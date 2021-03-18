«Ждали и дождались»: в Финляндии женщины в правительстве сталкиваются с травлей

Правительство Финляндии, состоящее преимущественно из женщин, постоянно сталкивается с травлей в интернете. К таким выводам пришел Центр стратегических коммуникаций НАТО в своем докладе.

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В кабинете министров страны, помимо 35-летней главы правительства Санны Марин, заседает 11 женщин, и лишь одна из них старше премьер-министра. Мужчины получили только семь министерских портфелей. Это правительство было сформировано в 2019 году. Фотографии кабинета министров разлетелись по всем мировым СМИ, и журналисты заговорили о равноправии в Финляндии и торжестве феминизма в этой стране.

«В Финляндии созрел феминизм», «Финляндия — первопроходец в гендерном равенстве», «Эра феминизма в правительстве Финляндии», «Женское правление: ждали и дождались» — с такими заголовками выходили материалы о формировании правительства Санны Марин в западных СМИ.

Однако центр стратегических коммуникаций НАТО вынужден признать, что говорить о торжестве равноправия все же не приходится, а финские министры сталкиваются с оскорбительными сексистскими высказываниями в интернете.

«Пять наиболее пострадавших министров, все женщины, были в подавляющем большинстве случаев жертвами женоненавистнических оскорблений, посягающих на их ценности, унижающих их навыки принятия решений и ставящих под сомнение их лидерские качества», — говорится в докладе.

Серьезно достается от пользователей премьер-министру Санне Марин. В Twitter часто появляются посты, смысл которых сводится к тому, что женщине лучше заниматься домашними обязанностями, а не руководить страной. Другие пользователи оценивают министров Финляндии исключительно по внешности.

Так, например, когда правительство страны было сформировано, в интернете распространились мемы, на которых женщины-министры проводят совещание в сауне.

Еще одним ярким примером предвзятого отношения стала реакция общества на интервью Марин местному изданию Trendi. Пользователи интернета обсуждали в результате не ответы премьер-министра, а ее внешний вид на снимке, сопровождавшем интервью. На фото политик позирует в жакете с глубоким вырезом. Многие пользователи соцсетей посчитали глубокое декольте главы страны «непрофессиональным». Ее раскритиковали за «неуместную откровенность».

Между тем, в своем интервью Марин говорила, что ее внешность всегда была темой для обсуждения, поэтому она целенаправленно стремилась не менять ни стиль, ни прическу, чтобы избежать лишних разговоров.

С сексизмом премьер-министр, которая в прошлом работала в пекарне, сталкивалась и на другом уровне. После новостей о ее назначении Март Хельме, который занимал на тот момент пост главы МВД Эстонии, в интервью TRE Raadio выразил сожаление из-за состава нового правительства Финляндии.

«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом, — сказал Хельме. — Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился.

А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».

Исследования доказывают, что сексистские посты в интернете отталкивают женщин от выстраивания политической карьеры и стремления к высоким постам. Так, в докладе, опубликованном на сайте правительства Финляндии в 2019 году, говорится, что 28% муниципальных чиновников, которые столкнулись с женоненавистническими высказываниями, заявили, что в результате они в меньшей степени готовы участвовать в политической жизни страны.

Член парламента Финляндии от партии Зеленых Иирис Суомела рассказала Politico, что для нее и ее коллег существует «фактор страха» при принятии решений, которые, скорее всего, положат начало дискуссиям о месте женщины в политике.

«Если я действительно устала или если у меня была действительно тяжелая рабочая неделя, то я замечаю, что я в меньшей степени склонна говорить об этих вопросах. Многие люди пытаются высказаться о таких вещах более мягким и менее прямым способом, чтобы избежать сильных притеснений. <…> Мужчины могут быть более открытыми и прямолинейными в таких темах, не подвергаясь притеснениям так же сильно. Это, безусловно, является фактором страха», — сказала она.

Депутат также подчеркнула, что ее опыт свидетельствует, что молодые женщины менее охотно участвуют в выборах и одной из причин такой тенденции является как раз страх преследования в интернете.

Депутат Белла Форсгрен также рассказала, что не чувствует себя свободной.

«Я должна как минимум дважды подумать, в каких дискуссиях участвовать. Всегда речь идет не о теме, а о том, как женщинам или людям с цветной кожей стоит разговаривать! <…> Я думаю, что здесь, в Финляндии, мы действительно должны иметь лучшее законодательство касательно ненавистнической риторики или преследований в интернете», — сказала Форсгрен.

В докладе Центра стратегических коммуникаций НАТО также говорится, что такая тенденция создает проблему для женщин-политиков. Но в то же время один из авторов исследования Рольф Фредхайм отмечает, что решить проблему регулирования контента, разжигающего ненависть в интернете на уровне правительства крайне сложно. Трудности заключаются в необходимости соблюсти баланс между свободой слова и ограничением подобного контента.

В выводах доклада сообщается, что правительства должны «повышать осведомленность общественности в этом вопросе». При этом там также говорится, что ответственность за ограничение контента лежит на самих платформах.

По словам Фредхайма, алгоритмы, которые использует Twitter для оптимизации взаимодействия, более продвинутые, чем алгоритмы, используемые авторами исследования для обнаружения вредоносного контента. В связи с этим платформы социальных сетей могут сделать гораздо больше для устранения подобной проблемы.