет каким-то образом испытывать новейшие типы вооружения и возможно заниматься утилизацией того или иного оружия, которое проще отдать или продать украинской армии, чем уничтожать за свой счет.

«Никакой поддержки существенной Украина от США не получит, как ее не получила Грузия в 2008 году. Тогда в Вашингтоне Тбилиси также подначивали, пытались проверить Россию на прочность.

Однако российская армия образца 2008 года и 2021 года — это просто день и ночь. Наше вооружение было на множество порядков ниже американского, но поставленные задачи были выполнены, и никто не дернулся заступаться за Грузию», — напомнил депутат.

С точки зрения Шерина, России стоит озвучить свою позицию, если эти заявления Украины и США содержат какой-то посыл для Москвы. По его словам, российской стороне надо сразу предупредить Киев, подстрекаемый «его американскими хозяевами», что, если он осмелится на вооруженную агрессию против России, будет дан существенный ответ.

«Тут нельзя будет ограничиваться только ракетно-бомбовыми ударами по аналогии с Сирией, здесь необходимо будет проводить сухопутную операцию с пленением военного-политического руководства фашиствующего Киева и придание их суду. Собственно, за то, что они развязали геноцид русского народа, устроили гонения на русских людей, организовали запрет русского языка, осквернили память павших в Великой отечественной войне и прославляли фашистов. Вот после этого мы сможем воссоединиться с нашим братским украинским народом», — подчеркнул депутат.

Возможная агрессия против России приведет к существенному сокращению территорий Украины, как минимум в два раза, резюмировал Шерин, но это может надолго «остудить пыл США, Польши и Прибалтики» — нужно показать на примере какого-то одного государства, что может быть, если с Россией продолжать себя неприемлемо вести.