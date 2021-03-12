Крым открыт для всех: в Госдуме ответили на слова Кулебы в ООН

Российский регион Крым открыт для всех — так заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «предоставить полный доступ» на полуостров.

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«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — указал российский парламентарий.

Он также обвинил главу украинского внешнеполитического ведомства в искажении представления о реальной ситуации в Крыму с защитой прав человека, передает RT.

«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится.

Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

В своем заявлении в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН Кулеба вновь назвал Россию оккупантом.

«Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — сказал дипломат.

Также он обвинил российские и крымские власти в нарушении прав человека и в «варварском обращении и разграблении объектов ЮНЕСКО», передает РИА «Новости».

На том же заседании постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила российскую сторону в «милитаризации Крыма» и назвала это угрозой общей мировой безопасности.

По утверждению американского дипломата, Москва перебросила на полуостров бомбардировщики с ядерным оружием, а также ракеты, боеприпасы. Также, по ее мнению, Россия увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В этой связи Томас-Гринфилд обратилась к российским властям с призывом открыть доступ на полуостров для гуманитарных работников, инспекторов ОБСЕ и сотрудников ООН.

Ранее, отвечая на подобные обвинения, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что западным и украинским политикам «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

Он напоминал также, что каждый год в Крым приезжают на отдых почти миллион украинцев, оставляя в соцсетях позитивные отзывы.

В начале нынешнего года депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев заявлял, что миссия управления ООН или другой авторитетной международной организации может на месте убедиться в том, что права крымчан не нарушаются.

«Российская сторона постоянно демонстрирует свою открытость и уже множество раз выражала готовность принять в Крыму миссию управления ООН по правам человека или другой авторитетной международной организации, чтобы зарубежные партнеры смогли на месте, а не заочно, убедиться в безосновательности обвинений в адрес нашей страны в нарушении прав крымчан», — отмечал он.

В ноябре прошлого года ООН приняла резолюцию с обвинением России якобы в притеснении нацменьшинств Крыма и изменении демографического состава полуострова.

Постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин тогда заявил, что эти обвинения представляют собой инсинуации.

«Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: «Це брехня», — подчеркнул дипломат.