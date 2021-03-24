«Знак доброй воли»: Армения отменяет военное положение

Парламент Армении большинством голосов отменил военное положение, действовавшее в стране с 27 сентября 2020 года.

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С соответствующей инициативой выступила оппозиция. В результате 118 депутатов поддержали отмену режима, один выступил против, еще один воздержался.

Это уже не первое требование оппозиции отменить военное положение в стране. Однако предыдущие ее призывы заканчивались провалом.

Правительство утверждало, что снятие режима чревато «проблемами в сфере обороны и безопасности», и выступало за поэтапную отмену военного положения.

Однако с того момента внутриполитическая ситуация в стране изменилась. Точкой эскалации конфликта в стране стали заявления Генштаба вооруженных сил с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Этому предшествовало решение главы правительства уволить замначальника генерального штаба Тирана Хачатряна, который выступил с критическими комментариями в адрес главы правительства.

25 февраля начальник Генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав заявили, что «премьер-министр правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения».

Пашинян назвал эти действия попыткой военного переворота, а также направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба. Президент Армен Саркисян отказался подписывать в документ, но он также не стал обжаловать его в Конституционном суде, что позволило премьеру по истечении срока, отведенного для подписи президента, все же отправить главу Генштаба в отставку.

22 марта премьер заявил, что генерал-лейтенант Артак Давтян вступил в должность начальника Генерального штаба ВС Армении.

Когда одним из факторов внутриполитического кризиса стала позиция Генштаба позиции премьера пошатнулись еще больше. Но с урегулированием этого вопроса властям гораздо легче стало решитсья на отмену военного положения, считает армянский политолог Грант Микаелян.

«Пока Генштаб требовал отставки Пашиняна, он не отменял военное положение. Но сейчас ситуация в Генштабе относительно под код контролем премьер-министра. На самом деле, есть три человека, которые претендуют на должность главы Генштаба. Это Оник Гаспарян, который выступил с заявлением о необходимости отставки премьера. Его Пашинян отправил в отставку, но административный суд восстановил его в должности. Также есть назначенный Пашиняном глава Генштаба, которого еще не утвердил президент, и есть врио главы Генштаба. По сути никто сейчас не управляет Генштабом, но для властей это достаточно приемлемая, видимо, ситуация», — рассказывает эксперт.

В условиях отсутствия военного положения, как отмечает политолог, Генштаб подчиняется министру обороны, что снижает его роль во внутриполитическом конфликте.

18 марта Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики и лидерами трех парламентских фракций заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Голосование, однако, не может проходить в условиях военного положения, в связи с чем его отмена стала первым этапом запуска процедуры внеочередных парламентских выборов.

Оппозиция утверждала, что власти не хотят идти на этот шаг, опасаясь запуска процедуры импичмента Пашиняна. Более того, руководство не было уверено в преданности депутатов правящей партии «Мой шаг», рассказывает политолог Грант Микаелян. Теперь же премьер-министр чувствует себя более уверенно.

«Действительно, позиции Пашиняна укрепились. Я бы не сказал, что они укрепились с точки зрения избирателей, здесь такой уверенности нет, но, как минимум с точки зрения противостояния с оппозицией, это укрепление очевидно. Сегодня мы видим, что оппозиция сворачивает палаточный лагерь перед парламентом. Это фиксация того, что она не смогла добиться своих целей, несмотря на то, что целый месяц этот лагерь у парламента был расположен. Но они не смогли эффективно мобилизовать людей, поставить конкретные цели и добиться их», — отмечает эксперт.

Руководство страны, обещая отменить военное положение, назвало этот шаг «знаком доброй воли».

«Думаю, что мы можем в среду утром проголосовать за отмену военного положения в стране. Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения», — заявлял спикер парламента Арарат Мирзоян.

По словам политолога Микаеляна, необходимость проведения досрочных выборов продиктована большой протестной активностью в стране. О пошатнувшихся позициях премьера свидетельствовали опросы, которые представлялись Пашиняну, позиция Генштаба, и многих других лиц. За отставку Пашиняна высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Все бывшие главы независимой Армении и действующий президент Армен Саркисян также призвали премьера покинуть пост. К этому же призвал глава армянской апостольской церкви Гарегин II.

«Пашинян решил, что выборы действительно востребованы и сейчас будет пытаться в этой ситуации ориентироваться, потому что он понимает еще одно обстоятельство — это тоже ему известно из тех опросов, результаты которых не публикуются — рейтинг правящей партии продолжает падать. И серьезных перспектив того, чтобы это прекратилось нет. Во-первых, экономика не будет восстанавливаться. Во-вторых, потерю Арцаха он отыграть уже не сможет. В-третьих, уже сформировалось ядро людей, которые ни в коем случае его не примут, тем более, что он продолжает идти на серьезные уступки, а институты государства очень слабы и все равно ему не подчиняются. Поэтому он попытается сейчас получить новый запас легитимности, который ему дадут выборы», — отмечает эксперт.

К тому же, шансы премьер-министра заручиться успехом на досрочных выборах все же есть. Согласно февральскому опросу Gallup, более 33% респондентов готовы отдать свой голос за правящую партию «Мой шаг», «Процветающую Армению» же поддерживают 4,4% опрошенных, «Просвещенная Армения» может рассчитывать на 2,6% поддержки, Республиканская партия набирает 2,2%, АРФД — 2,2%.

«На самом деле, Пашиняну выборы выгодны, потому что будучи правящим и главным по сути игроком при очень разрозненной оппозиции у него очень неплохие шансы победить как минимум в коалиции. Другое дело, что тут есть риски, но самые большие риски существуют для депутатов из правящей партии, часть из которых не пройдет в парламент», — рассказывает политолог.

Теперь для проведения парламентских выборов Никол Пашинян должен уйти в отставку. В случае, если правительство дважды не изберет нового премьер-министра, в стране пройдут выборы.