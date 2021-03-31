В Госдуме ответили на сообщения об усилении войск РФ у границ Украины

Депутат Госдумы Александр Шерин в эфире Дума ТВ сообщил, что Соединенные Штаты могут готовить информационную площадку на случай столкновения на юго-востоке Украины, чтобы переложить вину за спровоцированный конфликт на Россию. Он назвал это информационной войной.

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«Если бы они ничего не планировали, никакой провокации, то они бы не стали обращать внимания и озвучивать подобные разведданные, если они у них имеются», — отметил депутат.

Таким образом он прокомментировал публикацию The New York Times, в которой со ссылкой на одного из американских чиновников сообщается, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной.

Как утверждает собеседник издания, речь идет о примерно 4 тыс. военнослужащих.

Журналисты пишут, что наращивание войск РФ на границе с Украиной привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и США. В частности, в связи с этим, по данным издания, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — это самый высокий уровень.

Кроме того, в The New York Times указали, что за последние недели европейские наблюдатели заметили новое вооружение у ополченцев.

Накануне в ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сообщил о стянутых к границам страны российским войскам, отмечалось в Telegram-канале Klymenko Time, созданном бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

По словам Хомчака, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание и на Крым, откуда после недавних учений десантников не вывезли в места предыдущей дислокации.

В тот же день Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев.

В соответствии с ним, ответственность за нынешнее обострение была возложена на Россию, хотя в Москве неоднократно отмечали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Украинские депутаты призвали мировое сообщество незамедлительно отреагировать на ситуацию на юго-востоке страны.

Несколькими днями ранее в связи с обострением ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Одновременно на срочное совещание собралась украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В тот же день, 26 марта, журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook о гибели четырех украинских военных под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе.

Он уточнил, что обстрел имел место в 13:45 возле поселка Шумы в Донецкой области. «Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия», — указал журналист, допустив, что в указанном районе может произойти захват украинских позиций.

По словам Бутусова, ситуация на линии соприкосновения требует немедленной реакции президента Украины и депутатов Рады.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович еще в середине февраля на своей странице в Facebook признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня.

Вместе с тем он обратил внимание, что Киев не способен инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме — теме военных потерь. Такова наша похоронная команда «проевропейских патриотов» — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — отметил Арестович, подчеркнув, что де-юре режим прекращения огня действует еще с Нового года, но с нарушениями.