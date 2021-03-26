Все возрасты покорны: как политики остаются у власти после 80-ти

Президент США Джозеф Байден выразил намерение участвовать в президентской гонке в 2024 году. Такое заявление он сделал на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

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«Я сказал, что я этого ожидаю», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, отметив правда, что никогда не может с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года.

Сейчас главе Белого дома 78, на второй срок он пойдет уже в 82, а если победит, то покинет президентский пост уже в 87 лет.

Если Байден действительно одержит победу во второй раз, он обновит свой же рекорд, второй раз став самым взрослым президентом США за всю историю. При этом Байдену принадлежит и рекорд по молодости: в 1973–1979 годах, когда ему было 30–36 лет, он был самым молодым американским сенатором.

Что касается высказанных Байденом намерений, некоторым они могут показаться удивительными, учитывая, что еще до его избрания высказывались сомнения о том, что он завершит даже первый срок в добром здравии. Например, вице-губернатор штата Северная Каролина республиканец Дэн Форест еще в августе прошлого года выражал мнение, что Байден в силу преклонного возраста может просто не дожить даже до инаугурации.

Эти опасения неудивительны: президентов старше 75, а тем более 80 лет в США еще не было. Тем не менее, в других странах мира пожилые главы государств встречаются не редко.

Почтенный генерал

На данный момент президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну, который занимает этот пост с 31 октября 2016 года, 86 лет. Парламент избрал его главой государства, когда ему было почти столько же, во сколько Байден собирается пойти на второй срок, — 81 год. Избрание Ауна президентом Ливана состоялось только с 46-й попытки: после ухода в отставку предыдущего лидера страны Мишеля Сулеймана в мае 2014 года парламент 45 раз переносил голосование из-за отсутствия кворума.

Но споры были вызваны отнюдь не почтенным возрастом кандидата на этот пост: ливанские политики не могли договориться о кандидатуре, которая не вызывала бы возражений со стороны партии мусульман и христиан.

Но в итоге Аун, будучи уважаемым в Ливане генералом, участвовавшим в конце 1980-х годов в войне против Сирии, а также Гражданской войны 1975-1990 годов между представителями конкурирующих друг с другом христианских общин, в итоге снискал доверие и был назначен главой государства.

close Dalati Nohra/Reuters

Его приход к власти совпал с обострением экономического кризиса в стране, который был вызван, в том числе, притоком почти 1,5 млн сирийских беженцев. Президент после своего избрания заявил, что «намерен сохранить политическую систему страны, укрепить государство, возобновить экономику и отделиться от сирийского кризиса».

Самый пожилой президент

С 25 июля 2019 года самым пожилым президентом в мире считается глава Камеруна Поль Бийя — на данный момент ему 88 лет. Впрочем, как и многие другие лидеры африканских стран, впервые он возглавил государство почти 40 лет назад, будучи еще достаточно молодым политиком. В ноябре 1982 года первый президент Камеруна Амаду Ахиджо добровольно сложил с себя полномочия из-за ухудшения состояния здоровья, а Бийя, бывший тогда премьер-министром, занял его пост и, в соответствии с конституцией, автоматически и оставался на нем до следующих выборов — в январе 1984 года.

Впоследствии его переизбирали еще шесть раз. В 1984 и 1988 годы выборы проходили на безальтернативной основе. После перехода к многопартийной системе Бийя переизбрали в 1992 году с результатом 39,98% и отрывом от ближайшего конкурента всего в 4%. В 1997 году его избрали с показателем более чем в 90%.

Чтобы череда регулярных переизбраний не была прервана, в 2008 году по инициативе Бийи была принята конституционная поправка, которая позволила лидерам страны выдвигать свою кандидатуру на высший государственный пост неограниченное количество раз. В октябре 2011 года он завоевал 77,9% голосов избирателей, а 22 октября 2018 года — 71,28%.

close Ju Peng/Xinhua via ZUMA Wire/Global Look Press

Поль Бийя стал самым пожилым действующим президентом в мире после смерти на 93-м году жизни президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. Однако их истории совсем не похожи.

Эс-Себси занимался политикой с момента получения Тунисом независимости в 1956 году и с тех пор неизменно занимал высокие государственные посты. Но высшую должность он получил лишь в 2014 году, сместив с президентского поста Монсефа Марзуки, пришедшего к власти на волне «арабской весны» — тогда он был единственным кандидатом на пост президента.

Конкуренции Марзуки не выдержал, проиграв Эс-Себси на выборах 2014 года. Однако 88-летний политик и сам не планировал задерживаться у власти. Незадолго до своей кончины в июле 2019 года глава государства объявил, что не будет участвовать в новых президентских выборах, так как страной должен управлять более молодой человек.

Палестинский диктатор

Президенту Палестины Махмуду Аббасу 26 марта исполняется 86 лет. Он был избран на пост главы государства 23 ноября 2008 года. Свой возраст политик с лихвой компенсирует внешнеполитическими достижениями. Именно при нем, в ноябре 2012 года Палестина получила признание ООН как государства-наблюдателя, но не члена ООН. 6 января 2013 года Аббас распорядился о введении в официальных документах нового названия автономии — «Государство Палестина». Тогда же его пост официально получил название «Президент Государства Палестина».

Аббас еще до того, как возглавил страну, заручился поддержкой основных держав, в том числе и России: в конце июля 2007 года глава государства Владимир Путин заявил, что считает именно Аббаса законным лидером автономии.

С тех пор, как Аббас был избран главой Палестины, выборы в стране не проводились — политика называют диктатором. Такое заявление делал даже его бывший соратник — Мухаммед Дахлан.

close Mohamad Torokman/Reuters

Итальянский спаситель-коммунист

11-й президент Италии Джорджо Наполитано в 2015 году покинул свой пост в возрасте 90 лет. Занял он его 10 мая 2006 года по решению парламента. Он стал первым президентом, входившим ранее в состав компартии, и вторым участником антифашистского сопротивления на этом посту.

20 апреля 2013 года его переизбрали на новый президентский срок.

Продолжить политическую карьеру в столь преклонном возрасте его вынудили обстоятельства.

Изначально Наполитано не собирался выдвигать свою кандидатуру, но принял такое решение, так как по итогам первых туров стало понятно, что ни один из кандидатов не набирает необходимое для победы число голосов. До него в истории Итальянской Республики никто не занимал президентское кресло дважды, так как это не предусмотрено конституцией. 14 января 2015 года он подал в отставку с поста президента Италии и снова оказался в списке пожизненных сенаторов.

close Insidefoto/Global Look Press

Не только президенты

Год назад пост премьер-министра Малайзии занимал Махатхир Мохамад, которому сейчас 95 лет.

При этом еще пару лет назад он мог избежать попадания в список самых великовозрастных мировых лидеров.

Дело в том, что в первые он занял пост премьер-министра в 1981 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Хуссейна Онна. Мохамад возглавлял правительство 22 года до конца ноября 2003 года, покинув пост в возрасте 78 лет.

Уйдя с поста Мохамад продолжал оказывать большое влияние на политическую расстановку сил. Но когда его преемник начал сворачивать ряд начатых им крупных проектов политик стал предпринимать попытки возвращения ко власти, которые увенчались успехом только в 2018 году. К этому моменту ему было уже 92 года.

Впрочем, на этот раз во главе правительства Мохамад не задержался. В феврале 2020 года он подал в отставку как с этого поста, так и с поста лидера Объединенной партии сынов земли Малайзии.

Монархи

Монархи за редкими исключениями правят до конца своих дней, поэтому великовозрастными представителями благородных кровей вряд ли кого-то можно удивить. Этот факт вызывает и мало вопросов, ведь 94-летняя королева Великобритании Елизавета II или 80-летняя королева Дании Маргарита II выполняют, как принято считать, скорее церемониальные функции.

Совсем иначе обстоит ситуация на Ближнем Востоке, где монархи по прежнему обладают практически неограниченной властью и полнотой принятия решений несмотря на свой возраст.

Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду сейчас 85 лет. Он — 25-й сын первого короля и основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и возглавил государство относительно недавно. Только в 2011 году Салман был назначен наследным принцем. Королем и премьер-министром Саудовской Аравии он стал 23 января 2015 года после смерти короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был эмиром Кувейта вплоть до своей кончины в сентябре 2020 — ему был 91 год. На момент своей смерти он считался одним из старейших государственных деятелей мира.

close Xinhua/Global Look Press