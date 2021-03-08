Украинцы потребовали удалить крымчан с совещания ОБСЕ

Украинские делегаты в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, потребовали запретить участие в мероприятии крымчанам, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

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«После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то, что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», — рассказала общественный деятель.

Также давление на крымчан и организаторов мероприятия оказывали представители США, Великобритании, Канады и некоторых стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

По словам Гридчиной, ее выступление касалось работы журналистов в Крыму, а также угроз украинцев в ее адрес в Интернете, связанных с ее работой на посту главного редактора украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня».

Как отметила Анастасия Гридина, агентство готово представить западным СМИ, получающим фейковую информацию о положении дел на полуострове, достоверную картину ситуации в российском регионе.

Осенью прошлого года модератор Европейского регионального форума ООН, проходившего в Женеве, прервала речь сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крымского региона Романа Чегринца после фразы «российский Крым».

Общественник принимал участие в мероприятии, посвященном противодействию разжиганию вражды в социальных сетях, в формате видеоконференцсвязи.

«Модератор форума на словах «российский Крым» меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», — рассказал российский общественный деятель.

Рано или поздно мир признает законность вхождения Крыма в состав России, а сейчас Запад и Киев готовы идти на любые демарши ради того, чтобы выразить несогласие с этим, пояснил тогда зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

«На все это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел», — указал парламентарий.

Ранее Украина устроила скандал на совещании ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции присутствующих на высказывания российских делегатов относительно принадлежности Крымского полуострова.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что отсутствие реакции в данной ситуации является неприемлемым.

«Делегация Украины покинула зал в знак протеста», — уточнил дипломат.

Кроме того, украинская делегация дважды совершала попытку сорвать выступление Марии Волконской.

Украинские дипломаты прерывали спич крымской журналистки с требованием прекратить ее выступление. Однако модератор дискуссии встал на сторону российской делегации и остановил протесты украинской стороны.

В этой связи первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, делегация из Украины часто пользуется методами шантажа.

«Тем не менее на такое поведение все меньше и меньше обращают внимание», — отметил сенатор.

Он пояснил, что Европа устала от постоянных демаршей Украины, поскольку это приводит к проблемам между ЕС и Россией. Кроме того, парламентарий добавил, что даже если украинская делегация покинула бы мероприятие, «ситуация в Крыму не изменилась бы».

Джабаров также напомнил, что из-за таких ситуаций не только возникают серьезные проблемы в тех мероприятиях, где участвует Россия, но и возникают казусы между странами Евросоюза.