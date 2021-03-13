Штаб был в посольстве США: Азаров рассказал про «майдан»

Настоящими хозяевами Украины являются власти США, проводящие в республике политику по искоренению любой оппозиции во избежание народных волнений, рассказал бывший председатель украинского правительства Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По его словам, по этой причине, к примеру, была запрещена «Партия регионов» — «ведущая политическая сила Украины в прошлом».

Экс-премьер также рассказал, что смена государственной власти, произошедшая в феврале 2014 года, осуществлялась при непосредственном кураторстве со стороны спецслужб западных стран.

«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве.

И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против [тогдашнего президента Украины Виктора] Януковича», — указал политик.

В январе нынешнего года Минфин США ввел санкции в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы.

По данным ведомства, лица и организации, включенные в санкционный список, якобы являются частью сети влияния, связанной с Россией и имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Так, США ввели санкции против депутата Верховной рады Александра Дубинского, экс- парламентария Александра Онищенко, бывшего прокурора Константина Кулика, экс-сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко и трех помощников Деркача — Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко.

При этом, как пишет «Страна.ua», истинной причиной рестрикций может являться совсем другое обстоятельство. По факту все украинцы, попавшие под американские санкции, так или иначе были связаны с раскрытием информации о действиях семьи нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на Украине.

Также, они выступали против «внешнего управления» постсоветской республикой со стороны Демократической партии США.

Стоит также отметить, что в январе Байден назначил специалиста по России Викторию Нуланд на пост заместителя главы Госдепартамента по политическим вопросам. В 2014 году во время событий на площади Независимости в Киеве она прибыла на Украину и во время «майдана» лично общалась с протестующими и угощала их печеньем и бутербродами.

Впоследствии эти кадры стали одним из символов американского вмешательства в дела Украины, а сами угощения превратились в популярный мем — «печеньки Госдепа». Нуланд также заявила о поддержке Вашингтоном массовых акций в Киеве против команды президента Виктора Януковича, осудив усилия местной полиции по подавлению протестов.

Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» также обвиняла американские власти в попытках установить внешнее управление на Украине и в поддержке радикальных сил, провокации протестов и беспорядков.

Председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук указывал, что США хотели превратить Украину в «банановую республику» после февральского «евромайдана» 2014 года. В ноябре прошлого года украинские активисты провели митинг около посольства США в Киеве, потребовав от Вашингтона не вмешиваться в украинские дела.

Реагируя на происходящее, американские дипломаты опровергли участие США в проведении внутренней и внешней политики Киева.

«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются «внешним управлением» внутренних дел Украины, является не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — указали в посольстве США.

Американское диппредставительство также обвинило некие силы в создании помех для интеграции Украины в евроатлантическое сообщество, при этом, не назвав их.