Крым пойдет в ООН из-за украинской водной блокады

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров подготовит официальное обращение в Организацию объединенных наций из-за водной блокады. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду. <…> Воду просить у Украины мы не будем», — подчеркнул Мурадов.

По его словам, у организаторов блокады — украинских националистов — нет никаких оснований для радости, поскольку сломить волю крымчан и создать им сложности не удалось.

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«Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита», — отметил вице-премьер Крыма.

По его словам, регион самостоятельно решит водную проблему с помощью активного использования очистных станций и строительства опреснительных станций. Для этого РФ выделяет немалые средства, добавил он.

«Они [украинские власти] не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», — подытожил постпред.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Использовался для этого Северо-Крымский канал, через который на полуостров поступала днепровская вода. После воссоединения Крыма с Россией подача была прекращена Киевом.

На «временной» блокаде Украина останавливаться не намерена.

18 февраля постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил о намерении украинских властей достроить дамбу на Северо-Крымском канале. «Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. <…> Дамба, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал украинский чиновник.

В ответ на это председатель государственного комитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев заявил, что Украина «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма».

Он отметил, что планы и прогнозы украинских чиновников «просто смешны». Вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет, поэтому, скорее всего, достройка дамбы — лишь «очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств».

Коррупционную версию поддержал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, это имитация кропотливой работы, направленная на разворовывание украинского бюджета «под крымским предлогом».

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать строительству опреснительной станции на полуострове. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 25 декабря, что

желание официальных лиц Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму свидетельствует об их ненависти к жителям полуострова. При этом Володин считает, что у украинских представителей не получится воплотить задуманное. Он назвал данный план «очередной иллюзией», которой не суждено сбыться.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет пожелал властям Украины набраться здравомыслия и выразил надежду, что в 2021 году Киев перестанет «лезть в дела соседей» и обратит внимание на свой народ и печальную экономическую ситуацию в стране.

«Это <…> масштабный и жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила», — сказал парламентарий.

Вопрос водоснабжения Крыма уже поднимался на уровне ООН. В сентябре 2020 года депутат ГД РФ Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма. Как уточнила Поклонская, в ее письме содержатся данные о последствиях перекрытия водоснабжения Северо-Крымского канала.