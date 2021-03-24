Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Патрушев: Россия ответит на «трудные дни» Америке

Патрушев ответил на заявления советника Байдена о трудных отношениях с РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
России придется ответить на недружественные шаги со стороны США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, Вашингтон понесет ответственность за враждебные действия. Ранее советник президента США по нацбезопасности заявил, что Америке предстоят «трудные дни» в отношениях с Москвой.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Перспективы развития российско-американских отношений зависят от поведения Соединенных Штатов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Раз они предрекают [трудные дни], значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — прокомментировал он слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Тот ранее заявил, что «в отношениях с Россией предстоят трудные дни», поскольку между двумя странами есть серьезные разногласия, требующие решительных действий от США.

«Мы также считаем, что можем работать с Россией над ключевыми проблемами, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет ДСНВ», — отметил Салливан.

21 марта посол РФ в США Анатолий Антонов перед вылетом в российскую столицу заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений. Незадолго до этого он был приглашен в МИД РФ на консультации. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла России в США на консультации в Москву.

Этой ситуации предшествовало скандальное интервью американского президента Джо Байдена телеканалу ABC News 17 марта, в котором он пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги — в ответ на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», политик ответил утвердительно.

Спустя два дня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал американскую дипломатию.

«Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом [COVID-19]», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особо Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил западные державы во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии.

По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат. При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин в ответ на резкие слова Байдена пожелал ему здоровья и предложил провести в прямом эфире дискуссию. Однако Вашингтон от предложения отказывается.

Сейчас многие политики оценивают отношения России и США как худшие с момента установления их между двумя странами. Стороны находятся под взаимными санкциями, высылают дипломатов и не скупятся на слова. Кремль при этом утверждает, что инициатива нормализации отношений должна исходить из Вашингтона.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку