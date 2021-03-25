Нет времени ссориться: Антонов обсудил с Госдумой отношения с США

Напряженные отношения с Вашингтоном невыгодны Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам. Мероприятие состоялось 25 марта, оно прошло в закрытом режиме.

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Дипломат прибыл из США в Москву 21 марта. Его вызвали в Россию после резких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. «Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — цитирует РИА «Новости» посла.

По его словам, определенных сроков его возвращения в США пока нет.

«Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал», — сказал глава российского диппредставительства в США.

В целом, он констатировал озабоченность ухудшением отношений России и США. «Есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, двух постоянных членов Совета Безопасности [ООН], которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться — надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами. А таковых у нас, к сожалению, очень много», — напомнил Антонов.

В качестве примера он привел необходимость совместной борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

В ходе заседания в комитете Госдумы с участием Антонова были подняты «конфиденциальные» вопросы, касающиеся «непростой» повестки двусторонних отношений. Также сообщается, что профильный комитет нижней палаты российского парламента высоко оценивает работу посольства РФ в Вашингтоне, называя ее «профессиональной и эффективной», передает телеканал «Россия 24».

В свою очередь, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий по итогам заседания напомнил, что президент России защищает всех граждан страны, независимо от политических убеждений и других факторов, поэтому и россияне должны поддерживать главу своего государства, передает «Дума ТВ».

«Президент сегодня защищает Россию, защищает каждого из нас, независимо от возраста, от политических убеждений, от членства в каких-либо партиях. Когда подобные беспрецедентные обвинения, ничем не обоснованные, звучат из Вашингтона, надо не просто сплачиваться вокруг президента — наше общество и так сплотилось вокруг президента самым серьезным образом — надо, безусловно, и нашего главу государства защищать и поддерживать так, как мы это умеем», — призвал депутат.

Он пообещал, что подобные нападки на российского лидера, «безусловно, получат на площадке Госдумы адекватную реакцию».

«Соединенные Штаты составляют не только политический истеблишмент, но и многие общественные деятели, университеты, фонды, которые занимают более конструктивную позицию. Сотрудничество с ними не будет ослаблено», — заверил член нижней палаты российского парламента.

Чуть ранее в российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что получили письма от американских граждан, которые приносили свои извинения за оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорилось в сообщении Антонова, которое было размещено на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, такие действия со стороны американских граждан указывают, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился».