Модель устарела: в ЕС призвали к развитию отношений с Москвой

Европе нужен новый подход к отношениям с Москвой – об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер на ужине с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными чиновниками.

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По информации Bloomberg, ссылающегося на источники в дипломатических кругах, Эдерер утверждал в ходе встречи, что позиция Брюсселя относительно России устарела и слишком сосредоточена на украинском конфликте.

В этой связи дипломат заявил, что Европе нужно двигаться дальше, а также порекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новую «дорожную карту» развития отношения с Москвой.

Пресс-секретарь Боррелла Набила Массрали отказалась комментировать дискуссию, проведенную на этом ужине. По ее словам, министры иностранных дел ЕС согласны с «более широким подходом к сдерживанию и взаимодействию с Россией там, где это необходимо».

На встрече послов ЕС в среду, 10 марта, представители некоторых государств предложили определить области избирательного взаимодействия с Россией, которые лидеры стран Евросоюза могут обсудить на саммите 25-26 марта.

Например, Италия предложила экономическое сотрудничество и региональные конфликты в качестве потенциальных вариантов.

Польша, Эстония и Литва высказались, напротив, за более жесткую позицию в отношении России, связывая европейскую политику в отношении Москвы с полным выполнением Минских договоренностей, призванных прекратить гражданскую войну на юго-востоке Украины.

Кипр запросил у экспертов анализ эффективности санкций против России. Учитывая расхождения в подходах, сказали два источника, знакомые с повесткой будущего саммита, неясно, смогут ли 27 лидеров стран блока выработать совместную позицию.

Стоит напомнить, что в начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Москва также заявляла, что Минские договоренности никак не могут быть связаны с российско-европейскими отношениями, поскольку Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Более того: руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в феврале сам признавался, что для Киева Минские соглашения практически невыполнимы в нынешней редакции.

В прошлом месяце Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву связей с Европейским союзом, если Брюссель пойдет по пути санкций, создающих риски для чувствительных секторов экономики РФ.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель принял к сведению заявление министра иностранных дел России, а также разъяснение со стороны Кремля. По его словам, это будет обсуждаться в Совете Евросоюза.

Вопрос взаимодействия России и Евросоюза, а также угрозы новых антироссийских санкций, получил новый импульс после визита Борреля в Москву. Дипломат приехал в российскую столицу с целью обсудить будущий характер отношений сторон, в преддверии мартовского саммита Евросоюза, где как раз будет подниматься эта тема.

По итогам визита и переговоров с Лавровым Боррель заявил, что стороны провели открытый и честный диалог, но впоследствии назвал пресс-конференцию в Москве «агрессивной» и пообещал новые санкции против России.

Смена риторики дипломата произошла на фоне активной критики его визита внутри ЕС — политики, эксперты и депутаты назвали поездку Борреля «полным провалом», обвинив дипломата в «недостаточной жесткости» при переговорах с Лавровым.