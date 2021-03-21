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«Шедевр дипломатии»: немцы оценили ответ Путина Байдену

Читатели Welt поддержали Путина в обмене «любезностями» с Байденом

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Reuters/РИА «Новости»
В Германии читатели газет высоко оценили ответ Владимира Путина на резкие слова его американского коллеги Джо Байдена. По мнению некоторых немцев, ответ российского президента «является дипломатическим шедевром». Были и те, кто осудил Байдена и сравнил его дипломатические навыки с грубостью Дональда Трампа – в пользу последнего.
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Комментаторы на сайте немецкой газеты Die Welt оценили реакцию президента РФ Владимира Путина на критику со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает газета «Известия».

«Один – ноль в пользу Путина», — заявил один из читателей, отметив дальновидность российского президента. По мнению других комментаторов, путинский ответ – ни что иное, как шедевр дипломатии. Кто-то осудил американских демократов и Байдена за грубость и плохие дипломатические навыки.

«По сравнению с Байденом, Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии», — считает один из пользователей.

Кто-то отметил, что Путин умно поступил, не став «платить Байдену той же монетой».

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Россия должна ответить за «вмешательство» в американские выборы. В интервью телеканалу ABC News он также заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитации Демократической партии и лично Байдена.

При этом американский лидер позволил себе оскорбить Путина — в ответ на вопрос ведущего, считает ли он российского президента «убийцей», Байден ответил утвердительно.

В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии. Он также вспомнил слова детского ответа на дразнилки — «кто как обзывается, тот так и называется».

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

18 марта президент РФ также заявил, что поручит МИДу проработать организацию открытого разговора с американским визави.

«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — добавил Путин.

Он также призвал прекратить «заочные пикировки» — Москва должна продолжать диалог с Вашингтоном. В ответ на предложение Путина Байден заявил, что США будут поддерживать контакты с Россией.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в свою заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации «прямого эфира» беседы Путина и Байдена. Причиной тому — занятость американского президента в штате Джорджия.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии».

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

В конце прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции антироссийской направленности.

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