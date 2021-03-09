Полной поддержки не будет: США пересматривают подход к Израилю

США поменяют свой подход к палестино-израильскому конфликту. Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга рассказал об основных отличиях курса новой администрации США по этому вопросу.

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В частности, по словам Прайса, Белый дом считает историческим фактом оккупацию Израилем сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима во время войны 1967 года.

«Наша задача состоит в двухгосударственном решении, согласно которому Израиль будет мирно жить рядом с палестинским государством. Это не только соответствует нашим ценностями и интересам, но также соответствует ценностям и интересам [других] в регионе. Мы ждем с нетерпением укрепления сотрудничества с палестинским народом и руководством. Это наш приоритет», — сказал Прайс, отвечая на вопрос об отличиях в позиции нынешней администрации США от предыдущей.

Он также отметил, что сейчас Белый дом рассматривает такую политику в отношении Палестины и Израиля, которая бы обеспечивала «выполнение всех мер, включая взаимодействие с палестинским народом и властями».

«Вы увидите конкретные объявления в дальнейшем, — пообещал глава пресс-службы Госдепартамента. — Мы рассмотрим детали нашего дипломатического присутствия в Израиле, включая Иерусалим».

Такой подход действительно отличается от политики предшественника президента Джо Байдена Дональда Трампа. Бывший глава Белого дома в 2017 году признал Иерусалим — один из главных объектов территориальных споров сторон — столицей Израиля и перенес туда посольство США. Именно при Трампе США прекратили считать «строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающим международное право», а также признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

А в январе 2020 года республиканец представил миру свою «сделку века» — план по урегулированию израильско-палестинского конфликта. В частности, Трамп предложил Палестине и мировому сообществу признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан, а также признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля и разрешить арабскому государству построить свою столицу в восточной части города — пригороде Абу-Дис.

Палестина предсказуемо «сделку века» отвергла. Руководство страны тут же объявило о разрыве всех отношений с США и Израилем.

Аналитики отмечают, что изменение политики США по отношению Израилю не является неожиданностью. Риторика новой администрации Соединенных Штатов свойственна подходу американской Демпартии к конфликту, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Байден не откажется от союзнических отношений с Израилем, но все-таки в последнее время демократические администрации США последовательно работали на разрешение палестино-израильского конфликта через создание двух государств и через создание, в том числе, палестинского государства, а не его растворение в Израиле.

И демократические администрации не поддерживали признание всего Иерусалима как неделимой части и, тем более, неделимой столицы Израиля», — считает он.

Эксперт также напомнил, что Джо Байден еще в роли вице-президента США пытался оказывать на Израиль давление, продвигая традиционное палестино-израильское урегулирование в том виде, в котором оно прописано в дорожной карте, принятой еще в 2003 году по предложению Соединенных Штатов, России, Евросоюза и ООН. Согласно ней палестинцы должны отказаться от экстремистских акций и насилия в отношении израильтян, а Израиль — прекратить строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

Во время предвыборной кампании Байден заявлял, что в случае победы будет выступать против аннексии Израилем палестинских территорий.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» израильский политолог Бенни Брискин, подход Дональда Трампа по отношению к Израилю, заключавшийся во всеобъемлющей поддержке, скорее был чем-то эксклюзивным. Теперь же Вашингтон вполне предсказуемо возвращается к более традиционному курсу.

«Это, конечно, неприятная вещь для израильского политического истеблишмента, но я не думаю, что это кого-то так уж сильно удивило или подкосило», — поясняет он.

При этом изменение политики Белого дома все же может привести к определенным последствиям внутри Израиля. Сейчас страна готовится к четвертым по счету за менее чем два года досрочным выборам в Кнессет (парламент). Они пройдут 23 марта в связи с тем, что парламент не смог утвердить госбюджет в отведенный для этого срок.

Опросы прогнозируют победу партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд», но с достаточно небольшим преимуществам, что снова грозит трудностями в переговорах по созданию коалиции. Однако, как считает Бенни Брискин, фактор США может укрепить позиции премьер-министра на выборах.

«Начиная 1994 года и до сегодняшнего дня все попытки израильских премьеров, намного более левых, чем Нетаньяху, заключить или продолжить те мирные соглашения, которые были так торжественно заложены в Осло, не увенчались успехом. <…> Они были готовы почти на все требования палестинских партнеров по переговорам, и несмотря на это переговоры были сорваны и мир не был заключен. Поэтому это убедило израильское общество в том, что, видимо, палестинцы или их руководство не готовы к миру», — заключает эксперт.

Еще одним фактором, который отодвинул палестинскую проблему на второй план, стали договоры о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран — ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, что произошло под занавес президентского срока Дональда Трампа при посредничестве США. Большинство арабских стран не признают еврейское государство из солидарности с палестинцами.

«Договоры о нормализации отношений, которые были заключены с арабскими странами, еще больше убедили израильтян в том, что мир с Палестиной — это не основная тема, по которой должна сверяться жизнь на Ближнем Востоке, что можно налаживать отношения с арабскими соседями, с арабским миром, на базе взаимных интересов, а не на базе каких-то отвлеченных принципов», — рассуждает Бенни Брискин.

Все это привело к значительным изменениям в израильском обществе, на фоне которых риторика Белого дома может стать для Нетаньяху главным козырем на парламентских выборах. Вместе с тем за заявлениями администрации США не последует каких-то значительных действий.

«Скорее всего, это только разозлит израильтян, потому что израильское общество сегодня правое, оно не верит в мир с палестинцами, и поэтому это, возможно, только поможет Нетаньяху. Он искусный политик и наверняка сумеет воспользоваться этим для того, чтобы показать, что в этот трудный час, когда администрация Белого дома не настолько дружественная, как была раньше, только он — опытный, мудрейший политик, руководящий страной такое продолжительное время, только он сможет отвести удар, — полагает эксперт. — Всем понятно, что те мирные соглашения, которых традиционно требует мировое сообщество от Израиля, просто нереальны, их невозможно сегодня заключить, и поэтому продвижения точно никакого не будет».