Поспорили о протоколе: делегации США и Китая остались недовольны встречей в Анкоридже

Китай заявил, что не ожидал возникновения конфликтной ситуации на встрече с властями Соединенных Штатов в Анкоридже (штат Аляска). Китайская сторона по-прежнему считает, что диалог позволит улучшить отношения между двумя странами.

Реклама

«Уже в самом начале переговоров запахло порохом, возникла драматическая атмосфера. У китайской стороны не было таких намерений», — заметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат подчеркнул, что китайские представители открыты для диалога и выступают за сотрудничество с американскими властями в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.

«Мы считаем, что переговоры в Анкоридже — хороший шанс для устранения разногласий. Этот диалог имеет важное значение для дальнейшего развития китайско-американских отношений», — отметил он.

Дипломатические переговоры проходили при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана — со стороны Вашингтона, а также с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министром иностранных дел Китая Ван И — со стороны Пекина.

Представитель китайской делегации рассказал, что во время встречи американская сторона стала проявлять недоброжелательное отношение с самого начала. Так, американцы «во время вступительного слова резко вышли за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт». «Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», — приводит слова представителя делегации Центральное телевидение Китая.

При этом официальный представитель китайского МИД напомнил, что Пекин направил свою делегацию по приглашению американской стороны.

«Провести этот диалог на высоком уровне нам предложили Соединенные Штаты. Мы же выразили согласие и приняли в нем участие», — подчеркнул он. Дипломат также выразил мнение, что народы обеих стран ожидают «прагматичных» результатов переговоров.

Критика поведения представителей США со стороны Китая прозвучала после того, как американцы резко раскритиковали китайских представителей. Как отметил в разговоре с ТАСС представитель вашингтонской администрации, США считают, что во время переговоров китайская сторона нарушила протокол и прибыла в Анкоридж, чтобы «играть на публику».

«Делегация Соединенных Штатов прибыла в Анкоридж с намерением рассказать о принципах, интересах и ценностях, которые лежат в основе нашего взаимодействия с Пекином», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что представители США «продолжили запланированное изложение позиций, зная, что утрированные дипломатические выступления часто рассчитаны на внутреннюю аудиторию». Китайская сторона, по его словам, «сосредоточилась на публичном представлении и зрелище вместо содержания». «Они четко дали понять это, сразу же нарушив протокол», — считает источник ТАСС.

При этом он заметил, что вступительные слова, несмотря на договоренности о двухминутных выступлениях, продлились более часа.

Агентство отмечает, что, когда представители СМИ готовились покинуть зал заседания, Блинкен произнес: «Подождите секунду». Салливан также призвал журналистов жестами остаться. После этого американская делегация привела дополнительные контраргументы.

Помощник американского президента отметил, что Вашингтон ожидает от переговоров отсутствие «чтения лекций и произнесения длинных, витиеватых речей». «Это возможность объяснить нашу позицию, услышать вашу позицию и обозначить, какие у нас принципы, какие у нас приоритеты и долгосрочная стратегия. Именно на это мы рассчитываем в диалоге, который нам предстоит», — отметил он.

Позднее газета Politico сообщила, что представители Китая после дополнительных выступлений Блинкена и Салливана настояли на том, чтобы им предоставили возможность дать ответ. Но пресса в этот момент была выведена из зала, где проходят консультации.