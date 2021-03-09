«Часть пиар-кампании»: СБУ изучает беседу Медведчука и Суркова

Служба безопасности Украины допросила председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука по поводу «пленок Медведчука-Суркова».

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Имеется в виду запись разговора, состоявшегося в середине декабря 2014 года, предположительно, между Медведчуком и тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.

В беседе стороны обсуждали обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также поставки электроэнергии из России на Украину через Крым.

Из разговора явствует, что заниматься и тем, и другим Медведчуку поручил лично на тот момент президент Украины Петр Порошенко, в том числе — подписать контракт на поставку электроэнергии с «Интер-РАО».

В рамках уголовного производства, связанного с этими пленками, также на допрос дважды вызывался Порошенко, но оба раза не приходил, писал РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Однако представитель экс-президента эту информацию не подтвердил.

«Вброс информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте», — сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Он также потребовал от правоохранительного ведомства официально опровергнуть сообщения о вызове Порошенко на допрос.

В самой партии ОПЗЖ напомнили, что вопросы, которые обсуждались Медведчуком и Сурковым, являются тайной следствия.

«Слив» информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти [президента Украины Владимира] Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины», — указали в партии.

Также в комментарии подчеркивается, что данные «политические репрессии» Киев проводит для того, чтобы сгладить негатив в обществе из-за повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также критику власти со стороны народа во внешнем управлении республикой.

В прошлом месяце председатель СБУ Иван Баканов заявил, что его ведомство начало проведение экспертиз обнародованной СМИ аудиозаписи беседы «Суркова и Медведчука».

Помимо этого, данная запись уже приобщена к материалам уголовного дела, возбужденного по статье: «Госизмена».

Также СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В их числе оказались Медведчук и его жена Оксана Марченко. Трехлетние ограничительные меры затронут любое имущество и активы пары.

Рестрикции были введены в рамках уголовного производства по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма). Дело касается поставок угля с территории ЛНР. При этом ни Медведчук, ни его жена фигурантами расследования не являются.

Кроме того, СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс», которую украинские СМИ связывают с Медведчуком.

В ОПЗЖ ответили на это, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа.

В конце июня 2019 года Медведчук в обход Зеленского договорился с Донбассом о выдаче четырех украинских пленных. По словам самого Медведчука, президент страны не настроен на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Также он призывал Зеленского «договориться с Москвой». Как рассказывал украинский политик агентству Reuters, это позволит за несколько месяцев восстановить контроль над Донбассом, получить недорогой газ, а также привлечь российские инвестиции.

«Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — подчеркивал депутат.

При этом рейтинг главы украинского государства продолжает падать, а уровень популярности лидеров ОПЗЖ, напротив, — расти. Уровень поддержки Зеленского снизился до 18,2%, по данным соцопроса Киевского международного института социологии.

Параллельно с этим падают и рейтинги партии власти. По февральским данным того же КМИС, в случае досрочных парламентских выборов победу одержала бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (24,1%). «Слуга народа» занял бы второе место (18,2%).