«Мой ответ — да»: Байден намерен переизбраться вместе с Харрис

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен переизбираться в 2024 году. «Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал он во время своей первой публичной пресс-конференции.

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В то же время Байден подчеркнул, что не любит загадывать на будущее. Пока это лишь его «ожидания». «Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года», — добавил американский лидер.

Тем не менее Байден поделился своими планам о том, что хочет в 2024 году участвовать в предвыборной кампании вместе с вице-президентом Камалой Харрис, как он это делал на минувших выборах главы государства. В ноябре прошлого года демократ одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом, который был его предшественником.

«Она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — сказал Байден о Харрис.

Нынешнему американскому лидеру также задали вопрос относительно его предшественника Дональда Трампа, который, как отметил журналист, практически сразу после вступления на должность главы государства начал готовиться к следующим выборам. «Мой предшественник... Боже мой, как мне его не хватает», — ответил Байден, засмеявшись.

На вопрос о том, рассчитывает ли он, что в 2024 году его соперником вновь будет Трамп, Байден ответил: «Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия. А вы?»

До победы на минувших выборах президента США Байден дважды баллотировался на пост главы государства — в 1988 и 2008 годах. Что в первый, что во второй раз, демократ снимался с выборов. Во время первой попытки этой произошло еще до стадии праймериз. В ходе второй, в 2008-м, — после предварительных выборов (Байден получил пятый результат в штате Айова).

После этого будущий президент США Барак Обама предложил Байдену стать членом его команды в качестве вице-президента. В том же году Обама победил, опередив республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.

Ранее в США эксперты задавались вопросом, протянет ли Байден весь свой срок. Первые предположения того, что Харрис в скором времени может стать исполняющей обязанности президента страны, если Байден будет вынужден покинуть пост, появились еще осенью прошлого года. Тогда он повредил ногу во время игры с собаками — у него обнаружили два перелома.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павла Каневского, есть шансы того, что Харрис станет «президентом в ближайшие четыре года, не дожидаясь окончания срока Байдена». Эти шансы, как отметил эксперт в комментарии РИА «Новости», «связаны с потенциальным состоянием здоровья Байдена».

Кроме того, Каневский отметил, что «в этот раз вице-президент у демократов выбирался не просто как стандартный помощник, а именно как потенциальный будущий президент».

Вопросы к состоянию здоровья Байдена возникли также и в марте этого года, когда глава США трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Тогда в Белом доме заявили, что с 78-летним президентом все хорошо, а упал он из-за сильных порывов ветра.

Удивление вызывает то, что как Байден, так и Харрис, путают должности. В четверг, 18 марта, Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис: «Когда президент Харрис и я…»

Сама вице-президент США также допускала оговорки по этой теме еще во время предвыборной компании. Когда она озвучивала планы Белого дома она назвала действующую команду «администрацией Харрис».