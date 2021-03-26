«Для американцев это удар»: куда заведут планы Китая на Ближнем Востоке

В марте 2021 Пекин решил заявить о себе как о ведущем политическом игроке на Ближнем Востоке. Во время проходящего в настоящий момент ближневосточного турне глава МИД КНР Ван И выступил с неожиданным предложением и пригласил представителей палестинской и израильской сторон для проведения переговоров в Китае. По его словам, Пекин планирует уделить особое внимание этому вопросу в период своего скорого председательства в Совбезе ООН.

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Но и эта тема — не единственная, на которую собирается продвигать КНР. Китайский министр также упоминал в своих речах конфликты в Сирии и Йемене, говоря о готовности Пекина приложить свои усилия к их решению.

Пока Ван И колесит по странам региона, китайский МИД даже представил программный документ, в котором описываются пять принципов по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Звучат они привычно витиевато: не смотреть на Ближний Восток слепо с точки зрения конкуренции, поддерживать страны в поиске путей независимого развития, подходить к урегулированию с позиций справедливости и беспристрастности, обеспечить нераспространение ядерного оружия, подталкивать страны к равноправному диалогу, учету мнений друг друга и к улучшению взаимоотношений, а также ускорять сотрудничество в целях развития.

Молчание — китайское золото

Китай давно имеет тесные торговые отношения со странами Ближнего Востока, и его политического прихода в регион ждали давно, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Китай решил активизировать свою роль в ближневосточной политике. У Пекина очень тесные связи сразу со всеми странами региона. Нет ни одной страны, где бы он не присутствовал явным и серьезным образом. КНР — крупный партнер и в военно-технической сфере», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Будучи крайне зависимым от поставок природных ресурсов, Пекин был обречен идти на диалог с ближневосточными государствами — одними из ключевых их поставщиков в мире. Известно, что на них приходится около половины импорта нефти. Среди стран по этому показателю лидирует Саудовская Аравия.

Но и покупкой ресурсов экономическое сотрудничество Пекина с регионом не ограничивается. Например, Китай очень активен и в Египте, где существует их совместная суэцкая зона торгово-экономического сотрудничества. В информационной сфере крупный контракт с Каиром недавно подписала компания Huawei.

Ближний Восток важен для Китая не только с экономической точки зрения. Пекин давно уяснил для себя, что преимущественно мусульманский Ближний Восток — ключ к гарантиям его безопасности.

Все дело в расположенном на западе КНР Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Его жители, исповедующие ислам, склоны к радикализму и сепаратизму, а уйгурские боевики с 2013 года стремились повоевать за запрещенное в России «Исламское государство» (организация запрещена в России). Пекин все эти годы делал все, чтобы они не возвращались и не дестабилизировали ситуацию внутри страны. И взаимодействие со странами Ближнего Востока на этом направлении — важная часть стратегии КНР.

Мусульманские Саудовская Аравия, Египет, Катар, ОАЭ и Оман на официальном уровне не осуждают так называемые лагеря перевоспитания в Синьцзяне. Политические разногласия успешно перекрывает экономическое сотрудничество.

Этот статус-кво подтвердило и нынешнее турне Ван И. «Мы твердо поддерживаем законную позицию Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном и Гонконгом, выступаем против вмешательства во внутренние дела Китая», — сказал на встрече с китайским министром наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Более того, даже своенравный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оставил риторику, осуждающую Китай. Зато в Стамбуле и Анкаре во время визита Ван И собралось по тысяче человек, которые держали фотографии пропавших без вести родственников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и скандировали: «Остановите геноцид уйгуров, закройте лагеря».

На зло врагу

Политическое усиление Китая в регионе важно в том числе и в контексте продолжающегося уже несколько лет противостояния Пекина с Вашингтоном. Например, КНР заинтересована в том, чтобы Иран выстоял под американским давлением. Известно, что Пекин увеличивает закупки иранской нефти через подставные компании. Китай на данный момент для Ирана — крупнейший внешнеполитический партнер. А в условиях новых санкций со стороны США по поводу и без, уже мало что может остановить сотрудничество Пекина с Тегераном.

Василий Кашин подчеркивает, что для американцев новую стратегию Китая можно считать настоящим ударом. «Там идет жесткая дипломатическая борьба. Ближневосточные дипломаты рассказывают, что с одной стороны постоянно идут требования от США «выкинуть» Huawei, а с другой стороны постоянно что-то обещают китайцы. Это полноценная конкуренция, — говорит он.

— Китай явно хочет выступить в качестве альтернативы американцам».

Эксперт напоминает, что позиция Китая по тому же израильско-палестинскому конфликту давно не менялась — она в русле резолюции Совбеза ООН и близка к российской. Например, в Пекине есть посольство Палестины.

И это явно контрастирует с позицией США по этому вопросу. Например, предыдущий американский президент Дональд Трамп активно продвигал «Сделку века», нацеленную на решение израиле-палестинского конфликта. Правда, этот документ в большей степени учитывал израильские интересы, из-за чего был резко отвергнут Палестиной.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин при этом считает, что Пекин — не то место, куда поедут израильтяне с палестинцами.

«У Китая пока нет мощных позиций, способных повлиять на решение израильско-палестинского вопроса. Просто в целом все старые медиаторы уже просто устали. А Китай включается только сейчас. В принципе, стороны могут и прокатиться в Пекин, попробовать местную кухню. Но со стороны США будет большое сопротивление, так как это попытка ослабить позиции Вашингтона. Да и Россия традиционно принимала участие в процессе урегулирования это видно хотя бы по количеству визитов представителей Израиля в Москву. И если китайцы таким образом попытаются перебить карту России, то это, что называется, не по-пацански», — говорит арабист «Газете.Ru».

Эксперт высказывает опасения, что из-за активности Пекина на Ближнем Востоке российско-китайские отношения также могут приобрести конкурентный характер.

«На самом деле во внешней политике и торговле есть только интересы. И они частично не совпадают у России и Китая и на Ближнем Востоке. Например, кто первый застолбит поляну в ОАЭ и Египте? Ведь Китай там очень активен», — задается вопросом эксперт.

Кашин же полагает, что что по большей части интересы России и Китая на Ближнем Востоке совпадают, так как само поле конкуренции — не очень большое. «Китай экономически во многом более крупный игрок, да и сектора у нас разные. Китайцы закупают там энергоресурсы и поставляют туда практически все виды промышленной продукции, а мы поставляем в регион сельхозпродукцию, небольшое количество машин и оружие. Конкуренция лишь в отдельных видах вооружения. Скорее всего, мы будем с Китаем тесно координировать работу в этом регионе. Тем более, у нас проводятся по этим вопросам межмидовские консультации», — говорит эксперт.