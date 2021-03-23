«Надавить на Москву»: почему США готовы отправить посла в Минск

Советник Госдепа Дерек Шолле обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем ожидаемый обмен послами между Вашингтоном и Минском. Как заявили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора представитель США отметил, что открытые линии связи будут идти на пользу обеим странам.

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Шолле также добавил, что США требуют немедленно освободить всех политических заключенных в Белоруссии, и выразил поддержку требованиям оппозиции организовать новые выборы.

«В призыве подчеркивается решительная поддержка США предложений о подлинном диалоге с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году», — говорится в сообщении Госдепа.

В свою очередь, пресс-служба белорусского МИД представила несколько иное сообщение по итогам переговоров Макея и Шолле. Так, в ведомстве заявили, что переговоры инициировала американская сторона и представитель Госдепа подтвердил готовность отправить нового посла США в Минск — речь идет о Джули Фишер, назначенной на этот пост еще в феврале.

Более того, в МИД Белоруссии отметили, что стороны согласились с необходимостью развивать диалог, при этом констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях. А Макей призвал Шолле к объективной оценке ситуации в Белоруссии, отдельно выделив контрпродуктивность попыток давления на государство.

США готовы к признанию?

Ситуация с новым американским послом в Минске находится в подвешенном состоянии в течении несколько месяцев, и готовность США к отправке своего представителя в белорусскую столицу вкупе с поддержкой оппозиции в республике, по сути, демонстрирует неоднозначный подход Вашингтона к белорусскому кризису.

Белый дом вместе с Евросоюзом отказался признавать итоги прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, выступив в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Отказ Минска от пересмотра результатов голосования привел к санкциям со стороны Запада, однако приезд посла США и передача верительных грамот президенту Белоруссии Александру Лукашенко де-факто станет признанием его легитимности в Вашингтоне.

С точки зрения белорусского политолога Дмитрия Болкунца, Вашингтон разыгрывает особую карту на белорусском направлении, учитывая, что посол Фишер никак не может прибыть в Минск.

«Белый дом рассчитывает убедить Лукашенко к переговорам, взамен обещая вручить верительные грамоты белорусскому лидеру, что для него станет признанием его легитимности в США. Можно допустить, что Лукашенко действительно пойдет на переговоры с оппозицией в обмен на фактическое признание его легитимности со стороны США. Более того, белорусский лидер также может освободить политзаключенных, если Вашингтон откажется от жестких санкций в отношении Минска», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что готовность США де-факто признать легитимности Лукашенко подтверждает то, что все санкции, принятые в отношении Белоруссии Вашингтоном вместе с Брюсселем, были абсолютно декоративными.

«На самом деле, Запад поддерживает Лукашенко, потому что, пока он у власти, не будет никакого Союзного государства и российско-белорусской интеграции. По факту, активизация между Вашингтоном и Минском происходит последние две недели.

Лукашенко всегда пытался балансировать между Россией и Западом, используя их против друг друга, и по большому счету ему всегда это удавалось. США, когда почувствовали возможность прорыва российского влияния, начали с белорусским лидером традиционную игру»,

— уверен эксперт.

Основная цель — Россия

США проявляют особый интерес к белорусской теме после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, считает Дмитрий Болкунец. По сути, уверен политолог, Вашингтон сменил экономический подход во взаимодействии с Минском на политический.

«Лукашенко неоднократно работал в стиле такого маятника между Западом и Востоком, тем самым раздражая Москву. Не исключено, что президент Белоруссии и сейчас может пойти на расширенный диалог с США и одну из ключевых ролей в этом играет Владимир Макей. Лукашенко очень заинтересован в том, чтобы ему не обрывали ниточки на Западе. При этом для западных стран он выступает неплохим инструментом в борьбе против России, поэтому многие на самом деле не хотят его ухода», — отмечает эксперт.

С точки зрения Андрея Суздальцева,

для США главная цель взаимодействия с Белоруссией заключается в нанесении какого-либо ущерба России: на данный момент новой администрации Белого дома срочно нужны победы, в особенности над Москвой.

«Тут игра достаточно многосложная, потому что факт переговоров Минска с Вашингтоном в основном нацелен на Москву. Последний визит Лукашенко в Россию оказался пустым, так как он вернулся без денег. В преддверии поездки он попытался шантажировать Москву контактами с Китаем, но КНР ничего не будет делать в Белоруссии без согласования с Россией. Поэтому Лукашенко по старой традиции начал использовать фактор коммуникации США, чтобы надавить на Москву для получения средств», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, оба эксперта сходятся в том, что США и другие западные страны все же попытаются сместить Лукашенко, несмотря на его удобство для противостояния России. По мнению Андрея Суздальцева, на Западе понимают, что лидер Белоруссии уже политический банкрот. А по прогнозу Дмитрия Болкунца, следующее правительство в республике определенно станет прозападным.

При этом эксперты отмечают особую роль в Макея в нынешней ситуации, указывая на собственные интересы министра иностранных дел Белоруссии в политическом кризисе и на его возможные контакты с оппозицией.

«Глава МИД Белоруссии не в первый раз выступает в качество «открывателя двери» на Запад, его можно назвать одним из архитекторов политического кризиса в Белоруссии.

Вероятно, Макей ведет свою игру и может проявить себя в таком широком диалоге с США. При этом, когда Светлана Тихановская говорит о планах по диалогу с белорусской властью, возможно, одним из участников этих переговоров как раз станет министр иностранных дел Белоруссии»,

— резюмировал Болкунец.