Без «экстремальных сценариев»: Москва пересмотрит отношения с Вашингтоном

Россия не позволит США или другой стране общаться с собой «с позиции силы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

По словам Пескова, говорить об «экстремальных сценариях» — в частности, разрыве дипломатических отношений — ему бы не хотелось. Представитель Кремля также прокомментировал вызов в Москву российского посла в США Анатолия Антонова. По его словам, необходимо провести ревизию отношений с Вашингтоном при новом президенте-демократе Джо Байдене.

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«После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — добавил он.

При этом пространство для диалога у РФ и США остается — стороны могут найти общий язык в сферах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональной безопасности. Разговаривать Россия может со Штатами и по поводу тех конфликтов, где роль США имеет «прикладное значение». Наконец, с Вашингтоном необходимо обсуждать иранскую ядерную программу и «многие другие проблемные ситуации в мире», подытожил Песков.

В январе Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии».

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий», а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

В конце прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные антироссийские санкции США.

Начало президентского срока Джо Байдена ознаменовалось дипломатическим скандалом. В интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитации Демократической партии и лично Байдена. При этом американский лидер позволил себе оскорбить Путина, писали российские СМИ — в ответ на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ «убийцей», Байден ответил утвердительно. Правда, что именно Байден имел в виду, Белый дом не уточнил.

В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии. Он также вспомнил слова детского ответа на дразнилки — «кто как обзывается, тот так и называется».

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.