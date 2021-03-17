Угроза новых санкций: Россию обвинили во вмешательстве в выборы США

Американская разведка заподозрила Россию во вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году. Согласно докладу, подготовленному аппаратом директора национальной разведки США, российская сторона якобы пыталась дискредитировать кандидата от демократов, ныне действующего главу государства Джо Байдена, оказывая поддержку его конкуренту республиканцу Дональду Трампу.

Документ содержит ряд оценок влияния России на избирательную кампанию, правда, признает отсутствие прямых попыток воздействия на выборы через киберпространство, в чем Москву обвиняли в ходе голосования 2016 года.

«У нас нет свидетельств того, что кто-то из иностранных действующих лиц пытался вмешаться в выборы 2020 года в США путем внесения изменений в какие-либо технические аспекты избирательного процесса», — отмечается в отчете.

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«Российское влияние»

Однако авторы доклада уверены, что российская сторона якобы проводила операции, направленные на очернение Байдена и Демпартии в целом, тем самым оказывая поддержку Трампу. Более того, они обвиняют Россию в попытке подрыва общественного доверия к избирательному процессу в США и обострению социально-политического раскола в американском обществе.

Ключевым элементом «стратегии Москвы», представители спецслужб считают использование посредников для распространения информации о Байдене через американские СМИ, американских чиновников и видных американцев, в том числе близких к администрации Трампа.

В докладе отдельно отмечается, что президент-демократ якобы расценивался российской стороной как невыгодный вариант для интересов России, поэтому Москва, предположительно, сделала ставку на переизбрание Трампа. При этом в разведке США считают, что российское руководство не только было в курсе этой кампании, но и координировало ее.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отчет нацразведки США абсолютно безосновательный и бездоказательный. По его словам, Москва не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы.

«В целом, можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы — далеко не качественные — используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны», — добавил Песков.

Действительно, в тексте доклада утверждается, что США введут рестрикции на основании этого документа. По информации CNN, ограничения могут вступить в силу уже на следующей неделе, и, в основном, они затронут Россию и Иран.

Сам Байден в интервью ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

«Он заплатит цену. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы», — добавил президент США, говоря о российском лидере Владимире Путине.

Фактор Украины

В докладе в качестве примера «российского вмешательства» приводится история украинского депутата Андрея Деркача, который опубликовал компрометирующие материалы о переговорах Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко, их содержание ряд СМИ оценили как доказательство коррупции со стороны демократа и подтверждение теории о внешнем управлении Киевом из Вашингтона.

Собственно, в докладе Деркача называют подконтрольным России политиком, указывая, что он якобы сыграл видную роль в российской кампании по американским выборам. В частности, разведка США утверждает, что депутат якобы имеет связи с некоторыми российскими чиновниками и даже представителями спецслужб РФ.

Еще одно имя в докладе — Константин Килимник, который проходил еще по прошлому расследованию «вмешательства России» в американские выборы. В документе отмечается, что он также «связан с российскими спецслужбами» и пытался очернить Байдена, чтобы дать Трампу преимущество на выборах.

«Эти агенты России (Килимник и Деркач. — «Газета.Ru») встречались с людьми, связанными с администрацией Трампа, передавали им документы, просили начать формальные расследования. Они также наняли американскую фирму для подачи запросов американским чиновникам и пытались выйти на связь с высокопоставленными властными фигурами», — отмечается в документе.

«Русские тролли»

Отдельное внимание в докладе уделяет так называемым российским хакерам и «российским троллям», которые также были в центре внимания в расследовании предполагаемого вмешательства в выборы 2016 года. С точки зрения американской разведки, в этот раз они не пытались получить доступ к инфраструктуре голосования, но якобы занимались сбором данных о процессе принятия решений в США для ее последующей передачи Москве.

Касательно «троллей», в докладе упоминается Агентство интернет-исследований, которое якобы пыталось повлияет на общественное мнение о Байдене внутри США.

В частности, «российские тролли», как предполагают авторы доклада, оказывали поддержку кандидатам-аутсайдерам как из Демократической партии, так и среди республиканцев — впоследствии распространяя утверждения, что кандидаты от истеблишмента обошли конкурентов благодаря обману.

В контексте этой части «российской кампании» по влиянию на выборы авторы указывают, что «тролли» якобы активно взаимодействовали с российскими государственными СМИ в плане очернения Джо Байдена. В пример приводятся публикации информации о сыне демократа Хантере, которого подозревают в коррупции при работе в украинской компании Burisma как раз когда сам Байден курировал политику США по Украине.

В отношении Трампа, по версии американской разведке, СМИ и «тролли» действовали иначе, поддерживая его теорию о мошенничестве на президентских выборах и критикуя его лишь при появлении расхождений внешней политики США с интересами России, в том числе при ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Ирано-китайское влияние

Впрочем, в докладе также отмечается, что не только Россия пыталась оказать влияние на американские президентские выборы.

С точки зрения разведки США, подобную деятельность также проводил Иран, правда, преследуя иную цель — не допустить победы Трампа и подорвать уверенность общественности в избирательном процессе и институтах США.

«Усилия Ирана в 2020 году, особенно его электронные письма отдельным американским избирателям и попытки распространить заявления о мошенничестве на выборах, были более активными, чем во время предыдущих избирательных циклов», — говорится в документе.

Однако попыток непосредственного вмешательства в избирательный процесс со стороны Ирана разведке зафиксировать не удалось. То есть никаких действий, направленных на технические аспекты выборов, Тегеран не предпринимал. При этом отдельные попытки повлиять на ситуацию были зафиксированы со стороны Кубы, ливанского шиитского движения «Хезболлах» и Венесуэлы, но их масштаб был гораздо меньше.

К слову, в список подозреваемых не попал Китай, американская разведка прямо отмечает, что Пекин не пытался повлиять на исход выборов. Согласно документу, КНР напротив пыталась стабилизировать отношения с США, исходя из того, что адресных экономических мер и лоббизма будет достаточно для влияния на политику Вашингтона по Китаю вне зависимости от того, кто займет кресло главы Белого дома.

При этом ряд авторов доклада все же признали, что Китай предпринимал некоторые действия по дискредитации Трампа, но они вполне укладывались в общую политику КНР в отношении США.

Оценки США

Отчет американской разведки ясно показывает, что Россия «продолжит свои операции по оказанию влияния на США», пишет Politico. Обозреватели издания уверены, что выводы доклада являются болезненными для Трампа, поскольку опровергают безосновательные утверждения его команды, что иностранные игроки пытались сфальсифицировать результаты выборов для его поражения.

В свою очередь, обозреватель CNN Стивен Коллинсон согласен, что кампания по дезинформации, якобы запущенная Россией, продолжит приносить свои плоды в будущем. Однако, по его мнению, это сыграет в плюс пропаганде Трампа, протесты которого неизбежны на фоне публикации документа.

Экс-президент США теперь будет говорить о том, как вновь стал мишенью для «российского расследования», пытаясь подорвать репутацию американских спецслужб среди своих сторонников, подчеркнул Коллинсон. Это в итоге приведет к усилению недоверия соратников Трампа к политической системе США, что в Республиканской партии используют для продвижения законов о сокращении досрочного голосования и отмены голосования по почте на всей территории государства, считает обозреватель CNN.

В то же время, The New York Times пишет, что в отчете американской разведки не объясняется, как специалисты пришли к выводу о предполагаемой причастности российского руководства к кампании по дезинформации.

Касательно продолжения о возможных иностранных попытках повлиять на американские выборы, издание делает вывод, что многие американцы по-прежнему открыты для различных теорий заговора, продвигаемых в рамках кампании по дезинформации, несмотря на повышенную осведомленность общества о подобных угрозах.