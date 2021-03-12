Увольнять не будут: премьер Ирландии вступился за беременного министра

Министр юстиции Ирландии Хелен МакЭнти стала первым действующим членом кабинета министров страны, объявившим о беременности во время своего пребывания в должности. И столкнулась с угрозой потери работы, поскольку законы страны не признают ее право на декретный отпуск.

«Нынешняя законодательная база основана на совершенно устаревших предположениях и взглядах», — констатировал премьер-министр страны Микал Мартин.

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Она была разработана в сотрудничестве с руководством католической церкви и содержала достаточно консервативные положения. Так, например, все женщины, работавшие в государственных организациях (в том числе учителя), были обязаны уволиться с работы после заключения брака.

Реклама

С 1970-х годов в Ирландии постепенно начали происходить изменения в этой сфере. Требующая увольнения норма была исключена. В 2015-м были разрешены однополые браки, а еще спустя три года — после референдума — легализовали аборты.

Тем не менее, в 41 статье Конституции по-прежнему содержатся положения о том, что «женщина ее домашней жизнью оказывает государству поддержку, без которой нельзя достигнуть общего блага» или же о том, что «государство должно прилагать усилия к тому, чтобы матери не были вынуждены экономической необходимостью заниматься работой в ущерб их домашним обязанностям».

Предыдущее правительство Ирландии планировало внести поправки в эту статью Конституции путем проведения референдума, однако так и не реализовало свою задумку.

Когда Хелен МакЭнти объявила о своей беременности, перед нынешним правительством встали вопрос гендерного неравенства и проблема устаревших положений конституции. В частности, основной закон по-прежнему ограничивает женщин в правах на выстраивание политической карьеры, заявил премьер-министр.

Все дело в том, что избранные политики — а кабмин формируется из депутатов — не имеют права на оплачиваемый декретный отпуск. Конституция требует, чтобы они были доступны для избирателей в любое время, и беременность не является исключительным обстоятельством. Проблема состоит еще и в том, что в законодательстве указано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только сам человек, занимающий этот пост.

«Участие женщин в политике очень затруднено структурами и системой, и их необходимо менять», — сказал Politico оппозиционный депутат Брид Смит.

С 1990 года Ирландия избрала на пост президента двух женщин, Мэри Робинсон и Мэри МакАлис. Однако эта должность по большому счету церемониальная. Пост премьер-министра еще ни разу не занимала женщина.

В парламенте страны из 160 депутатов насчитывается всего 36 женщин. Такой показатель гораздо ниже, чем во многих европейских странах. В 2012 году в Ирландии были введены квоты на представительство женщин среди законодателей — каждая партия должна выставить не менее 30% кандидатов-женщин на выборах. Эту долю планируют увеличить до 40% к 2023 году.

После длительных консультаций с генеральным прокурором премьер-министр объявил, что МакЭнти сохранит свое место в кабинете министров во время шестимесячного оплачиваемого декретного отпуска. Ее обязанности будут переданы двум другим женщинам в правительстве.

Микал Мартин заявил, что эта история подчеркнула необходимость принять реформы в стране «для обеспечения полного равенства всех представителей общественности».

«Мы хотим быть уверены, что наличие семьи ни в коей мере не противоречит карьере в общественной жизни», — сказал он. Этот прецедент позволит в будущем женщинам, которые выстраивают политическую карьеру, не опасаться, что беременность будет грозить потерей высокого поста в правительстве.

МакЭнти поблагодарила своих коллег по кабинету «за их помощь и сотрудничество в ее карьере». Она также сказала, что законодательство Ирландии должно быть пересмотрено для благополучия следующего поколения.

«Столько же девушек, сколько и юношей хотят добиться успеха в политике. Те из нас, кто сейчас работает в политике, несут ответственность за то, чтобы сегодняшним девочкам было легче воплощать в жизнь эти мечты и амбиции», — подчеркнула она.