СМИ сообщили о желании Берлина уговорить ЕС купить «Спутник V»

Представитель министерства здравоохранения ФРГ не смог подтвердить информацию американской газеты Politico о намерении Берлина уговорить Евросоюз купить российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ничего не могу сказать вам по этому поводу», — сказал чиновник в разговоре с журналистами.

Ранее источник в немецкой администрации сообщил Politico, что власти Германии попросили Еврокомиссию запустить процедуру общеевропейской закупки российского препарата от коронавируса.

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19 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции, что Берлин может согласовать закупку «Спутника V». Необходимо лишь добиться разрешения властей Евросоюза.

Тем не менее, признала политик, ситуация с разрешением на использование в ЕС российской вакцины остается неясной. «Я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам», — сказала Меркель.

Спустя пару дней еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон заявил, что достаточное количество зарегистрированных в Европе вакцин от COVID-19 (четыре) делают излишним российский препарат «Спутник V».

«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. <…> Мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V»…» — сказал он.

Несколькими днями ранее Бретон заявил, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве «Спутника V», но считают, что в РФ есть недостаток вакцины из-за проблем с ее производством.

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса. «Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.

В Европе есть как сторонники, так и противники российской вакцины «Спутник V». К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса в ЕС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — заявил Курц.

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о «сильном лобби», которое есть в Европе и действует против российской вакцины «Спутник V». По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат от коронавируса.

На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирован на национальном уровне в двух странах ЕС — в Венгрии и Словакии.

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Белоруссии и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет», — заявлял гендиректор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Наконец, 23 марта представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в eправляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг отметил, что на европейский рынок «Спутник V» может выйти в течение шести-восьми недель. По его словам, результаты исследования эффективности российского препарата, которые ранее были опубликованы в журнале Lancet, «производят впечатление вызывающих доверие». Он выразил уверенность, что EMA одобрит «Спутник V».