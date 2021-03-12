Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Увольнять не будут: премьер Ирландии вступился за беременного министра

В Ирландии впервые министр получила декретный отпуск и право сохранить пост

close
Хелен МакЭнти Хелен МакЭнти
Хелен МакЭнти

Хелен МакЭнти

Reuters
Беременность ирландского министра юстиции едва не спровоцировала конституционный кризис. Основной закон страны до сих пор не предоставляет женщинам-политикам права на декретный отпуск. Тем не менее Хелен МакЭнти, ставшая первым в истории страны беременным министром, не была намерена терять работу в правительстве.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Министр юстиции Ирландии Хелен МакЭнти стала первым действующим членом кабинета министров страны, объявившим о беременности во время своего пребывания в должности. И столкнулась с угрозой потери работы, поскольку законы страны не признают ее право на декретный отпуск.

«Нынешняя законодательная база основана на совершенно устаревших предположениях и взглядах», — констатировал премьер-министр страны Микал Мартин.

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Она была разработана в сотрудничестве с руководством католической церкви и содержала достаточно консервативные положения. Так, например, все женщины, работавшие в государственных организациях (в том числе учителя), были обязаны уволиться с работы после заключения брака.

С 1970-х годов в Ирландии постепенно начали происходить изменения в этой сфере. Требующая увольнения норма была исключена. В 2015-м были разрешены однополые браки, а еще спустя три года — после референдума — легализовали аборты.

Тем не менее, в 41 статье Конституции по-прежнему содержатся положения о том, что «женщина ее домашней жизнью оказывает государству поддержку, без которой нельзя достигнуть общего блага» или же о том, что «государство должно прилагать усилия к тому, чтобы матери не были вынуждены экономической необходимостью заниматься работой в ущерб их домашним обязанностям».

Предыдущее правительство Ирландии планировало внести поправки в эту статью Конституции путем проведения референдума, однако так и не реализовало свою задумку.

Когда Хелен МакЭнти объявила о своей беременности, перед нынешним правительством встали вопрос гендерного неравенства и проблема устаревших положений конституции. В частности, основной закон по-прежнему ограничивает женщин в правах на выстраивание политической карьеры, заявил премьер-министр.

Все дело в том, что избранные политики — а кабмин формируется из депутатов — не имеют права на оплачиваемый декретный отпуск. Конституция требует, чтобы они были доступны для избирателей в любое время, и беременность не является исключительным обстоятельством. Проблема состоит еще и в том, что в законодательстве указано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только сам человек, занимающий этот пост.

«Участие женщин в политике очень затруднено структурами и системой, и их необходимо менять», — сказал Politico оппозиционный депутат Брид Смит.

С 1990 года Ирландия избрала на пост президента двух женщин, Мэри Робинсон и Мэри МакАлис. Однако эта должность по большому счету церемониальная. Пост премьер-министра еще ни разу не занимала женщина.

В парламенте страны из 160 депутатов насчитывается всего 36 женщин. Такой показатель гораздо ниже, чем во многих европейских странах. В 2012 году в Ирландии были введены квоты на представительство женщин среди законодателей — каждая партия должна выставить не менее 30% кандидатов-женщин на выборах. Эту долю планируют увеличить до 40% к 2023 году.

После длительных консультаций с генеральным прокурором премьер-министр объявил, что МакЭнти сохранит свое место в кабинете министров во время шестимесячного оплачиваемого декретного отпуска. Ее обязанности будут переданы двум другим женщинам в правительстве.

Микал Мартин заявил, что эта история подчеркнула необходимость принять реформы в стране «для обеспечения полного равенства всех представителей общественности».

«Мы хотим быть уверены, что наличие семьи ни в коей мере не противоречит карьере в общественной жизни», — сказал он. Этот прецедент позволит в будущем женщинам, которые выстраивают политическую карьеру, не опасаться, что беременность будет грозить потерей высокого поста в правительстве.

МакЭнти поблагодарила своих коллег по кабинету «за их помощь и сотрудничество в ее карьере». Она также сказала, что законодательство Ирландии должно быть пересмотрено для благополучия следующего поколения.

«Столько же девушек, сколько и юношей хотят добиться успеха в политике. Те из нас, кто сейчас работает в политике, несут ответственность за то, чтобы сегодняшним девочкам было легче воплощать в жизнь эти мечты и амбиции», — подчеркнула она.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку