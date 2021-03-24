Патрушев: Россия ответит на «трудные дни» Америке

Перспективы развития российско-американских отношений зависят от поведения Соединенных Штатов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Раз они предрекают [трудные дни], значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — прокомментировал он слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Тот ранее заявил, что «в отношениях с Россией предстоят трудные дни», поскольку между двумя странами есть серьезные разногласия, требующие решительных действий от США.

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«Мы также считаем, что можем работать с Россией над ключевыми проблемами, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет ДСНВ», — отметил Салливан.

21 марта посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в российскую столицу заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений. Незадолго до этого он был приглашен в МИД РФ на консультации. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла России в США на консультации в Москву.

Этой ситуации предшествовало скандальное интервью американского президента Джо Байдена телеканалу ABC News 17 марта, в котором он пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги — в ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», политик ответил утвердительно.

Спустя два дня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал американскую дипломатию.

«Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом [COVID-19]», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особо Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил западные державы во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии.

По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат. При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин в ответ на резкие слова Байдена пожелал ему здоровья и предложил провести в прямом эфире дискуссию. Однако Вашингтон от предложения отказывается.

Сейчас многие политики оценивают отношения России и США как худшие с момента установления их между двумя странами. Стороны находятся под взаимными санкциями, высылают дипломатов и не скупятся на слова. Кремль при этом утверждает, что инициатива нормализации отношений должна исходить из Вашингтона.