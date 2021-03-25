«Мой ответ — да»: Байден намерен переизбраться вместе с Харрис

Американский президент Джо Байден заявил, что намерен переизбираться в 2024 году. «Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал он во время своей первой публичной пресс-конференции.
В то же время Байден подчеркнул, что не любит загадывать на будущее. Пока это лишь его «ожидания». «Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года», — добавил американский лидер.
Тем не менее Байден поделился своими планам о том, что хочет в 2024 году участвовать в предвыборной кампании вместе с вице-президентом Камалой Харрис, как он это делал на минувших выборах главы государства. В ноябре прошлого года демократ одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом, который был его предшественником.
«Она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — сказал Байден о Харрис.
Нынешнему американскому лидеру также задали вопрос относительно его предшественника Дональда Трампа, который, как отметил журналист, практически сразу после вступления на должность главы государства начал готовиться к следующим выборам. «Мой предшественник... Боже мой, как мне его не хватает», — ответил Байден, засмеявшись.
На вопрос о том, рассчитывает ли он, что в 2024 году его соперником вновь будет Трамп, Байден ответил: «Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия. А вы?»
До победы на минувших выборах президента США Байден дважды баллотировался на пост главы государства — в 1988 и 2008 годах. Что в первый, что во второй раз, демократ снимался с выборов. Во время первой попытки этой произошло еще до стадии праймериз. В ходе второй, в 2008-м, — после предварительных выборов (Байден получил пятый результат в штате Айова).
После этого будущий президент США Барак Обама предложил Байдену стать членом его команды в качестве вице-президента. В том же году Обама победил, опередив республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.
Ранее в США эксперты задавались вопросом, протянет ли Байден весь свой срок. Первые предположения того, что Харрис в скором времени может стать исполняющей обязанности президента страны, если Байден будет вынужден покинуть пост, появились еще осенью прошлого года. Тогда он повредил ногу во время игры с собаками — у него обнаружили два перелома.
По мнению доцента кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павла Каневского, есть шансы того, что Харрис станет «президентом в ближайшие четыре года, не дожидаясь окончания срока Байдена». Эти шансы, как отметил эксперт в комментарии РИА «Новости», «связаны с потенциальным состоянием здоровья Байдена».
Кроме того, Каневский отметил, что «в этот раз вице-президент у демократов выбирался не просто как стандартный помощник, а именно как потенциальный будущий президент».
Вопросы к состоянию здоровья Байдена возникли также и в марте этого года, когда глава США трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Тогда в Белом доме заявили, что с 78-летним президентом все хорошо, а упал он из-за сильных порывов ветра.
Удивление вызывает то, что как Байден, так и Харрис, путают должности. В четверг, 18 марта, Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис: «Когда президент Харрис и я…»
Сама вице-президент США также допускала оговорки по этой теме еще во время предвыборной компании. Когда она озвучивала планы Белого дома она назвала действующую команду «администрацией Харрис».
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, 25 марта 2021 годаLeah Millis/Reuters