«Оценить, как она есть»: Белому дому предложили подход к России

Стратегия администрации американского президента Джозефа Байдена должна начинаться с глубокого понимания интересов России, ее мощи и поступков, а «не исходя из того, что в их основе лежит слабость, структурный упадок, уязвимость или какие-то другие недостатки». К этому призвал в статье для издания The Hill глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински, предложив изменить подход Вашингтона к оценке Москвы.

По мнению Хумински, именно предложенная им стратегия способствует выработке Соединенными Штатами более умной и дальновидной политики в отношении России.

При этом, как он отметил, понимание не означает признание. «Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее хочет видеть Вашингтон», — уточнил политолог.

Реклама

Как полагает Хумински, существует разница между тем, как Россию описывают, и тем, какая она в действительности. Он подчеркнул, что ее тактика и поступки объясняются анализом возможностей, интересов и уже имеющимися ресурсами. Автор статьи обратил внимание, что именно так, по его мнению, поступают разумные и грамотные страны. Если РФ оценивать по меркам США, то, как подчеркивается в публикации, можно получить «зеркальное отображение».

Кроме того, политолог призвал не игнорировать стратегические интересы Москвы, так как в противном случае она будет постоянно обводить американцев вокруг пальца.

Хумински указал на необходимость отказа от использования лексикона «гибридной войны» и других «модных дежурных словечек», которые сегодня используются при описании российских поступков во внешней политике и безопасности. Эксперт назвал полезными дебаты, но отметил, что их участники зацикливаются на действиях российской стороны и вместе с тем не думают о причинах такого поведения.

По его словам, внимания и переосмысления возможностей России заслуживают успехи применения ею своей силы. Джошуа Хумински обратил внимание, что все последние действия РФ принесли результаты, а сама страна не показывает признаков слабости.

Автор материала также отметил тот факт, что Россия чувствует себя уверенно и добивается своих целей в сфере безопасности, что свидетельствует об ее устойчивости. Даже после распада СССР у Москвы остались интересы, констатировал он, напомнив, что история России не ограничивается только советским периодом. Хумински также призвал помнить о географических противоречиях и дилеммах безопасности, с которыми она сталкивается.

Эксперт предложил Вашингтону понять Россию такой, как она есть, и упорядочить свое представление о ней.

В своей публикации Хумински привел высказывание сенатора Митта Ромни о том, что Россия — не заправка, которая маскируется под страну и огрызается в момент упадка. Он также упомянул и цитату, приписываемую Клеменсу Меттерниху и Уинстону Черчиллю: «Россия никогда не бывает такой сильной, какой она выглядит; Россия никогда не бывает такой слабой, какой она кажется».

Ранее в США заявили о достижении в отношениях с Россией низшей точки со времен холодной войны. Как подчеркнул кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в ряде основных сфер. К таковым он отнес обеспечение стратегической стабильности, а также сведение к минимуму риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах».

Кол отметил, что если Россия не изменит своего поведения согласно взглядам Вашингтона, «эти отношения будут продолжать ухудшаться». Возвращение Москвы к «приемлемому поведению на международной арене» он назвал необходимым условием, чтобы добиться устойчивой нормализации отношений между двумя государствами.

В начале месяца в администрации президента США Джо Байдена на специальном телефонном брифинге для журналистов заявили, что Вашингтон не собирается добиваться «перезагрузки» отношений с Москвой.

«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. <…> Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», — подчеркнули в Белом доме.

Как отметили в американской администрации, политика властей США в отношении Кремля будет отлична от программы экс-президента Дональда Трампа. «Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», — указали в заявлении.