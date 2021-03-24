«Незаконные санкции»: Москва пообещала ответить Оттаве

Канада в связи с делом Алексея Навального ввела санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

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Под санкции также попали заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко (отвечает за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил РФ) и Павел Попов (возглавляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны).

Кроме того, в списке рестрикций Оттавы указаны начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ограничительные меры незаконными и пообещал, что Москва предпримет ответные шаги, передает РИА «Новости».

В сообщении МИД Канады о внесении изменений в «Положении о специальных экономических мерах против России» сообщается, что в России, по мнению канадских властей, «были совершены грубые и систематические нарушения прав человека».

В заявлении канадской стороны, опубликованном в среду, 24 марта, говорится, что новые санкции направлены на то, чтобы подчеркнуть «сужающееся пространство для гражданского общества и независимых голосов» в России.

«Санкции являются частью согласованных дипломатических действий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российской администрации, причастных к покушению на убийство Алексея Навального, его последующему судебному преследованию и приказу замолчать в отношении российских граждан, которые протестовали против применения насильственных методов», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно сообщил в своем Twitter, что санкции применяются вместе с аналогичными санкциями со стороны США, Великобритании и Европейского союза.

«Российское правительство неоднократно демонстрировало свое нежелание уважать основные права своего народа и решать проблемы, неоднократно высказываемые международным сообществом», — сказал дипломат.

Он также анонсировал, что Канада вместе со своими партнерами будет продолжать усиливать давление на российское правительство с целью безоговорочного освобождения Навального и его сторонников, которые якобы «были незаконно задержаны».

«Грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа», — пообещал глава канадского внешнеполитического ведомства.

Чуть ранее США также ввели торговые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Навального. Согласно информации министерства торговли США, Вашингтон связывает ухудшение самочувствия Навального с отравлением химоружием.

Согласно новым рестрикциям, американские власти будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Вашингтон также приостановит действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые ранее были поставлены в Россию.

Кроме того, Соединенные Штаты отнесли Россию к странам, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

Под ограничительные меры американской стороны попали девять российских компаний — ГК «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», а также 27-й Научный центр Минобороны.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «27 Научный центр» является одной из ведущих научно-исследовательских организаций России по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности страны и противодействию угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

В Вашингтоне считают эти организации причастными к созданию и распространению химоружия. Но одна из этих компаний — «Фемтеко» — ранее в комментарии РБК опровергла обвинения в участии в каких-либо поставках для разработки или производства химического оружия.

В адрес компаний, которые значатся в черном списке, запрещен экспорт любых материалов и оборудования американского происхождения, если они могут быть применены при разработке или производстве химического или биологического оружия.

Кроме того, в черном списке оказались также три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie — и одна из Швейцарии — ChimConnect AG.