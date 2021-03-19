Снова Россия: в Софии разразился новый шпионский скандал

Сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС совместно с МВД провели операцию в Софии, арестовав несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал bTV.Новините.

В рамках операции полиция проверяла документы у всех, кто выезжал из Софии по трассе, ведущей к городу Пловдив. Один из подозреваемых в результате этих мер и был задержан.

По данным канала NOVA, на Россию якобы шпионили несколько болгарских чиновников, имевших доступ к секретным сведениям. Официальная София пока не комментирует эти известия.

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Болгария в последнее время стала эпицентром шпионских скандалов. В середине декабря 2020 года военный атташе при посольстве РФ в Софии был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже. Дипломата обязали покинуть Болгарию в течение 72 часов.

По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии.

Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Болгария назначена покровителями по НАТО рупором тезиса о «российской угрозе».

Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам». Он также добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

В январе 2020 в сборе секретов заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника торгпредства в Софии.

Обоих дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из страны. Один из них, считает болгарская прокуратура, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. После он передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — говорилось тогда в комментарии МИД РФ. «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — добавили в ведомстве.

В сентябре еще двое российских дипломатов в Болгарии были объявлены персонами нон грата. По мнению болгарских властей, они собирали секретные данные с 2016 года. Их обвиняли в сборе информации о модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники.

В феврале 2020 года СВР заявила, что это американские спецслужбы развернули в Европе полномасштабную кампанию против российских дипломатов с целью подрыва добрососедских отношений между РФ и странами Восточной Европы.