«Дайте передохнуть»: почему Байден избегает журналистов

Президент США Джо Байден уже 52 дня находится в должности главы государства, но за это время Белый дом так и не провел ни одной официальной пресс-конференции нового американского лидера, чего не случалось в истории страны уже более 100 лет. К примеру, предшественник Байдена Дональда Трамп выступил перед прессой и американским народом на 28-й день своего президентства, а экс-президент Барак Обама и вовсе организовал пресс-конференцию на 21 день.

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По информации CNN, 15 последних предшественников Байдена провели официальную сольную пресс-конференцию в течение первых 33 дней своего президентства. Однако какой-либо официально даты первой пресс-конференции нового американского лидера до сих пор нет.

В Белом доме на соответствующие вопросы журналистов пока отвечают уклончиво. Так, пресс-секретарь Джен Псаки говорила, что пресс-конференция Байдена должна состояться до конца марта. Хотя американские СМИ изначально прогнозировали выступление президента еще в феврале или же после подписания нового пакета мер стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн, которое состоялось 11 марта.

«Президент отвечает на вопросы несколько раз в неделю. Мы с нетерпением ждем полноценной пресс-конференции. Мы работаем над установлением окончательной даты для этого, и как только мы это сделаем, мы сообщим вам все», — указывала Псаки.

Отсутствие пресс-конференции — лишь один спорный момент, поскольку Байден также до сих пор не выступил на совместном заседании Конгресса, что его предшественники зачастую делали в феврале.

Псаки подчеркивала, что действия президента не являются пренебрежением к законодателям, но признала, что какой-либо даты выступления главы государства опять-таки нет.

«Дайте мне передохнуть»

За время своего президентства Байден успел попасть в ряд неоднозначных ситуаций, связанных с журналистами или просто ответами на вопросы. К примеру, в марте президент посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне, где представители прессы попытались задать ему ряд вопросов, в особенности по миграционному кризису на границе с Мексикой — республиканцы обвиняют Байдена в росте числа попыток нелегальной миграции из-за обещания президента по амнистии для нелегалов на территории США.

Однако не успел президент повернутmся к журналистам, как его помощники спешно вмешались в ситуацию, потребовав от представителей прессы покинуть магазин.

Кроме того, в начале марта трансляция Белого дома со встречи президента с конгрессменами-демократами неожиданно была прервана, именно в тот момент, когда глава государства должен был перейти к ответам на вопросы.

Если же говорить именно о взаимодействие с прессой, то Байден отказался отвечать на вопросы журналистов еще в первые дни в Белом доме. Так, в ходе подписания своих первых указов, что транслировали американские телеканалы, президент сказал: «Дайте мне передохнуть» в ответ на посыпавшиеся вопросы со стороны представителей СМИ.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин, 32-й президент США Франклин Рузвельт общался с американцами, хотя был прикован к инвалидному креслу. «А сейчас мы видим чучело, которое представили народу США, что самое печальное, даже сторонники Байдена понимают это, — говорит американист. — Они знают, что чучелу нужно как-то двигать руками и ногами, но оно не движется».

В свою очередь американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает, что отсутствие пресс-конференций Байдена является частью стратегии Белого дома.

«Администрация Байдена показывает, что он — не Дональд Трамп. То есть не он единственный задает повестку, государство открыто и контактирует с избирателями и прессой, но делает это не только устами президента. Это позволяет им выстроить четкую стратегическую линию и не подставить Байдена под какой-то неудачный комментарий или вопрос», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Мастер оговорок

Когда речь заходит о неудачных комментариях, действующий президент США обладает достаточно дурной славой. К примеру, в марте он забыл имя и пост министра обороны США Ллойда Остина, выступая с речью, посвященной женщинам-военным в рядах американской армии.

«Хочу поблагодарить… бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал Байден.

Более того, после победы на президентских выборах, он говорил, что избрался в Конгресс, а в рамках предвыборной кампании случайно перепутал свою сестру со своей женой и даже называл своего соперника Дональда Трампа — Джорджем Бушем-младшим.

Различные оговорки и путаницу в речи Байдена тот же Трамп часто связывал с его возрастом, в ноябре прошлого года действующему президенту исполнилось 78 лет. Ряд американских СМИ же и вовсе не исключали наличия деменции у нового главы государства, хотя личные врачи политика официально опровергали все подобные подозрения.

«Проблемы с оговорками у Байдена наблюдаются с давних пор, это не связано с его «деменцией», которую мы не можем диагностировать, потому что мы — не врачи. То есть это его традиционная негативная черта, а о наличии каких-то старческих изменений мы не знаем и не можем говорить», — считает Алексей Наумов.

С точки зрения эксперта, отказываясь от пресс-конференций Белый дом реализует два момента — старается показать государство коммуницирующим не только устами президента и не подставить Байдена под неудачный вопрос или оговорку.

«Я бы не называл его безумцем и не строил теории заговора относительно его психологического здоровья. Очевидно, он всегда оговаривался, работа у него очень непростая, а ситуация в стране тяжелая», — подчеркнул Наумов.

При этом Александр Домрин уверен, что текущая ситуация демонстрирует крайне тяжелое состояние американской демократии, что вызывает раздражение у нормальных американских избирателей.

«Вероятно, дальше должна вступить в дело вице-президент США Камала Харрис, хотя на самом деле она такое же чучело, которое ничего не может сделать — за всем этим стоит то, что называется закулисой», — резюмировал эксперт.