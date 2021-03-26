«Первое знакомство»: как прошла встреча Байдена с лидерами ЕС

Активизация отношений

«Приветствуем Джо Байдена сегодня вечером в Евросовете. Стоя вместе плечом к плечу, ЕС и США могут показать, что демократии лучше всего подходят для защиты граждан, продвижения достоинства и создания процветания», — написал в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

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Именно от него Байден получил приглашение на саммит, на котором планировалось обсуждать «укрепление трансатлантического единства» Брюсселя с Вашингтоном.

В ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита глава Евросовета отметил, что Евросоюз и США должны сохранить многолетний союз «во имя будущих поколений».

Он отметил, что принимаемые совместно решения будут влиять «на наших детей и внуков».

«После Второй мировой войны миропорядок был под давлением Советского союза, который пытался установить свой собственный порядок. И мы смогли убедиться, что демократия и верховенство закона побеждают. Но теперь наши ценности — демократия и верховенство закона — снова под угрозами: внутренними и внешними. И ЕС, и США более, чем когда-либо, несут ответственность за будущие поколения», — подчеркнул глава Евросовета.

В ходе переговоров поднималась тема преодоления пандемии и ее последствий. По словам Мишеля, главы государств и правительств Евросоюза выразили готовность работать с Вашингтоном над поставками вакцины от коронавируса, экономическим восстановлением и распространением демократии.

«Мы определили темы, на которых будем фокусироваться вместе. Конечно, это COVID-19. Мы будем работать над тем, чтоб вакцины были доступны во всем мире. Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей», — отметил он.

В свою очередь, сам глава Соединенных Штатов подтвердил свою приверженность «активизации отношений США и ЕС», призвал тесно сотрудничать по вопросам преодоления пандемии, борьбы с изменением климата, углубления экономических связей «и обеспечения того, чтобы демократии, а не автократии устанавливали правила игры». «Он заявил, что в интересах США, чтобы ЕС был сильным», — подчеркнули в сообщении Белого домам.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала состоявшееся «первое знакомство» очень важным, свидетельствующим о том, что стороны снова поддерживают более тесный контакт.

По ее словам, в ходе саммита Байден изложил свое видение трансатлантического сотрудничества, а представители ЕС, со своей стороны, обозначили, «в чем заключаются европейские интересы».

«Есть множество общих интересов, будь то сотрудничество в вопросах защиты климата, будь то прекращение торговых разногласий, будь то отношения с Китаем, Россией, но также с Турцией», — сказала канцлер.

Отношения с Турцией

Особое внимание Байден, по словам Меркель, уделил теме взаимоотношений Запада с Турцией.

О том, что на ней американский президент действительно сделал акцент, сообщило и агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа европейских чиновников. По его данным, Байден, обращаясь к участникам саммита ЕС, заявил о своей обеспокоенности тесными связями Анкары с Москвой. К тому же глава Соединенных Штатов выразил обеспокоенность «отступлением» турецкой стороны от демократии.

С европейской стороны главы государств и правительств стран ЕС напомнили о стратегической заинтересованности объединения в стабильной и безопасной среде в Восточном Средиземноморье и в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией.

«Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению незаконных буровых работ, возобновление двусторонних переговоров между Грецией и Турцией и предстоящие переговоры по Кипрской проблеме под эгидой ООН», — подчеркивается в документе, который был распространен после переговоров 25 марта.

Согласно ему, Евросоюз готов поэтапно расширять сотрудничество с Турцией по ряду направлений при условии продолжения деэскалации.

Соответствующее дальнейшее решение могут принять на заседании Евросовета в июне.

Главы государств и правительств также призвали Турцию воздерживаться от новых провокаций или односторонних действий в нарушение международного права. В противном случае, согласно документу, Евросовет оставляет за собой право «использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты своих интересов и интересов его государств-членов, а также отстаивать региональную стабильность».

В контексте турецкого вопроса европейские лидеры также выразили признательность этой стране за то, что она принимает около 4 млн сирийских беженцев. Они также подтвердили свою готовность оказывать помощь беженцам и принимающим сообществам.

Не первая площадка

Байден, согласно сообщению, заявил Евросовету о своем намерении совместно работать по России, Китаю, Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.

Как, в свою очередь, отметила Меркель, говоря об отношениях с Китаем, несмотря на то, что с США Евросоюз имеет «один фундамент ценностей», у него есть и свои интересы. «Мы должны изучить, как совместить ценности и интересы», — отметила канцлер. Меркель выступила за формирование «европейской политики в отношении Китая».

К слову, это не первая диалоговая площадка, где Евросоюз и Соединенные Штаты обсуждают вопросы взаимодействия с Пекином и Москвой.

Этот вопрос поднимался и в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, куда Россия и Китай не были приглашены.

«Мы должны вместе готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем. <…> Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет», — говорил тогда американский лидер.

Что касается России, Байден выражал уверенность, что она «хочет ослабить европейский проект, НАТО и трансатлантическое единство». «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом», — отмечал он.

Мюнхенская конференция также была воспринята как символическое начало восстановления трансатлантических отношений между США и Европой. Эту конференцию с саммитом 25 марта связывает и то, что она тоже стала первой, в которой выступал действующий президент Соединенных Штатов.