Выжать Россию из Крыма: Кулеба рассказал о новом плане Украины

Чтобы выгнать Россию из Крыма, Украина должна сделать крымский вопрос снова актуальным для международного сообщества. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — добавил он.

По его словам, Киев должен систематизировать все свои усилия — от политических заявлений до санкций. «Давить» на Москву нужно системно, считает он.

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Большие надежды в вопросе возвращения Крыма киевская власть возлагает на саммит «Крымской платформы», назначенный на 23 августа, канун Дня независимости Украины. На форум приглашены США, Великобритания, Канада, ФРГ, Франция, Япония и Турция.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства.

«Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

На референдуме более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

Форум «Крымская платформа» регулярно критикуется российскими властями. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Крымская платформа» представляет собой ни что иное, как форум для «обсуждения фантомных болей» украинского руководства.

«Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», — добавила она.

В июне Путин также заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала» Крым. «Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он. Кроме того, политик подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — считает Владимир Путин. «Трения» у властей РФ есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине», — сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».

Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «аннексию Крыма признать невозможно» — потому что ее не было. «Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.

Украинские власти не просто постоянно заявляют о возвращении полуострова, но порой говорят и о силовом варианте — в частности, экс-врио президента Александр Турчинов говорил, что готов лично штурмовать Перекоп. Зеленский говорил, что в случае нежелательной войны с Россией воевать будут все украинцы от мала до велика — и мужчины, и женщины. Российские власти отвечают, что войны не желают и напротив — выступают за процветание «братского» украинского народа.