Послаблений не будет: как третья волна COVID-19 бьет по Меркель и ее партии

Канцлер Германии Ангела Меркель сталкивается с серьезными проблемами из-за продления локдауна в Германии на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19. Как пишет обозреватель Deutsche Welle Йенс Турау, третья волна пандемии подрывает авторитет немецкой власти, утратившей ориентиры в борьбе с вирусом.

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По его мнению, об этом свидетельствует ряд действий властей. И в особенности скандал вокруг Меркель из-за решения по введению дополнительных нерабочих дней в рамках пасхальных каникул, а следом его поспешной отмены после волны критики со стороны оппозиции и бизнеса.

23 марта власти ФРГ приняли решение продлить локдаун до 18 апреля, несмотря на ожидания смягчения ограничений, в том числе открытия летних террас ресторанов и кинотеатров. Постепенные послабления планировались в рамках так называемой системы экстренного торможения, принятой в начале марта. Она предполагала снятие запретов в тех частях страны, где уровень заболеваемости составляет менее 100 случаев на 100 тыс. человек.

Но число заражений в Германии вновь начало расти, поэтому локдаун был продлен. Однако помимо этого власти решили ужесточить меры на период пасхальных праздников — сделать нерабочими днями 1 и 3 апреля, чтобы свести к минимуму общественную жизнь сразу на пять дней (так как 2 апреля Страстная пятница, а 4-5 — католическая Пасха).

Это требование вызвало серьезную критику со стороны бизнеса, населения и оппозиционных партий, поскольку должно было затронуть не только районы с ростом заболеваемости, но и области с низкими показателями, где планировали вводить послабления.

Дошло до того, что в «Свободной демократической партии Германии» (СвДП) и «Левой партии» предложили рассмотреть вопрос о вотуме доверия Меркель и правительству.

В итоге канцлер отказалась от двух дополнительных нерабочих дней, назвав свое решение ошибочным и выступив с извинениями перед народом Германии. «Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», — объявила Меркель.

Падение рейтингов

Скандал вокруг Меркель сказывается на рейтингах ее партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и ее партнере по правящему блоку «Христианско-социальном союзе» (ХСС).

Так, согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen от 25 марта, ХДС/ХСС получает 28% поддержки избирателей, хотя в конце февраля этот показатель составлял 35%. Второе место в списке на данный момент занимают «Зеленые» — 23%, следом идут «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) (15%), «Альтернатива для Германии» (12%), СвПД (9%). Замыкает список «Левая партия» (7%).

При этом исследование Kantar от 23 марта показывает еще более негативную картину для ХДС/ХСС. По опросу правящий блок набирает всего 25% поддержки, когда «Зеленые» удерживают планку в 23%. То есть разрыв становится все меньше, что повышает шансы оппозиционной партии в преддверии осенних выборов в Бундестаг.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, рейтинг упал из-за того, что немцы недовольны продлением локдауна и непоследовательностью правительства.

«3 марта было принято решение о смягчении определенных мер, что аукнулось через три с половиной недели резким ростом числа инфицированных. Соответственно, правительство, с одной стороны, делает послабление, потом резко принимает решение опять завернуть гайки перед пасхальными праздниками — естественно, населению это не нравится», — добавил эксперт.

С точки зрения Белова, в целом, власти ФРГ достаточно последовательно борются с COVID-19, но, конечно, любые жесткие меры воспринимаются населением в штыки. По его словам, на данный момент только ленивые не критикуют Меркель.

«Все оппозиционные партии этим пользуются, раздувая проблему якобы глубочайшего кризиса ХДС/ХСС и их неспособности справиться с ситуацией. На самом деле они с ситуацией справляются, на стороне Меркель лидер ХСС Маркус Зедер, который требует, чтобы федерация более жестко регулировала все мероприятия», — отметил эксперт.

Правительство без ХДС

Впрочем, проблемы ХДС/ХСС многие действительно воспринимают как возможный сигнал к проигрышу консерваторами предстоящих выборов. Подобные предположения в немецких СМИ появились еще после избирательной кампании в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, где партия Меркель показала достаточно слабый результат.

На земельных выборах негативным фактором стал коррупционный скандал вокруг ряда депутатов от правящего блока. В частности, Николаса Лебеля (ХДС) и Георга Нюсляйна (ХСС) уличили в получении «откатов» за посредничество при закупках защитных медицинских масок, которые осуществлялись через контролируемые ими компании.

Голосования в федеральных землях ФРГ, по сути, стали первым предвыборным тестом для ХДС под руководством нового лидера партии Армина Лашета, одного из возможных претендентов на место канцлера. Однако в обеих землях христианские демократы заняли лишь второе место: в Баден-Вюртемберге они уступили «Зеленым», а в Рейнланд-Пфальце — своим партнерам по правящей коалиции СДПГ.

При этом в последнем регионе свое влияние «Зеленые» также усилили, да так, что социал-демократы не исключают создания с ними коалиции «светофора» — СДПГ, «Зеленые» и СвДП. Более того, кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц объявил, что не исключает появление такой коалиции на федеральном уровне, то есть создания кабмина без ХДС/ХСС.

Такой вероятности не исключают в правящем блоке. Собственно, лидер «Христианско-социального союза» Зедер прямо говорил, что формирование большинства в Бундестаге возможно и без ХДС/ХСС. Его слова стоят отдельного внимания, поскольку он считается одним из ближайших соратников Меркель.

По словам Владислава Белова, как в дальнейшем избиратели будут реагировать на ситуацию с тем же локдауном — вопрос открытый. Вероятно, если люди будут недовольны, голоса будут уходить к «Зеленым», «Свободной демократической партии Германии», «Альтернативе для Германии» или «Левой партии».

«Чем больше голосов будет терять ХДС/ХСС, тем больше вероятность, что «Зеленые» смогут сформировать коалицию в том или ином варианте. Если же правительству удастся резко снизить количество инфицированных и расширить число вакцинированных, то к ним опять вернется популярность. Заработает экономика в этих условиях, и все пойдет в пользу ХДС/ХСС», — указал эксперт.

Угроза для России?

Если рассматривать возможный сценарий, что правящий блок проиграет предстоящие федеральные выборы, уступив тем же «Зеленым», возникает вопрос, как это может повлиять на внешнюю политику Германии. В особенности важно, будет ли это означать смену подхода Берлина к взаимодействию с Москвой.

На данный момент отношения двух стран нельзя назвать позитивными или негативными. С одной стороны, Германия поддерживает санкционное давление на Россию в рамках общей политики Евросоюза, в том числе по Украине. С другой, Берлин выступает за поддержание диалога с Москвой и сотрудничество — например, по строительству газопровода «Северный поток — 2».

С точки зрения Владислава Белова, серьезных изменений текущей ситуации при смене власти в Германии ожидать не стоит. По его словам, отношения сторон никак не поменяются в случае возможного провала ХДС/ХСС на выборах.

«Политический диалог между нашими странами и так находится в нижней точке, поэтому кто бы не пришел в лице канцлера и министра иностранных дел, хуже уже не будет.

Возможно, диалог между лидерами будет более жестким, но, по сути, ничего не изменится. То есть наши экономические отношения продолжат развивается и реализация «Северного потока — 2» будет идти дальше. Также будет продолжено гуманитарное, культурное и научно-техническое сотрудничество», — уверен эксперт.

Страхи, что приход к власти «Зеленых» что-то разрушит — это все популизм, считает Белов, хотя, конечно, политический диалог между странами еще можно понизить.