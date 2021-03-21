«Шедевр дипломатии»: немцы оценили ответ Путина Байдену

Комментаторы на сайте немецкой газеты Die Welt оценили реакцию президента РФ Владимира Путина на критику со стороны президента США Джо Байдена. Об этом сообщает газета «Известия».

«Один – ноль в пользу Путина», — заявил один из читателей, отметив дальновидность российского президента. По мнению других комментаторов, путинский ответ – ни что иное, как шедевр дипломатии. Кто-то осудил американских демократов и Байдена за грубость и плохие дипломатические навыки.

«По сравнению с Байденом, Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии», — считает один из пользователей.

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Кто-то отметил, что Путин умно поступил, не став «платить Байдену той же монетой».

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Россия должна ответить за «вмешательство» в американские выборы. В интервью телеканалу ABC News он также заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитации Демократической партии и лично Байдена.

При этом американский лидер позволил себе оскорбить Путина — в ответ на вопрос ведущего, считает ли он российского президента «убийцей», Байден ответил утвердительно.

В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии. Он также вспомнил слова детского ответа на дразнилки — «кто как обзывается, тот так и называется».

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

18 марта президент РФ также заявил, что поручит МИДу проработать организацию открытого разговора с американским визави.

«Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии», — добавил Путин.

Он также призвал прекратить «заочные пикировки» — Москва должна продолжать диалог с Вашингтоном. В ответ на предложение Путина Байден заявил, что США будут поддерживать контакты с Россией.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в свою заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации «прямого эфира» беседы Путина и Байдена. Причиной тому — занятость американского президента в штате Джорджия.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красные линии».

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

В конце прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции антироссийской направленности.