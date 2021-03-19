«Необходимо ускорить вакцинацию»: в Европе заявили о третьей волне коронавируса

В Европе уже началась третья волна пандемии коронавируса. Причем она развивается неоднородно, а в зависимости от стран Евросоюза, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», — заявила она.

Спинант отметила, что Еврокомиссия остается приверженной своей цели провести вакцинацию среди 70% взрослого населения ЕС. Хотя ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обращал внимание на то, что «в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну» пандемии.

В то же время европейская чиновница рассказала и о позитивных моментах. По ее словам, «хорошая новость» заключается в том, что специалисты наблюдают снижение смертности от коронавируса. Кроме того, новые штаммы вируса приводят к менее серьезным формам заболевания, хотя быстрее распространяются.

О начале третьей волны пандемии коронавируса ранее заявил глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер: «Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас». Он подчеркнул, что возросшее число новых случаев коронавируса вызывает у него беспокойство.

Отмечалось, что в Восточной Австрии «британский» штамм коронавируса фиксируется у 80-93% заболевших. И этот вид, как заверил Аншобер, «более динамичный, более агрессивный и вызывает более серьезные случаи».

Издание Kleine Zeitung передает, что наполненность отделений интенсивной терапии в Восточной Австрии уже приближается к осенним показателям. Власти планируют предпринять меры регионального характера. В то же время СМИ отмечает, что заметны изменения в возрасте пациентов. Так, «все больше молодых людей оказываются в отделениях интенсивной терапии».

В последние недели европейские страны столкнулись с рядом проблем в поставках вакцин, которые были одобрены Еврокомиссией. В ЕК отметили, что в первом квартале этого года 27 стран Европейского Союза планируют получить 100 млн доз вакцин от трех западных компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Но этом на 40% меньше, чем 166 млн доз, которые были предзаказаны на этот период. Документы по заказам были подписаны, а счета частично оплачены еще осенью прошлого года. При этом пока было поставлено всего около 70 млн доз.

Вместе с тем многие европейские страны приостановили вакцинацию отдельной партией препарата AstraZeneca, так как появились сообщения о случаях, когда пациенты умирали после прививки из-за образования тромбов.

На данный момент многие страны ЕС ужесточают противокоронавирусные меры, так как в Европе ускоряются темпы распространения коронавируса. Это происходит почти ровно через год с момента начала первого локдауна в Европе в марте 2020 года. Это подтверждала и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что в течение почти двух месяцев число инфицированных снижалось, но затем был замечен рост: «Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждали еще осенью прошлого года, что в странах Европы третья волна коронавируса начнется в первые месяцы 2021 года. Такие риски были отмечены на фоне недостаточной реакции на пандемию. По словам спецпосланника организации по COVID-19 Дэвида Набарро, европейские власти не смогли построить необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом в летние месяцы прошлого года — после того, как закончилась первая волна.

«А теперь у вас вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — предупредил Набарро в интервью Solothurner Zeitung в ноябре 2020-го.