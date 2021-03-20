«Путин троллит Байдена»: в США обсуждают возможные дебаты президентов

Член Палаты представителей Конгресса США от Флориды Мэтт Гетц заявил, что президент России Владимир Путин чувствовал себя комфортно, вызывая главу Белого дома Джо Байдена на публичные дебаты, потому что он считает американского лидера «слабым».

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«Путин и Байден – это противостояние не закончится как «Рокки IV», я не думаю, что американец победит», — спрогнозировал республиканец на шоу Hannity в эфире Fox News.

Он заявил, что поведение Байдена не похоже на то, что должен показывать лидер «самой сильной страны на международной арене».

«Очевидно, Владимир Путин эффектно троллит президента США», — добавил американский законодатель.

Ведущий программы Шон Хэннити согласился с Гетцем.

«В этом и вопрос: зачем Владимиру Путину немедленно вызвать на дебаты Джо Байдена, не имея времени на подготовку? Что я говорил? Что говорят некоторые из нас — половина американского народа?» — сказал ведущий.

Хэннити в течение нескольких последних месяцев указывал на то, что у действующего президента США проявляются когнитивные нарушения, и что его команда и сторонники сговариваются, чтобы скрыть ухудшение его состояния от широкой общественности.

Гетц также выразил сомнения в хорошем состоянии здоровья Байдена.

«Все в Вашингтоне знают, что каждый раз, когда [вице-президент США] Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — пояснил конгрессмен.

Американские эксперты сходятся во мнении, что глава Белого дома выглядит слабым, хрупким и у него проблемы с умственными способностями.

«Теперь почти каждый день, когда он выступает с речью, он как будто борется с чем-то», — указывал ранее Хэннити.

У себя в Twitter Гетц написал, что является сторонником выяснения отношений двух стран именно посредством дискуссий их лидеров, нежели путем милитаризации.

«Я абсолютно точно поддерживаю дебаты Байдена и Путина или, что еще лучше, целую их серию. Мне нравится идея демонстрации силы в рамках глобального соперничества в форме дебатов и дискуссий. Приоритет должен быть за этим, а не за созданием ядерных боеголовок», — детализировал политик.

Днем ранее Байден подчеркнул, что у него в будущем будет прямой разговор с Путиным, но на его предложение о беседе в ближайшие дни в формате онлайн американский лидер не ответил.

«Я уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал Байден в ходе пресс-подхода журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о том, что назвал Путина «убийцей».

Об этом президент США заявил в интервью телекомпании ABC News 17 марта. Байден также пообещал, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы в США 2020 года.

На вопрос, сожалеет ли Байден о том, что его слова вызвали гнев российских официальных лиц, Псаки ответила: «Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос». Она добавила, что Байден и Путин знают друг друга долгое время и пережили «множество итераций отношений», передает Fox News.

В Москве осудили такое поведение Байдена.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер также напомнил про то, что предыдущие президенты США относились к советским и российским лидерам более уважительно.

«[Франклин] Рузвельт, который, несмотря на то, что отвергал коммунистическую идеологию и считал [Иосифа] Сталина тираном, строил отношения и оценивал ситуацию объективно. [Джон] Кеннеди, который вместе с [Никитой] Хрущевым нашел единственно верное решение для разрешения Карибского кризиса», — пояснил парламентарий.

В пример он также привел Ричарда Никсона, который понял, что гонка вооружений с СССР является тупиковым путем, и пошел по пути политики разрядки; Джорджа Буша, который опасался развала СССР из-за возможного попадания ядерного оружия в третьи руки. Володин заявил, что и риторика предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на решения по антироссийским санкциям, соответствовала уровню главы государства.

Со своей стороны, Путин предложил Байдену в ближайшие дни провести «прямой, честный разговор» в прямом эфире.

«Когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то нам кажется, что мы смотрим на объект через лупу или через прозрачное стекло. А на самом деле – мы, как правило, смотримся в зеркало. Чтобы нам не пикироваться заочно – мы должны продолжать отношения [с Байденом]», — пояснил Путин.

Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе американской стороны, в этот раз Путин выступил инициатором «открытой прямой дискуссии в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек».

«Мне представляется, что это было бы интересно для народов России, США, да и для многих других стран. На нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит ответственность за стратегическую безопасность мира», — пояснил российский лидер.

По его словам, он готов к такой беседе в любое удобное для американской стороны время.

«Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много, перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией», — детализировал Путин.

После этого журналисты в ходе пресс-конференции задали вопрос Байдену по поводу данной инициативы, однако, он не стал отвечать и прервал общение.

Псаки также заявила, что в планах администрации президента США пока нет разговора Байдена с Путиным.

«Мы уверены, что сможем продолжить поиск путей [решения вопросов], по которым у нас есть взаимный национальный интерес, но президент [Байден] явно не будет сдерживаться в словах или действиях, если у него будут какие-либо опасения», — добавила Псаки.

Дональд Трамп-младший подверг критике не столько самого Байдена, сколько то обстоятельство, что он находится на посту президента США.

«Путин только что вызвал Байдена на прямую дискуссию без сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера, а есть пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не понимает). Они смотрят на слабость Америки и у них текут слюнки», — заявил сын бывшего американского лидера.