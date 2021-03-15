Серпом по СМИ: ульяновская пресса отвергла упреки КПРФ

На днях же куратор ульяновских коммунистов и депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный направил официальную претензию региональной «Народной газете» в связи с одной их публикацией о происходящем в рядах компартии.

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Как известно, цензура в России запрещена. И стоит ли говорить, что практика подобных писем, скорее всего, даст противоположный эффект: а именно — лишь укрепит критическое отношение к КПРФ.

Адресатом письма-претензии Куринного стал главный редактор общественно-политического еженедельника Ульяновской области «Народная газета» Юрий Маслихов.

Коммунист обвинил издание в распространении порочащих сведений.

В жалобе Куринный пишет, что в номере от 3 февраля была опубликована статья «Партия пожирает сама себя: в обкомах КПРФ по всей России назревают конфликты. К чему это может привести?», которая «формирует мнение о расколе партии, что не соответствует действительности.

Кроме того, «Народная газета» сообщала о коммерциализации в КПРФ. «В Ульяновской области идейных коммунистов выдавили еще в нулевых – остались «коммерсанты», — пишет издание. И этот тезис также отвергает парламентарий.

Депутат Куринный счел это оскорблением для каждого члена партии, но, судя по всему, особенно его возмутила информация о бизнес-интересах вице-спикера ульяновского закса Айрата Гибатдинова. Парламентарий потребовал от газеты опровержения и пригрозил судом.

Однако, журналисты не согласны с такой постановкой вопроса и готовы аргументированно защищать свое право на свободу слова.

В ответной публикации «Народная газета» уточняет, что «до 2014 года Айрат Минерасихович Гибатдинов возглавлял компанию «Мастер», а с 2014 года компанию переписали на... его 60-летнюю (на тот момент) маму - Эльфию Гибатдинову. Еще Эльфии Абдурахмановне принадлежит 100% доля в ЧОП «Альфа», ранее принадлежал ЧОП «Титан», 100% в МЦ «Альфамед», ранее принадлежало 100% ТД «Звениговский». Ну а Лилия Гибатдинова, судя по всему, занимается бизнесом по изготовлению и продаже дверей - в Instagram она активно продвигает бренд harmonydoor».

Кроме того, издание напоминает, что и другие депутаты фракции КПРФ в Ульяновской области связаны с бизнесом. «Рамиль Хакимов был начальником сельскохозяйственного производства ООО «Агро-трейд», Роман Султашов трудился в «Мастере» Айрата Минерасиховича Гибатдинова (то есть напрямую связан с бизнесом его семьи), Александр Спицын пришел из банка (!) - КБ «Уральский банк реконструкции и развития». Алексей Кузнецов с 2008 года был индивидуальным предпринимателем - занимался ПВХ-изделиями. Андрей Иванов, как гласит его биография, с 2004 года и по настоящее время (данные ЗСО) — индивидуальный предприниматель в сфере деревообработки. Дмитрий Алексеев с 2005 года ИП, потом гендиректор ООО «Каспер».

Если это не коммерческая деятельность, тогда что ей является?» — задается вопросом ульяновская газета.

Куринный также возмущен опубликованной «Народной газетой» информацией о расколе в рядах КПРФ.

Однако не совсем понятно, почему парламентарий игнорирует текущую политическую повестку, которая буквально пестрит фактами об очередном конфликте в рядах КПРФ, который проявился даже на уровне ЦК компартии.

Примерно месяц назад лидер коммунистов Геннадий Зюганов прокомментировал в пятницу заявление главы московского горкома Валерия Рашкина о том, что Алексея Навального осудили якобы по политическим мотивам, писал «Московский комсомолец».

Так, Зюганов предложил Рашкину придерживаться сформулированной ранее позиции партии по вопросу Навального, чтобы не лишиться партбилета. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», — заявил Зюганов в интервью НСН. Главный коммунист высказал убежденность в том, что тех, кто в московском горкоме сомневается в данном взгляде на ситуацию, «быстро поправят».

В подведомственной самому Рашкину столичной ячейке КПРФ также разразился внутрипартийный скандал. Фракция КПРФ в МГД сокращается. Сначала из партии, а затем и из фракции исключают депутатов Елену Шувалову и Дмитрия Локтева. Те рассказывают о финансовых махинациях с партийной кассой. По их словам, которые приводят «Известия», депутатов заставляют брать на работу помощников, которые не будут никак связаны с работой в гордуме, но при этом будут получать деньги. Со слов исключенной Шуваловой, выясняются и подробности политической деятельности московских коммунистов, которые, по словам исключенных депутатов, работают в интересах строительного и транспортного бизнеса, пишет «Общая газета».

Очевидны расколы в компартии и на уровне регионов, где постоянно возникают конфликты, связанные с выходом из партии авторитетных и опытных коммунистов.

Та же ульяновская «Народная газета» интересуется, не считает ли теперь КПРФ возможным подать претензию составителям официальных биографий парламентариев на сайте ЗСО.

«Коммунисты возмутились нашими словами о том, что парламентарии от КПРФ ищут «запасные аэродромы» и что партия раскалывается. Что же... в 2018 году из фракции вышел Матвей Володарский, за ним последовал выход из партии Андрея Седова. В Димитровграде в 2019-м КПРФ покинули сразу семь парламентариев. То есть минус девять (минимум) народных избранников за три года. А в других регионах? Сдали партбилеты депутаты Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских, Нафик Фамиев, Вячеслав Вегнер. В Хакасии о выходе из рядов КПРФ не так давно также заявили сразу 16 представителей местной ячейки. Покинул региональное отделение КПРФ в Ямало-Ненецком автономном округе депутат городской думы Ноябрьска Александр Зимин», — констатирует издание.

Например, в феврале сразу несколько бывших членов КПРФ в Пермском крае заявили о создании собственной парторганизации. Местные СМИ писали о периоде, когда партия оказалась под контролем временных спонсоров. «Торговля мандатами» не понравилась многим идейным коммунистам», — говорится в публикации пермского сайта primeru.net.

Из хабаровского краевого отделения также приходят неожиданные новости. У двух депутатов фракции КПРФ Максима Кукушкина и Сергея Ильина отобрали партбилеты. Формально — «за враждебное отношение к партии». Но Ильин рассказал «Коммерсанту», что исключение конкретно Кукушкина связано, с конфликтом с первым секретарем хабаровского крайкома КПРФ Петром Перевезенцевым, который, в свою очередь, неожиданно жаловался корреспонденту РИА «Новости», что исключенные депутаты в свое время расторгли договоры аренды помещений, ранее заключенные с парторганизацией.

В Новосибирске из нового состава обкома исключили партийцев, в том числе тех, чья «излишняя активность била по имиджу лидера коммунистов области, мэра Новосибирска Анатолия Локтя», отмечал портал infopro54.ru.

«Раскол произошел в начале февраля и на пленуме чувашского республиканского комитета КПРФ, решавшего вопрос о выборах первого секретаря. На этот пост баллотировались два претендента — Алексей Шурчанов, выдвинутый центральными органами партии, и альтернативный кандидат Александр Андреев. Ни тот ни другой не смогли заручиться большинством голосов членов рескома. По мнению экспертов, конфликт внутри регионального отделения стал следствием серьезного кризиса, продолжающегося в местной организации многие годы», — писали «Известия».

Наряду с этим повсеместно по стране коммунисты, судя по всему, разочаровываются в партии и сдают партбилеты.

Покинул КПРФ и депутат заксобрания Забайкальского края Константин Коростелев. В заксобрании Иркутской области подал заявление о выходе из фракции КПРФ депутат Денис Шершнев. До него партию покинул Евгений Сарсенбаев.

Стоит ли, принимая во внимание все это, верхушке партии спорить с утверждением о том, что в КПРФ явно обозначился тренд на внутренний раскол и отток актива?

У Куринного есть законное право на ответ, и он может им воспользоваться, отметил выпускающий редактор «АПН Северо-Запад» Юрий Нерсесов.

«Если же иск к «Народной газете» будет подан, то кроме обсуждения коммерческой деятельности соратников можно наткнуться и на подробное изучение собственной политической биографии: о том, как избирался от «Единой России», потом оказался в «Родине», стал депутатом от «Справедливой России», а теперь уже коммунист», — рассуждает Нерсесов.

В декабре 2020 года Союз журналистов России (СЖР) сообщил, что организация получила коллективную жалобу от сотрудников нескольких СМИ Хакасии.

Республиканские журналисты и сотрудники редакций рассказали о постоянном давлении на них со стороны администрации главы региона от КПРФ Коновалова. Например, в конце прошлого года несколько депутатов-коммунистов хакасского парламента, а также муниципальных советов потребовали от правоохранителей, в том числе от Следственного комитета, проверить на «экстремизм» деятельность известных в Хакасии журналистов и общественников, сообщало агентство «Хакасия-Информ».

Подписанты жалобы от КПРФ сочли «экстремизмом» публикации, критикующие деятельность губернатора и его правительства. «Организатором» давления на журналистов через правоохранителей представители СМИ считают начальника аппарата хакасского рескома КПРФ Григория Назаренко, прямым руководителем которого является Коновалов. Впрочем, СК тогда мнение коммунистов не разделил и «экстремизма» не обнаружил.

«Что сейчас происходит в Хакасии, на каком основании критикующих работу власти журналистов и блогеров подозревают в экстремизме, почему критику власти в Хакасии приравнивают к экстремизму, мы будем тщательно разбираться. Но уже сегодня мы можем сказать, что недопустимо подвергать гонениям журналистов за то, что они делают свою работу. За то, что они критикуют власть», – напомнил тогда Коновалову глава СЖР Владимир Соловьев.

А в прошлом сентябре депутат Госдумы от КПРФ и зампред ЦК компартии Юрий Афонин написал официальное обращение к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову и генеральному директору Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олегу Добродееву. Он обвинил региональный филиал ВГТРК в предвзятости и умышленной дискредитации Коновалова.

В частности, хакасская пресса широко освещала коррупционные скандалы в аппарате коммуниста Коновалова и возбуждение уголовных дел в отношении его приближенных сотрудников. Хотя Коновалов не раз обещал бороться с коррупцией среди чиновников. Например, советник главы Хакасии коммунист Евгений Козин обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В прошлом Козин – бизнесмен, управлял строительной компанией. А как позднее выяснило агентство «Хакасия-Информ», имеет уголовные судимости.

«КПРФ же в целом надо определиться со своими коммерсантами и «красными олигархами», которые сперва получают мандаты от партии, а потом влипают в финансовые скандалы, как печально известный кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, - напоминает Юрий Нерсесов. - После чего партия получает наихудший результат на президентских выборах за всю свою историю, а потом жалобно стонет о происках «ангажированных журналистов». Понятно, что столь беспомощный лепет СМИ только раззадоривает, а сторонников разочаровывает. Стоит ли удивляться, что за последние 20 лет КПРФ сократилась с 500 до 162 тысяч, думское представительство КПРФ сократилось со 157 до 43 мандатов, а сама она порой выглядит менее живой, чем товарищ Ленин в Мавзолее?» — задается вопросом Нерсесов.