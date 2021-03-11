«Цепочка предательства началась в 2010 году»: СБУ проверит соглашение с РФ по базе в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 11 марта, принял проект «Стратегии деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя, в рамках которого поручил Службе безопасности проверить законность ратификации соглашения Москвы и Киева по вопросам пребывания Черноморского флота РФ в Крыму от 2010 года.

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Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, работа над документом длилась более года с привлечением представителей многих учреждений, включая Меджлис крымскотатарского народа (в 2016 году в России организация была признана экстремистской и запрещена).

Данилов напомнил, что 16 мая 2008 года СНБО принял решение, которое спустя четыре дня было узаконено указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о поручении кабмину подготовить законопроект о прекращении международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота РФ.

«Этот законопроект не был разработан по неизвестным нам причинам. Мы считаем, что это был первый кирпич, который начал разрушать всю нашу систему безопасности. Это привело к появлению в 2010 году так называемых харьковских соглашений, которые за беспрецедентно короткое время — через четыре дня после подписания — были ратифицированы депутатами Верховной рады», — пояснил глава правоохранительного ведомства.

Он назвал произошедшее «предательством».

«Цепочка предательства началась не в 2014, а в 2010 году.

Без поддержки народных депутатов, ратифицировавших своим голосованием харьковские соглашения, фактически открыв двери для военной интервенции, не было бы попыток аннексировать Крым и временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул силовик.

Он дал отдельное поручение СБУ узнать все детали голосования 236 депутатов по этому вопросу.

«А если СБУ посчитает нужным, то должна завести уголовное дело по статье 111 УК Украины «Государственная измена» относительно соответствующих лиц», — добавил Данилов.

Как указывается в Уголовном кодексе страны, госизмена — это умышленное деяние гражданина Украины, наносящее ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности республики.

К таковым деяниям относятся: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Виновные по этой статье максимально могут получить пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества.

Харьковские соглашения подписаны 21 апреля 2010 года тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Согласно договору, Москва делала Украине 30%-ную скидку на газ, но не более $100 за 1 тыс. кубометров. Взамен Украина продлевала на 25 лет соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму, которое истекало в 2017 году.

Через неделю эти соглашения ратифицировала Верховная рада. Процесс сопровождался практически боевыми действами: националисты пытались сорвать голосование, в зале голосования в здании украинского парламента произошло несколько драк между сторонниками и противниками соглашения, последние кидались яйцами в сидевшее на трибуне руководство Рады, которое закрывалось зонтиками.

В какой-то момент депутаты даже применяли стулья в массовой драке, а будущий спикер Рады Андрей Парубий бросил дымовую шашку, из-за чего помещение заволокло дымом, однако заседание не было остановлено, и объявление результатов голосования было встречено аплодисментами.

Среди тех, кто проголосовал за соглашения, можно отметить миллиардера, участника рейтинга Forbes Рината Ахметова, нынешнего судью Конституционного суда Украины Сергея Головатого, бывшего владельца концерна по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

В настоящее время оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море включает в себя семь военных баз, 89 надводных кораблей и подводных лодок. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. Флагман ЧФ РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва».