Честный разговор онлайн: Байден думает над предложением Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский лидер Джо Байден не сожалеет о том, что назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

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Об этом президент США заявил в интервью телекомпании ABC News 17 марта. Байден также пообещал, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы в США 2020 года.

На вопрос, сожалеет ли Байден о том, что его слова вызвали гнев российских официальных лиц, Псаки ответил: «Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос». Она добавила, что Байден и Путин знают друг друга долгое время и пережили «множество итераций отношений», передает Fox News.

Со своей стороны Путин предложил Байдену в ближайшие дни провести «прямой, честный разговор» в прямом эфире.

«Когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то нам кажется, что мы смотрим на объект через лупу или через прозрачное стекло. А на самом деле – мы, как правило, смотримся в зеркало. Чтобы нам не пикироваться заочно – мы должны продолжать отношения [с Байденом]», — пояснил Путин.

Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе американской стороны, в этот раз Путин выступил инициатором «открытой прямой дискуссии в прямом эфире, он-лайн. Без всяких задержек».

«Мне представляется, что это было бы интересно для народов России, США, да и для многих других стран. На нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит ответственность за стратегическую безопасность мира», — пояснил российский лидер.

По его словам, он готов к такой беседе в любое удобное для американской стороны время. В ближайшие выходные Путин поедет на отдых в тайгу, потому он предложил для телемоста ближайшую пятницу – 19 марта — или понедельник (22 марта).

«Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много, перечислять не буду.

И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией», — детализировал Путин.

Он добавил, что даст поручение Министерству иностранных дел согласовать с Вашингтоном прямой диалог двух лидеров.

Однако, вскоре в ответ на такое предложение Путина пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял решения относительно возможности проведения беседы двух президентов в таком формате.

«Я бы сказала, что президент [США] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч», — указала Псаки.

Помимо этого, по ее словам, 19 марта Байден будет занят, поскольку у него намечена поездка в Джорджию, передает ТАСС.

Ранее российские власти осудили заявление Байдена. Москве не нужны дипломатические отношения со страной, президент которой позволяет оскорблять главу российского государства, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Вот, похоже, господину Байдену все равно, что будет с его страной, что будет в отношениях между Россией и Америкой. Но Бог ему судья. А мы должны следовать своим национальным интересам», — заявил член совета Госдумы.

Он также не исключил решительных шагов Москвы в отношении США.

«Абсолютно правильно сделало МИД РФ, отозвав посла Анатолия Антонова в Россию для консультаций. Очень часто после таких консультаций следует разрыв дипломатических отношений», — предупредил Миронов.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также предположил, что МИД РФ займется выработкой нового подхода к отношениям с Вашингтоном после оскорбительных слов Байдена.

Единственный к настоящему моменту телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января нынешнего года. В беседе президент России поздравил американского коллегу с началом работы, отметив, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.

Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, рассмотрели возможность сотрудничества в борьбе пандемией, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.