«Волонтеры смогут принимать решения в интересах граждан»

«В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», - пояснил глава государства.

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«Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед», - добавил Путин.

Десятого марта «Единая Россия» на первом заседании оргкомитета сделала ряд заявлений по поводу участия волонтеров в праймериз.

Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования ЕР Александр Карелин заявил, что в том числе и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек, больше половины из которых — представители добровольческих организаций и общественники. «Коллеги предварительно проработают [кандидатуры] и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал он.

Реакция волонтеров

Сами волонтеры подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России».

Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова. «Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Участие добровольцев в предварительном голосовании «Единой России» логично и связано в том числе с тем, что партия первой в стране взяла на себя организацию и координацию активистов в начале острого периода пандемии, заявил руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов.

«Во время пандемии большое количество НКО перепрофилировали свою деятельность и направили ее на борьбу с коронавирусом. С помощью всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» удалось вовлечь большое количество организаций в волонтерскую деятельность. Теперь мы видим, что для этих людей есть дополнительные возможности», – сказал он. Демидов уверен, что участие в предварительном голосовании примет «широкий спектр общественных объединений». «Это закономерно, потому что «Единая Россия» первая открыла волонтерские штабы во время пандемии и смогла скоординировать большое количество общественных организаций», – заключил он.

Новые идеи для законотворчества

Поддержанную президентом идею об активном вовлечении волонтеров в политическую жизнь страны президента заместитель руководителя волонтерского штаб Акции взаимопомощи «Мы вместе» в Курской области, врач анестезиолог-реаниматолог ОБУЗ «Курский областной научно-клинический центр им. Островерхов Алексей Гапонов оценивает крайне положительно.

«На сегодняшний день власти часто взаимодействуют с добровольцами, в том числе узнают от них о каких-либо проблемах, — отметил он. — Волонтеры работают непосредственно со сложными темами, знают подробности, о которых далеко не каждый рассказал бы проверяющим и начальству. Вовлечение опытных организаторов добровольчества однозначно может дать положительный эффект. Например, появятся новые идеи для законотворческой работы или зайдет речь о необходимости устранения барьеров для волонтерской работы.

Но, как по мне, важно, чтобы такие волонтеры в политике не бросали при этом свои дела - иначе они не будут в контексте, и их козыри быстро пропадут».

«Волонтерские организации получат административный ресурс. Волонтеры могут очень много, но часто (в моей сфере - медицине - особенно часто) их действия ограничены бюрократией, — рассуждает Гапонов. — Власти, конечно, заинтересованы в поддержке волонтеров, но не так, как сами волонтеры. Для общества вижу ещё один плюс - открытость пришедших из добровольческой среды политиков. Мы ведь все давно привыкли к открытой отчетности, ведению соцсетей, мы сами пишем себе тексты и сами отвечаем на сообщения».

«Оставаться в стороне невозможно»

Президент недавно сказал, что всегда поддерживал волонтеров, и это — правда, говорит координатор по молодёжным проектам регионального исполкома ОНФ в Омской области, координатор команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Ерахтина.

«Мы молодежь часто бываем аполитичны, но когда ты на личном опыте убеждаешься, насколько важны грамотные и оперативные действия властей в той или иной ситуации. Что именно от этого зависят жизнь, комфорт, ощущение защищённости и безопасности каждого жителя, то оставаться в стороне уже не можешь», — рассказывает она.

«Без прямого взаимодействия с органами исполнительной власти многие вопросы просто невозможно решать быстро и эффективно: например, обеспечение дополнительным транспортом медицинских работников, лекарственное обеспечение», — констатировала Ерахтина.

«И даже не будучи юристом или государственным служащим мы, волонтеры, понимаем, что можно было бы улучшить с точки зрения законодательства. Депутат - этот тот человек, который не просто представляет интересы людей, а вникает в их проблемы, как свои собственные, — напомнила Ерахтина. — Я уверена, что людям, которым мы помогали в рамках волонтерской деятельности будет не стыдно иметь таких представителей во власти на уровне субъекта. Ну, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы оправдать их доверие».

«Отвечая за судьбу страны»

В самый сложный для страны период они одними из первых пришли на помощь населению, продемонстрировали чувство сострадания и действовали именно в интересах граждан, напоминает руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

«Считаю, что волонтеры составят хорошую конкуренцию другим участникам политического процесса, своими добрыми делами они это продемонстрировали. Люди с такими морально-психологическими качествами остро чувствуют и понимают проблемы населения, а главное способны сопереживать. Придя во власть, волонтеры смогут принимать выверенные решения именно в интересах граждан, отвечая за судьбу страны», — убежден он.

Победив в честной открытой конкурентной борьбе на выборах, волонтеры получат дополнительные возможности для помощи жителям нашей страны, считает Андрей Рябоконь.

«Они уже погружены в проблемы населения и знают потребности граждан. Став депутатами различных уровней региональной и федеральной власти, волонтеры смогут инициировать конкретные предложения для решения проблем, будут иметь возможность реализации их на практике, что позволит еще более активно защищать интересы россиян», — уверен он.