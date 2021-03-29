На протестах в Мьянме погибли дети. Запад вводит санкции

В Мьянме 27 марта прошли очередные столкновения между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств. По данным издания The Irrawaddy, погибли как минимум 102 человека. Среди них были не только взрослые, но и четыре ребенка в возрасте от пяти до 15 лет.

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Сведения об общем количестве погибших на протестах с 1 февраля на сегодняшний день разнятся: СМИ сообщают, что погибли 429 человек,

в то время как Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в своем Twitter указала, что число жертв достигло 459.

В ассоциации также утверждают, что с 1 февраля в стране задержали 2 559 граждан, в отношении 119 выдали ордер на арест.

Жесткое подавление протестов вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества. Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, который приводит слова генсека ООН Антониу Гутерриша, причастные к нарушениям прав человека в Мьянме должны быть призваны к ответственности.

Применение силы против демонстрантов в Мьянме осудили в совместном заявлении начальники генштабов 12 стран, в том числе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Германии и Японии.

«Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред», — отметили они, призвав ВС Мьянмы прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия со стороны народа.

Заявление подписали начальники генштабов Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея.

Отдельно властей Мьянмы раскритиковал глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, в Берлине шокированы поступающими из страны новостями.

Как написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, кровопролитие в Мьянме показывает, что хунта будет жертвовать жизнями людей ради интересов немногих.

Минфин США уже добавил в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования Мьянмы.

Под рестрикции попали начальник полиции и замминистра внутренних дел страны Тхан Хлайн и генерал-лейтенант, командующий Бюро по проведению специальных операций Аун Со, который подчиняется непосредственно главнокомандующему Мин Аун Хлайну: к нему 1 февраля перешла власть в стране. Ограничительные меры также были введены в отношении 33-й и 77-й легкой пехотной дивизии армии Мьянмы.

При этом сам Мин Аун Хлайн заявил, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы, приводит его слова японское агентство Кyodo. Он назвал военный переворот неизбежным из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.

Намерение призвать к ответственности виновных в гибели людей в ходе протестов выразили и в правительстве Великобритании. «Сегодняшние убийства невооруженных гражданских, в том числе детей, — это новый уровень низости. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы прекратить бессмысленное насилие, призвать к ответственности виновных и проложить дорогу для возвращения к демократии», — написал глава британского МИД Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

Как поясняет директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, международное сообщество не едино по вопросу Мьянмы. По его словам, США и западные страны осуждали и будут осуждать происходящее, а также постепенно вводить ограничительные меры по изоляции Мьянмы от внешнего мира, в том числе и экономические санкции.

В любом случае финансовой поддержки США Мьянма лишится окончательно в ближайшее время, убежден эксперт.

«Но есть другая группа стран: прежде всего, Китай, а также страны юго-восточной Азии, например, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, которые значительно легче относятся к этой ситуации, потому что они смотрят на ситуацию изнутри и знают, что там власть уже давно была в руках военных», — говорит эксперт «Газете.Ru».

По его прогнозу, Китай останется основным спонсором Мьянмы, которая очень важна для него, чтобы проложить через нее дорогу до Бенгальского залива для китайских товаров. Специалист напоминает, что Китай уже вложил в проект много денег.

В начале марта постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на закрытых консультациях Совета Безопасности заявил, что Китай выступает против таких мер СБ по Мьянме, которые могут привести к обострению противостояния там.

«Международное сообщество должно помочь участникам событий в Мьянме организовать диалог и примирение в интересах народа страны при уважении принципов суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и национального единства», — цитировало его постпредство Китая.

Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский также призывал избегать шагов, способных обострить обстановку, к которым относятся санкции.

Для России Мьянма, как уточняет Алексей Маслов из Института Дальнего Востока РАН, — один из крупных покупателей военной техники в юго-восточной Азии, поэтому

Москва очень аккуратно относится к происходящему там, не желая выступать ни на чьей стороне.

Говоря об общей ситуации в стране, эксперт прогнозирует ее стабилизацию. Он полагает, что военные будут предлагать широкую экономическую программу, и, если Китай напитает ее финансово, она может оказаться вполне удачной.