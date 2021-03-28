«Ждут, чтобы им вернули Курилы»: в Крыму объяснили позицию Японии по Крыму

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил на слова японского посла в Киеве Такаси Кураи. Как сообщает РИА «Новости», японский дипломат ранее заявил, что полуостров является украинским.

«Мы полностью поддерживаем вашу позицию по аннексии Крыма», — сказал посол Японии.

По словам дипломата, Токио поддерживает власти Украины в усилиях по евроинтеграции и вступлению в НАТО. Кроме того, добавил Кураи, японское государство положительно относится к учреждению Украиной «Крымской платформы».

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«Где Япония, где Украина и где Крым, и каким боком Япония относится к Крыму? Для чего это все? Видимо, все ждут, чтобы им вернули Курильские острова», — заявил крымский вице-спикер.

По словам Фикса, возвращения Курил, как и Крыма, никогда не произойдет. Он также предположил, что «Япония, скорее всего, хочет просто «засветиться» лишний раз на международной арене, но не более того».

В октябре прошлого года Такаси Кураи уже говорил, что Япония «никогда не признает каких-либо действий, в том числе местных выборов или чего-то еще, что Россия осуществляет в Крыму на основе того, что якобы юрисдикция российской власти распространяется на эту территорию».

По его словам, это принципиальная позиция Токио, которая не изменится никогда.

Япония — одна из нескольких стран, приглашенных Украиной на форум «Крымская платформа». Киев также позвал обсуждать способы вернуть Крым США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию и Турцию.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства.

«Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

Форум «Крымская платформа» регулярно критикуется российскими властями. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Крымская платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.

На референдуме более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт раз и навсегда».

В июне прошлого года Путин также заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала» Крым. «Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он. Кроме того, политик подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — считает Владимир Путин.

Добавим, что весной 2014 года тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, последовательно пытавшийся добиться возвращения Токио части Курильских островов, отбитых у империи в 1945 году советскими войсками, осудил воссоединение Крыма с Россией.