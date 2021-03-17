«Моральный долг»: Киев требует от Германии помощи с Крымом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье для газеты Berliner Zeitung указал Берлину на его моральный долг перед Украиной по возвращению Крыма, поскольку полуостров был оккупирован немецкими войсками в военные годы.

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«Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», — написал Мельник.

Как он отметил, впервые Германия завоевала полуостров в ходе операции «Фаустшлаг» сразу после того, как был подписан мирный договор между Украинской народной республикой и центральными странами в Брест-Литовске. По его словам, оккупация длилась до конца Первой мировой войны.

Кроме того, он напомнил об оккупации периода Второй мировой войны, которая началась в октябре 1941 года и продолжалась два с половиной года.

Вместе с тем Мельник выразил благодарность немецким властям за санкции, которые были введены против России из-за «оккупации полуострова», но отметил, что они должны быть «ужесточены».

В ответ на эту статью российский посол России в Германии Сергей Нечаев в том же издании назвал переход полуострова под российскую юрисдикцию в 2014 году вполне закономерным событием и логичным продолжением процессов на Украине.

«Ему предшествовали события, которых на Западе предпочитают не замечать, вытеснять из памяти. Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последовавших за ним проблем был государственный переворот. Переворот, при котором были нарушены украинская конституция и все возможные нормы международного права, осуществлялся при политической и финансовой поддержке некоторых западных стран», — обратил внимание Нечаев.

Как отметил российский дипломат, представители оппозиции на Украине в феврале 2014 года достигли договоренностей с бывшим тогда главой государства Виктором Януковичем, но сторонники «майдана» (так на Украине называют протестные акции зимы 2013/14 года, которые вылились в государственный переворот) отказались от их соблюдения.

Под документом, который предполагает реализацию сторонами обговоренных моментов, свои подписи поставили представители министерств иностранных дел Польши, Германии и Франции. Но после нарушений оппозицией соглашений представители стран Евросоюза закрыли на все глаза, отметил Нечаев.

Как подчеркнул посол РФ, на данный момент Крым — это один из быстроразвивающихся российских регионов.

В украинский период, как утверждает дипломат, полуостров не получал никакой финансовой поддержки и выживал за счет собственных средств, поэтому перед переходом в состав России он был «достаточно сильно запущен».

При вхождении в состав РФ Крым, как утверждает Нечаев, обрел мощные импульсы, сейчас он открыт для сотрудничества и обмена с зарубежными партнерами.

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выразил мнение, что западные страны признают Крым российским только после того, как в этих государствах сменятся политические элиты. Как подчеркнул парламентарий, на Западе не хотят признавать российскую принадлежность полуострова, так как иначе придется отказаться от планов расширения Североатлантического альянса на восток и «признать полное поражение своей военно-политической доктрины».

Гердт признал, что в 2014 году никакой аннексии или оккупации Крыма со стороны России не было.

«Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов за, сколько против, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат», — объяснил депутат бундестага в интервью РИА «Новости».

Крым вошел в состав России после того, как в 2014 году эту идею поддержали, по официальным данным, более 96% крымчан. Украина до сих пор называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией.