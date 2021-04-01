«Вопрос самоуважения»: Познеру в Тбилиси испортили день рождения

Беспорядки и митинги охватили Тбилиси вечером 31 марта из-за прилета в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, намеревавшегося отметить в столице республики свой день рождения. Как сообщает РИА «Новости», сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили потребовали выдворить журналиста за пределы Грузии.

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По их мнению, Познер не уважает территориальную целостность Грузии.

СМИ сообщают, что протестующие окружили гостиницу, где остановился Познер. Они заявили, что допуск в страну человека, отрицающего «факт принадлежности Абхазии Грузии» неприемлем. В грузинском МВД сообщили, что Познер прилетел как американский гражданин и закона об «оккупированных территориях» не нарушал.

«Я сейчас в гостинице. В безопасности», — заявил ночью 1 апреля сам Познер. По его словам, в Грузии он хотел отметить свой день рождения. Покинуть республику он изначально намеревался 3 апреля, но неожиданная реакция грузин нарушила его планы. Утром четверга стало известно, что телеведущий уже покинул Тбилиси. Гостиница, где он и его спутники коротали время перед отлетом, была окружена кольцом полицейских. Не обошлось и без столкновений радикалов с правоохранителями под окнами отеля.

Поводом для протестов стало заявление Познера, сделанное им в интервью литовскому телевидению в 2010 году. Он рассуждал о войне 2008 года, когда Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию.



«Во-первых, Грузия напала на Осетию, а не наоборот. Начали это не русские», — говорил телеведущий.

Познер также подчеркнул, что «грузины называли абхазов обезьянами» и «быть абхазом под грузинами было неприятно». По мнению журналиста, война 2008 года представляла собой военное вторжение Грузии, из-за которого Тбилиси навсегда потерял Абхазию. Ответственность за это, по словам Познера, лежит на Саакашвили, передает kp.ru.

«Представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно», — сказал тогда Познер.

В канун прилета Познера в Тбилиси грузинская журналистка и политик Елена Хаштария заявила, что Владимир Познер — «путинский раб», и его выдворение из Грузии — вопрос самоуважения. Поддержали идею и некоторые местные политики.

В аэропорту Познера встречали журналисты, требовавшие объяснить свои слова 11-летней давности.

«Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения», — сказал журналист.

После этого он поехал в ресторан, возле которого вскоре собрался стихийный митинг. Туда же приехали сотрудники трудовой инспекции, оштрафовавшие заведение на 10 тыс. лари (230 тыс. рублей) за нарушение комендантского часа. Из-за COVID-19 в Грузии должны быть закрыты заведения общепита в период с девяти вечера до пяти утра. Гостям праздника также обещали выписать штрафы. Из ресторана Познер, по-видимому, отправился в гостиницу.

В 2019 году грузинская оппозиция протестовала из-за скандала, связанного с визитом депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в республику по линии Межпарламентской ассамблеи православия, произнес приветственную речь, сидя в кресле спикера парламента.

Этот шаг вызвал негодование у представителей оппозиции, указавших также на «неуважение» со стороны Гаврилова, произносившего речь на русском языке. Они призвали сторонников выходить на улицы и потребовали от российской делегации «выметаться из страны».

Откликнувшиеся на призыв граждане — несколько тысяч человек — выкрикивали различные антироссийские лозунги и требовали отставки ряда высокопоставленных чиновников. Они ворвались в парламент и облили Гаврилова водой — депутат вместе со спутниками был вынужден в сопровождении охраны срочно уехать в аэропорт и улететь в Россию. В ходе столкновений с полицией тогда пострадали более 200 человек.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин отменил авиасообщение с Грузией из-за русофобских акций. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на этот шаг заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.