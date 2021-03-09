Пять пожизненных сроков: чем завершилось дело об убийстве посла России в Турции

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, застреленного в турецкой столице на открытии фотовыставки 19 декабря 2016 года.

Согласно обвинительному заключению, убийство российского дипломата — провокация с целью нанести ущерб отношениям России и Турции.

Турецкая прокуратура предъявила обвинения 28 подозреваемым, пять из них суд приговорил к пожизненному заключению, три человека были признаны виновными непосредственно в убийстве Карлова.

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Так, два пожизненных срока получил бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют, который, по версии следствия, был куратором убийцы дипломата — Мерта Алтынташа, 22-летнего сотрудника полиции, ликвидированного представителями правоохранительных органов в день покушения.

Такое же решение суд вынес в отношении экс-сотрудника полиции Салиха Йылмаза. Он признан виновным в отдаче приказа на убийство российского дипломата непосредственно Алтынташу. Кроме того, пожизненный срок получили коллега Сегюта Хусейн Кетюдж, бывший полицейский Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации Турции Вехби Кюршад Акалын.

По решению суда, еще девять человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы, а пять человек были оправданы.

Дела еще девятерых подсудимых, в числе которых оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, суд выделил в отдельное производство. Все они в данный момент разыскиваются турецкой стороной. Гюлена в Турции также обвиняют в попытке государственного переворота, ордер на его арест был выдан еще в 2014 году.

Без признания вины

Андрей Карлов был убит во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Алтынташ выдал себя за охранника и несколько раз выстрелил в спину послу.

По словам очевидцев, убийца кричал «Помни об Алеппо! Помни о Сирии!», «Мы умираем там, ты умрешь здесь».

Впоследствии ответственность за преступление взяла на себя сирийская террористическая группировка «Джейш аль-Фатх», заявившая о координации действий с турецкой националистической организацией «Серые волки».

Расследование преступления началось в 2016 году, российские и турецкие правоохранители вели дело вместе, и в итоге Турция выделила 28 подозреваемых в покушении на Карлова. Сам судебный процесс по этому делу начался в январе 2019 года, турецкая прокуратура изначально настаивала на пожизненных сроках для восьми обвиняемых, приговорах по 15 лет тюрьмы для пяти человек, оправдательном заключении для шести человек и отдельному делу по девяти беглецам, в том числе Гюлену.

На суде по видеосвязи присутствовала только часть подозреваемых, но все они отказались признавать свою вину в заключительном слове. В частности, Ахмет Кылычарслан заявил, что безосновательно провел 50 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве, к которому не имеет никакого отношения.

«Вся моя жизнь пошла под откос. Требую справедливости и оправдания», — говорил бывший полицейский перед тем, как суд приговорил его к пожизненному заключению.

В то же время Хусейн Кетюдж пожаловался, что к подсудимым применялись пытки, и также потребовал оправдания. По его словам, под пытками человек может подписать нужные бумаги и сказать что угодно.

«Это не есть справедливость. Вы так и не смогли доказать мою причастность. Если вы меня осудите, я, конечно, расстроюсь — вы мою жизнь пустите под откос. Но еще больше меня расстроит понимание того, что справедливости не осталось», — подчеркнул Кетюдж.

Продолжение дела

По информации РИА «Новости», защита осужденных по делу Карлова будет обжаловать приговоры, что в целом может занять до пяти лет. Адвокат одного из обвиняемых сказал агентству, что только подача документов занимает три месяца, а затем идет разбирательство в высших инстанциях — от полугода до полутора лет.

Оппозиционный проповедник Гюлен также до сих пор не признает своей причастности к убийству Карлова, хотя турецкая прокуратура установила прямую связь между ним и 16 обвиняемыми в покушении.

За убийством российского дипломата, по версии правоохранителей, стоит «движение Гюлена» (FETО), которую Анкара официально обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году.

Как будет развиваться расследование в отношении оппозиционного проповедника и еще восьми подозреваемых, на данный момент неизвестно. Того же Гюлена Турция в течение последних лет пытается объявить в международный розыск, но сталкивается с отказом со стороны Интерпола.

Российская сторона ведет собственное расследование убийства Карлова, изучая полученные от Турции материалы дела и наблюдая за судебным процессом в Анкаре. В МИД России уже заявили, что Москва удовлетворена вынесением приговора суда по делу дипломата.

«Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат <…> По-прежнему исходим из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что российская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества между следственными органами России и Турции, а также получение сведений о непосредственных заказчиках и организаторах убийства посла Карлова.