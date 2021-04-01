«Неминуемый кризис»: кому выгодно обострение в Донбассе

Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» на фоне обострения конфликта в Донбассе, пишет The New York Times.

По информации издания, американская сторона приняла самый высокий уровень готовности из-за предполагаемого усиления российских войск у границ Украины.

В Вашингтоне, отмечает СМИ, в настоящее время рассматривается два возможных варианта «наращивания войск» — обычное «бряцание оружием» или «первый шаг к конфликту». Особые опасения в данном случае вызывает то, что российские войска якобы не покинули приграничные территории у Украины после учений в конце марта.

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Согласно подсчетам американских чиновников, к границам было отправлено около 4 тыс. российских солдат. При этом, по официальным данным, в маневрах участвовало всего 3 тыс. военных, в частности, в рамках учений отрабатывался захват объектов противника с последующей защитой до соединения с основными силами.

Подобная информация появилась вскоре после схожего заявления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По его словам, усиление якобы проходит в Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму.

«Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозу военной безопасности государства», — объявил Хомчак.

Следом за публикацией NYT на эту темы высказались в Пентагоне, официальный представитель ведомства Джон Кирби отметил, что США уже ознакомились с информацией украинской стороны по этому вопросу.

«Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО», — указал представитель минобороны США.

«Вашингтону не нужен мир»

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, всю эту полемику затеяли украинцы, пытаясь спровоцировать Россию.

«Информации о каких-то сосредоточениях российских войск у меня нет. Однако если по планам генштаба России идут какие-то учения, учитывая, что в год их проходит до 3 тыс., то на своей территории мы имеем право делать то, что считаем нужным», — отметил сенатор.

С точки зрения Клинцевича, если бы информация об усилении российских сил была реальной, при нынешних средствах разведки уже давно бы поднялся шум и все было бы показано.

«Пока что это все лишь демагогия, развязанная недобросовестными украинскими политиками. А то, что ее подхватывают на Западе, так это всегда так было. Им стоит успокоится, Россия надежно охраняет свои границы и обеспечивает безопасность своих граждан, Москва никому не угрожает и ни к чему не готовится», — добавил сенатор.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что подобная риторика еще раз подтверждает внешний характер управления на Украине.

«Не Россия наращивает военное присутствие на Донбассе, это последовательно делают украинские власти, чтобы спровоцировать дальнейшую эскалацию. Вашингтону не нужен мир на Украине, они всеми силами поддерживают напряженность вблизи российских границ для поддержания мифа об агрессии Москвы», — сказал депутат «Газете.Ru».

Путь к эскалации

Красной нитью сквозь сообщения об «усилении российских войск» проходит информация о новом обострении конфликта в Донбассе. Ситуация достигла пика 26 марта, когда четыре украинских солдата погибли в районе поселка Шумы. Киев обвинил в гибели военных представителей самопровозглашенной республики ДНР. В Донецке свою причастность к этому опровергают.

В итоге обострение конфликта привело к переговорам между лидерами России, Франции и Германии, где российский президент Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения.

При этом дополнительным негативным фактором тут выступает новая военная доктрина Украины, предполагающая возможность войны за возврат неподконтрольных территорий и в первую очередь Донбасса.

А еще больше масла в огонь подливает принятое Верховной радой разрешение на экстренную мобилизацию военного резерва в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

Более того, в Киеве началось активное продвижение идеи о возможной подготовке к войне, что подтвердил тот же Хомчак, заявивший о готовности армии Украины дать отпор в случае ухудшения ситуации. В то же время, сама украинская сторона якобы настаивает на продолжении перемирия, но обвиняет Россию в отказе от соответствующего предложения в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Сообщение о том, что Москва якобы не поддержала возобновление режима полного прекращения огня в Донбассе появилось в Telegram-канале украинской делегации ТКГ. Так, в записи утверждается, что Россия не согласилась с предложением главы делегации Украины Леонида Кравчука и представителей ОБСЕ о восстановлении перемирия с 1 апреля.

Однако, по словам главы российской делегации Бориса Грызлова, Киев просто не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию. В частности, ведет обстрелы жилых домов и школьных зданий от чего страдает гражданское население.

«Предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются», — подчеркнул Грызлов.

Кому выгодно

С учетом активной раскрутки готовности Украины ответить на эскалацию в Донбассе и фактической попытке обвинить Россию в возможном ухудшении ситуации, в том числе из-за «усиления российских сил», что в Киеве расценивают как «военную угрозу» — возникает вопрос, насколько выгодно Киеву ухудшение ситуации в регионе.

С точки зрения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Украина, по большому счету, превратилось в государство, которое управляется извне, поэтому как правило заявления его представителей направлены в защиту интересов внешних стран.

«Эскалация в Донбассе, по сути, выгодна украинскому политическому классу, который исполняет требования своих заказчиков. Собственно, таким образом они выполняют свою функцию. Опасения американцев в данном случае лишь подтверждают факт внешнего управления Украиной», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Непосредственно для самого украинского государства война в Донбассе не выгодна, продолжил эксперт, очевидно, им необходимо мирное урегулирование, поскольку представители ДНР и ЛНР явно не собираются захватывать Киев и устанавливать свою власть на украинской территории.

«Однако, к сожалению, в виду того, что конфликт на востоке Украины — слишком хороший бизнес и точка давления, в том числе на Россию, он будет развиваться еще очень долго. За весь его период украинская сторона делала массу совершенно абсурдных заявлений и нынешнее ничем особым не выделяются. Россия имеет полное право концентрировать войска на своей территории, где хочет и проводить учения в любой точке страны — это суверенное право государства», — резюмировал эксперт.