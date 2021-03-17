Незаконная слежка: как IT-гиганты влияют на выборы

Крупные IT-компании оказывают определенное влияние на политическую ситуацию в Нидерландах, становясь отдельным фактором на парламентских выборах в королевстве, которые в этот раз длились три дня — с 15 по 17 марта.

Согласно исследованию Politico, такие платформы, как Facebook и Google, позволили использование таргетированный рекламы и отчасти незаконное отслеживание избирателей в рамках предвыборной кампании.

Подобный подход несколько отличается от прошлогодней президентской кампании в США, где крупные IT-компании прибегли к политике блокировок и ограничений, дабы убрать фактор какого-либо негативного влияния на выборы. Как отмечает издание, тот же Twitter еще в 2019 году запретил политическую рекламу в США, что впоследствии сделали Google и Facebook, но в Нидерландах они от этого отказались.

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Так, Google не запрещает политическую рекламу, ограничиваясь постоянным наблюдением за партиями и отслеживанием потенциальной дезинформации. То же самое делает Facebook, в пресс-службе компании отдельно отмечают, что выборы в Нидерландах отличаются от кампании в США, шаги компании по защите и сохранению демократического процесса основаны на местной ситуации.

При этом IT-гиганты позволяют политикам не только покупать рекламу на своих платформах, но и получать данные пользователей. По информации Гаагской компании по защите конфиденциальных данных, Google и Facebook отслеживали посетителей веб-сайтов большинства политических партий без их согласия и с нарушением стандартов конфиденциальности Евросоюза.

Делают это компании достаточно просто — через отслеживание файлов cookie, отмечается в исследовании, что в итоге позволяет им использовать собранную информацию для таргетированной рекламы.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Петр Осколков, таргетированная реклама политических партий или какого-либо отдельного кандидата, безусловно, может повлиять на исход выборов, в зависимости от финансовых возможностей партии и ее технической оснащенности.

«Прежде всего, это повышает информированность избирателей, это вряд ли может их склонить в пользу голосования за того или иного кандидата, но по крайней мере избиратели будут больше знать о партийной системе и тех претендентах, которые им предложены на выборах. Что касается сбора данных избирателей, то, как правило, он осуществляется в рамках социологических опросов и экзит-поллов. Все остальные способы выявления мало того, что незаконны, но и не этичны с точки зрения ведения политической кампании», — добавил эксперт.

Отсутствие контроля

В Google обвинения в использовании данных пользователей для таргетированной рекламы объясняют тем, что компания требует от издателей веб-сайтов, использующих его продукты, получать согласие на использование файлов cookie и наказывает тех, кто нарушает этот принцип.

В компании утверждают, что рекламные профили пользователей не создаются на основе их политических интересов или другой конфиденциальной информации — использовать их для таргетинга рекламы запрещено. В свою очередь, в Facebook отмечают, что организации должны получить согласие от пользователей, дабы использовать все инструменты платформы.

Тут стоит отметить, что крупные IT-компании подписали с рядом политических партий Нидерландов договор по онлайн-рекламе на раннем этапе предвыборной кампании. Документ представлял собой кодекс поведения, стороны согласились «строго придерживаться рекламных политик и механизмов онлайн-платформ и предоставлять правдивые данные для регистрации и проверки рекламных объявлений».

Кодекс обязывает политиков не использовать спорные типы профилирования пользователей платформ, но не исключает применение микротаргетинга — таргетированный рекламы по конкретным критериям, — партии лишь согласились «поддерживать этические границы» при использовании этого способа.

Однако сам документ носит символический характер, поскольку не имеет какой-либо реальной силы. По словам профессора Амстердамского университета Тома Доббера, пакт не предусматривает контроля или наказания. То есть его соблюдение не регулируется, а сам текст можно интерпретировать достаточно свободно.

К тому же, с точки зрения Доббера, технологические платформы, по сути, получили право решать какое политическое высказывание является приемлемым, а какое нет, забрав это право у самих партий.

Правая популярность

Согласно исследованию ICDS, которая ведет наблюдение за таргетированной рекламой во время выборов в Нидерландах, больше всего она распространена у правопопулистских партий. В особенности для этого используется Facebook, по версии Politico, из-за политики компании по размещению целевой рекламы, соцсеть позволяет сосредоточится на конкретных категориях граждан, что помогает партиям найти необходимую аудиторию. В то же время, Google допускает таргетинг только на основе пола, местоположения и возраста.

«Популистские силы традиционно уделяют гораздо больше внимания онлайн-активности, прежде всего, работе в социальных сетях и взаимодействию с аудиторией на различных интернет-площадках», — отметил Петр Осколков.

С точки зрения эксперта, в данный момент сложно прогнозировать итоги выборов и окончательное влияние подхода IT-компаний на голосование, но можно отметить достаточно интересную ситуацию среди правопопулистских партий Нидерландов.

«До недавнего времени в стране было всего две крупных правопопулистских партии, способных набрать определенное количество голосов на выборах — «Партия свободы» Герта Вилдерса и «Форум за демократию» Тьерри Боде. Они сражаются за сходный электорат, но «Форум за демократию» позиционирует себя как более интеллектуальную и менее радикальную, то есть направленную также на привлечение избирателей консервативных, которые зачастую голосуют в пользу «Народной партии за свободу и демократию» премьер-министра Марка Рютте», — пояснил эксперт.

Однако в последние месяца «Форум за демократию» столкнулся с чередой крупных скандалов, продолжил Осколков, что привело к расколу партии и появлению новой политической силы под названием «Верный ответ 2021».

«Соответственно, теперь на политической сцене Нидерландов появилась третья правопопулистская партия, которая также принимает участие в выборах. Прогнозы в ее отношении делать очень сложно, потому что она образовалась буквально только что — 18 декабря 2020 года. Но очевидно, что часть электората «Форума за демократию» и «Партии свободы» пойдет за ней», — подчеркнул эксперт.

По мартовскому опросу Peil, в предвыборной гонке лидирует правящая «Народная партия за свободу и демократию», она может получить 32 места в парламенте — на 1 меньше, чем в текущем составе. Второе место занимает «Партия свободы» — 22 мандата (плюс два места), следом идут «Демократы 66» — 19 мест, затем «Христианско-демократический призыв» — 17 мандатов (минус два места), а на пятом месте социалисты — 11 мест (минус три мандата).

При этом «Форум за демократию» может получить 6 мест в новом составе парламента, вместо двух в текущем, когда новая партия «Верный ответ 2021», согласно исследованию, набирает около 3 мандатов.