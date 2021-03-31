«Просто отказываются обсуждать»: Лавров объяснил срыв переговоров с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии клуба «Валдай», заявил об отказе НАТО от обсуждения предложенных Россией мер военного доверия.

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«В том числе предложение о том, где говорится об отводе учений от линии соприкосновения на согласованную дистанции, чтобы согласовать дистанцию максимального движения самолетов и кораблей. Просто отказывается обсуждать», — сказал министр.

Глава МИД РФ обратил внимание на существование в ОБСЕ военно-политических проблем. «А они [проблемы] самые острые сейчас в Европе, учитывая расширение НАТО, учитывая такое последовательное продвижение военной инфраструктуры к границам РФ, учитывая развертывание под видом ротации постоянного военного присутствия в Прибалтике и Норвегии, учитывая все это, наше предложение о том, чтобы ОБСЕ все-таки осознало свою ответственность за военно-политическую ситуацию в Европе, чтобы стимулировало договоренности между Россией и НАТО», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, он отметил, что Россия не отказывается работать в Совете Россия — НАТО (СРН) и предлагает восстановить контакты по линии военных.

Так он ответил на сделанное ранее генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на пресс-конференции заявление о сожалении альянса в связи с тем, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания СРН. Генсек блока объяснил это тем, что Москва не ответила согласием на приглашение. «С февраля НАТО неоднократно приглашало Россию на заседание Совета Россия — НАТО. Россия последовательно отклоняла эти приглашения», — отмечалось в его докладе по итогам 2020 года.

Столтенберг напомнил, что Совет создан в 2002 году и должен был стать основным форумом для диалога альянса и его союзников с Москвой. Но после того, как Крым был присоединен к России, НАТО приостановило большинство форм сотрудничества с ней, в частности, был свернут Совет Россия — НАТО.

По словам генсека, Североатлантический альянс открыт для конструктивных контактов с Москвой. Он отметил, что в 2020 году военно-политический блок хотел обсудить в формате форума вопросы международной безопасности.

Как полагают в НАТО, рамки Совета повысили бы прозрачность диалога.

«Мы не отказываемся работать, просто мы не хотим там сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет никакого отношения к Украине, а они всегда, предлагая созвать Совет Россия — НАТО, настаивают на том, чтобы первым вопросом была Украина. Мы пару раз посидели, послушали, мы все это знаем», — объяснил Лавров.

В связи с этим, по его словам, российская сторона предложила восстановить контакты по линии военных, чтобы спасти комплексное соглашение по безопасности, которое было заключено в Хельсинки. Но, как отметил российский министр, в НАТО от этого отказываются.

Заявление Столтенберга комментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав слова об отказе России от диалога ложью. «Предметный разговор был предложен, было предложено не уходить в политизированную PR-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов — по широкой проблематике», — поясняла он.

Как утверждает Захарова, все эти предложения есть «на столе» у генсека НАТО. Она подчеркнула, что Россия отказывается участвовать в заранее спланированной PR-кампании, но не от предметного конкретного разговора.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы провести встречу в формате Россия — НАТО, если это будет «субстантивный и равноправный диалог».

Но пока, но его словам, такой инициативы со стороны Запада не поступало.

На сегодняшний день отношения России и альянса остаются напряженными. В декабре прошлого года НАТО опубликовало доклад, в котором было сказано, что Россия будет главной военной угрозой для альянса как минимум до 2030 года. Также в документе подчеркивалось, что военно-политический блок намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России.